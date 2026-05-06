México

‘Los Auténticos Caligaris’ une a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris: fechas y ciudades de la gira de ska y cumbia

Ambas agrupaciones argentinas de rock y ska fusionan su espíritu de fiesta y reúnen cifras récord en plataformas digitales entre jóvenes mexicanos

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La gira Los Auténticos Caligaris reunirá a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris en una serie de conciertos por México en noviembre de 2026 (Ocesa)
La gira Los Auténticos Caligaris reunirá a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris en una serie de conciertos por México en noviembre de 2026 (Ocesa)

La gira Los Auténticos Caligaris reúne por primera vez a dos potencias del rock latino, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, quienes anuncian una serie de conciertos en México este noviembre de 2026 donde fusionan sus repertorios y su energía escénica, en un proyecto que busca romper fronteras musicales y convocar multitudes por el país; la gira incluye paradas en Ciudad de México, Monterrey y San Luis Potosí, y la preventa de boletos comienza este 7 de mayo en Banamex.

AUDITORIO BANAMEX – 20 DE NOVIEMBRE, MTY

ESTADIO GNP SEGUROS - 27 DE NOVIEMBRE, CDMX

PARQUE TANGAMANGA II – 01 DE NOVIEMBRE, SLP

Preventa Banamex: 7 mayo - 2pm

Venta General: 8 mayo - 2pm

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris suman más de 7.3 millones de seguidores

La gira de Los Auténticos Caligaris busca convocar tanto a públicos jóvenes como a las audiencias fieles de ambas bandas. Según cifras difundidas por los organizadores, Los Auténticos Decadentes reúnen más de 4.1 millones de fans totales entre plataformas digitales y redes sociales, mientras Los Caligaris suman más de 3.2 millones.

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Los Auténticos Decadentes
Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes destacan por su trayectoria de décadas, su innovación en vivo y recientes lanzamientos como 'Mi Vida Loca' y 'Mala Junta' (Crédito: Premios Konex)

Además, Los Auténticos Decadentes alcanzan los 8.2 millones de escuchas activos en Spotify, con una base de público cuya edad se concentra entre los 25 y 34 años. Por su parte, Los Caligaris registran 3.2 millones de escuchas activos, con un rango similar de seguidores entre 25 y 35 años.

El mercado mexicano resulta clave para este fenómeno. México se coloca como el país con mayor número de seguidores para ambas agrupaciones, superando incluso el alcance en su país de origen, Argentina, así como Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

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Una gira pensada como fiesta colectiva y declaración de principios musicales

El proyecto Los Auténticos Caligaris nace tras años de coincidencias y colaboraciones informales entre ambas bandas. De acuerdo con los organizadores, la unión representa una “hermandad” forjada en la experiencia de transformar cada recital en una celebración.

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El espectáculo incluirá los grandes éxitos de Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, consolidando una fiesta colectiva para diferentes generaciones

En la gira conjunta, el espectáculo fusiona el repertorio más emblemático de cada grupo, desde “Loco (Tu Forma de Ser)”, “Amor” junto a Mon Laferte, “La Guitarra” y “Un Osito de Peluche en Taiwán” por parte de Los Auténticos Decadentes —sus títulos más consumidos en plataformas digitales—, hasta “Razón”, “Quereme Así”, “Todos Locos” y “Entre Vos y Yo” de Los Caligaris, que figuran entre los temas de mayor reproducción.

Los organizadores aseguran que el espectáculo va más allá de lo musical. Definen a Los Auténticos Caligaris como “una declaración de principios” donde la fiesta y la diversidad de géneros —rock, ska, cumbia y estilos populares de América Latina— son lenguaje común.

“En la fiesta nadie sobra”, sostienen, y añaden que esta gira funciona como punto de encuentro generacional y territorial. El público es invitado a participar activamente al cantar, saltar y convivir en una noche diseñada como una experiencia colectiva, no solo como un recital.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris suman más de 7.3 millones de seguidores en plataformas digitales, consolidando su éxito en el mercado latino (Ocesa)
Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris suman más de 7.3 millones de seguidores en plataformas digitales, consolidando su éxito en el mercado latino (Ocesa)

Fechas y boletos para ‘Los Auténticos Caligaris’

La gira “Los Auténticos Caligaris” visitará el Parque Tangamanga II de San Luis Potosí el 1 de noviembre; el Auditorio Banamex de Monterrey el 20 de noviembre; y concluirá en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 27 de noviembre.

La preventa Banamex será el 7 de mayo a las 14:00 y la venta general se abre el 8 de mayo a la misma hora. Se recomienda asegurar boletos con anticipación para las sedes de Monterrey y Ciudad de México, plazas donde ambas agrupaciones registran sus públicos más amplios en México.

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