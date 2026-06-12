Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protesta en la inauguración del Mundial 2026: “Ya no puedo hablar de nada”

Una fila de Madres Buscadoras estilizadas se para bajo la lluvia frente al Estadio Ciudad de México, sosteniendo mantas con rostros de desaparecidos mientras gotas amenazantes caen sobre ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madres buscadoras recibieron amenazas de muerte tras protestas que llevaron a cabo el pasado jueves en el contexto de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, en el que se llevó a cabo un partido entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México.

Así lo denunció Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, quien acusó haber recibido las amenazas de muerte este viernes, horas después de haber dado una entrevista en el programa Aristegui Noticias, espacio en el que dijo haber recibido lo que describió como una violencia pasivo agresiva del Gobierno de México contra las madres buscadoras que se manifestaron en la Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026.

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“Acabo de dar una entrevista y ya me amenazaron, que me callara. Me mandaron un mensaje. Ya no quiero dar más declaraciones porque tengo niños. No sé quién fue. Obviamente si voy a la Fiscalía puede ser el mismo Gobierno. A pesar de que ya traigo seguridad privada, pues el mismo Gobierno me sigue chingando. Ya no puedo hablar de nada”, señaló Palmeros.

La activista señaló que el mensaje recibido fue explícito en sus exigencias: “Me dijeron: ‘Necesitamos que ya guarde silencio, que no dé más declaraciones y otras cosas que no te puedo decir’”.

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Dichas amenazas se produjeron en el contexto de una escalada de tensión entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades federales.

Jaqueline Palmeros es fundadora del colectivo Una Luz en el Camino. REUTERS/Henry Romero

Apenas el pasado jueves, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, que el Gobierno investigaría con qué recursos habían logrado trasladarse a la Ciudad de México los familiares de personas desaparecidas provenientes de Jalisco.

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El mismo jueves, personas que asistieron al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, arrancaron lonas de denuncia colgadas por las buscadoras, para cubrirse de la lluvia.

Además, tres aficionados de la Selección Mexicana, en aparente estado de ebriedad, tomaron una de las mantas con los datos de una persona desaparecida y se comportaron de manera violenta una vez que las madres buscadoras les reclamaron que las devolvieran. Un reportero que intentó intervenir también fue agredido.

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Las madres buscadoras presentaron una denuncia formal en contra de los tres individuos que fueron identificados en un video que circuló en redes sociales.

En entrevista con el medio Reforma, Palmeros rechazó la versión de Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa matutina de este viernes dijo que en las manifestaciones habían sido más los funcionarios públicos que los manifestantes.

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El colectivo Una Luz en el Camino exhibió en video a tres aficionados mexicanos que usaron sus lonas con fotografías de personas desaparecidas para refugiarse del aguacero en Paseo de la Reforma. (Redes Sociales)

“Éramos más de mil 200. Vinieron de toda la República Mexicana y ahora es una vergüenza que digan que van a investigar de dónde vinieron los recursos”, respondió la fundadora de “Una Luz en el Camino”. “Somos padres, madres, hijos, hermanas que tenemos nuestros colectivos autogestivos, hacemos rifas, vendemos cosas, hasta la misma alma le empeñamos al diablo para poder venir a este tipo de eventos, porque teníamos que reaccionar ante un evento mundial para visibilizar a nuestros seres queridos desaparecidos”, afirmó.

También cuestionó el desinterés oficial ante las más de 130 mil personas desaparecidas en México desde el año 2006. Acusó que el Gobierno pretende impedir que las denuncias de los colectivos afecten la imagen del país durante el torneo mundialista. “Nos manifestamos pacíficamente. Reprochamos el posicionamiento de Claudia Sheinbaum. Es una vergüenza nacional para nosotros”, declaró.

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Por su parte, la presidenta Sheinbaum llegó este viernes a su conferencia de prensa matutina aplaudiendo el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural, y dijo que “ahí es cuando uno piensa que al que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal, le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”.

Jaqueline Palmeros encontró, en enero del 2025, en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, cinco restos óseos de su hija Monserrat Uribe, desaparecida en julio de 2020.

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