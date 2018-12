Moreno Valle no estuvo exento de escándalos durante su sexenio al frente del estado. En 2014 el diario estadounidense The Wall Street Journal, reveló que la empresa Grupo Higa, famosa por ser la encargada de la "casa blanca" de la ex primera dama, Angélica Rivera, construiría el Museo Internacional Barroco en Puebla. Una obra que además tuvo un costo de siete mil 280 millones 933 mil pesos, una de las más costosas durante el mandato de Moreno Valle.