En un principio, se creía que uno de estos testigos claves iba a ser Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael "el Mayo" Zambada García, principal socio de Guzmán y heredero del liderazgo en Sinaloa. Zambada hijo fue arrestado por el ejército mexicano en 2009 y extraditado a Chicago, donde se suponía que enfrentaría un juicio como el encargado de la logística del Cartel para el contrabando de drogas a esa ciudad. Pero el proceso fue dilatado desde entonces porque sus abogados alegaron que no podía ser enjuiciado en Estados Unidos debido a que había trabajado como informante de la DEA, la agencia antidrogas. Después de una larga investigación, los fiscales de Chicago determinaron que si bien Zambada se había reunido en algunas ocasiones con agentes de la DEA, no había ningún acuerdo entre ellos. Pero, en 2014, la agencia gubernamental anunció en forma sorpresiva que el narcotraficante no iría a juicio porque se había declarado culpable de los delitos por los que fue acusado y estaba trabajando como informante. Se especula que Zambada está viviendo en algún pequeño pueblito con identidad falsa, protegido por agentes federales y no está obligado a testimoniar contra su ex jefe.