Viajero Confiable: cómo agilizar el cruce en aeropuertos mexicanos durante el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 es la primera organizada simultáneamente por tres naciones —Estados Unidos, México y Canadá— con 48 equipos y 16 ciudades sede. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México reforzó su programa Viajero Confiable para agilizar el cruce de fronteras durante el Mundial 2026, permitiendo a viajeros preaprobados acceder a puntos automatizados y carriles de inmigración express en los aeropuertos del país. La medida forma parte de un modelo de “viaje de confianza” adoptado por los tres países anfitriones del torneo.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó el estudio “Gestión de fronteras y facilitación de visados: 20 años de evolución (2006–2026)”, que identifica este torneo como un punto de inflexión en la gestión fronteriza internacional. La Copa del Mundo de 2026 es la primera organizada simultáneamente por tres naciones —Estados Unidos, México y Canadá— con 48 equipos y 16 ciudades sede.

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Qué es y cómo funciona Viajero Confiable

El programa se inscribe en una tendencia regional. En Estados Unidos operan Global Entry, NEXUS y SENTRI; en Canadá, el programa NEXUS habilita puntos y puertas electrónicas para agilizar los trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajero Confiable permite a viajeros elegibles usar puntos automatizados y carriles de inmigración express en aeropuertos mexicanos participantes. El sistema preselecciona a viajeros de bajo riesgo para ofrecerles un cruce fronterizo más rápido y predecible, sin reducir los estándares de seguridad.

El programa se inscribe en una tendencia regional. En Estados Unidos operan Global Entry, NEXUS y SENTRI; en Canadá, el programa NEXUS habilita puntos y puertas electrónicas para agilizar los trámites. En total, más de 1,6 millones de solicitudes fueron presentadas bajo los programas de viajero confiable en los tres países anfitriones.

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Exenciones de visa y herramientas digitales para los aficionados

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó el estudio “Gestión de fronteras y facilitación de visados: 20 años de evolución (2006–2026)” (Imagen Ilustrativa Infobae)

México permite el ingreso sin visa a ciudadanos de más de 65 países por estadías de hasta 180 días. Además, quienes cuenten con visa o residencia válida de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o el Espacio Schengen quedan exentos del requisito de visa turística mexicana, lo que facilita el desplazamiento entre las tres sedes del torneo sin trámites adicionales.

A estas facilidades se suman dos herramientas digitales. FIFA PASS prioriza las citas consulares para poseedores de entradas que necesitan visa B-1/B-2 para ingresar a Estados Unidos; los viajeros de países con Programa de Exención de Visas no requieren utilizarlo. COMPASS, un asistente virtual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), orienta a los viajeros sobre requisitos de entrada, trámites de ESTA y Global Entry, y está disponible en askcompass.cbp.gov.

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La escala del operativo fronterizo en cifras

El WTTC señala que el Mundial 2026 demuestra que los sistemas fronterizos pueden ser “altamente seguros y eficientes a gran escala”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026, solo en Estados Unidos se presentaron más de 5,9 millones de solicitudes del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), con más de 5 millones aprobadas para viajar sin visa.

El WTTC señala que el Mundial 2026 demuestra que los sistemas fronterizos pueden ser “altamente seguros y eficientes a gran escala”. La organización advierte que esta experiencia será referencia directa para el Mundial 2030, que abarcará seis países en tres continentes y exigirá soluciones coordinadas e interoperables de mayor alcance.

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Dos décadas de innovación en fronteras mundialistas

Cada Copa del Mundo desde 2006 introdujo un avance en materia fronteriza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada Copa del Mundo desde 2006 introdujo un avance en materia fronteriza. Alemania amplió los procesos de visa dentro del marco Schengen; Sudáfrica creó la primera visa de evento con preselección anticipada de pasajeros; Brasil estableció un marco legal especializado con categorías de visa adaptadas.

Rusia 2018 lanzó el FAN ID, que integraba el acceso al país, el transporte y la entrada al estadio en un solo documento. Qatar 2022 perfeccionó ese modelo con el ecosistema digital Hayya, que luego se convirtió en una plataforma permanente de visa electrónica para ese país.

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México, sede de 13 partidos en tres ciudades

El país alberga 13 de los 104 encuentros del torneo, distribuidos entre el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara. Estados Unidos concentra 78 partidos en 11 ciudades, mientras Canadá recibe los 13 restantes en Toronto y Vancouver.

Esa distribución geográfica convierte el desplazamiento entre países anfitriones en un componente central de la experiencia del torneo, y explica la escala del operativo fronterizo coordinado entre las tres naciones para gestionar flujos de viajeros sin precedentes en una Copa del Mundo.

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