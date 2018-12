"Las raíces de AMLO son Priístas y en su gabinete son del viejo PRI. Así que no sé que esperar. Me daría mucho gusto que en verdad pasara algo, ya que desde aquí veo un país hecho un desmadre. Lo primero que necesita hacer es desmarañar una mafia enorme y no creo que lo haga en sólo 6 años", recalcó.