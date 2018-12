7. Agradezco la presencia de Michael Pence y de su esposa Karen Pence, y quiero destacar que desde el día de mi elección he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a su hija Ivanka Trump. La misma atención he recibido del primer ministro de canadiense Justin Trudeau. Con ellos estoy hablando para ir máss allá del T-MEC para logra un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de países centroamericanos y también del nuestro para enfrentar con desarrollo y no medidas coercitivas el fenómeno migratorio.