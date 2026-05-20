Las mujeres representan el 20% del personal que trabaja en la industria ferroviaria, destaca Defensa

Personal técnico cualificado realiza tareas de supervisión y mantenimiento en una nave de trenes, con una pantalla mostrando imágenes del Tren Maya en operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de mujeres en el sector ferroviario en México ha estado tradicionalmente limitada y este sector ha sido ocupado por hombres, pero recientes avances en inclusión y equidad de género están cambiando el panorama, especialmente en áreas estrechamente vinculadas como el transporte público y la infraestructura ferroviaria.

En el marco de la construcción de la infraestructura de carga del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional resaltó el papel creciente de las mujeres en la industria ferroviaria mexicana. Actualmente, el 20% del personal que trabaja en los distintos frentes de obra son mujeres, desempeñándose como operadoras de maquinaria pesada, ingenieras, arquitectas, conductoras de camiones y líderes de equipos de rescate, entre otros cargos técnicos y operativos.

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Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. informó que ya se construyen cuatro grandes complejos ferroviarios de carga en Palenque, Pochila, Progreso y Cancún, que en conjunto suman más de 101 kilómetros de vías interiores en patios de maniobra.

Nuevos empleos generados gracias a la infraestructura ferroviaria

El proyecto no solo está transformando la infraestructura logística del sureste mexicano, sino que también ha generado 13 mil empleos directos en esa región y, a nivel nacional, 31 mil empleos directos pagados semanalmente en la industria ferroviaria. De estos, 6 mil corresponden a mujeres, quienes han asumido responsabilidades en todas las fases del proyecto, desde la planeación y el control de obra hasta la operación de motoconformadoras, rodillos y camiones de volteo.

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La Defensa Nacional destacó la incorporación de jóvenes profesionistas egresadas de escuelas públicas y privadas, integradas directamente en agrupamientos técnicos y equipos de construcción, lo que muestra el avance hacia una mayor equidad de género en el sector.

Avances en el Tren Maya

En cuanto a la infraestructura, se construye una nueva vía férrea de 48 kilómetros que conectará la red del Tren Maya en Mérida con Puerto Progreso, dinamizando el movimiento de mercancías y combustibles en la península y el resto del país. También se rehabilitan 18 kilómetros de vía en la zona industrial de Mérida. El Tren Maya ya comenzó a facturar por concepto de carga, movilizando insumos estratégicos desde el centro del país a través de la red ferroviaria nacional.

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Para el próximo año, está prevista la culminación de estos complejos y el inicio de un nuevo desarrollo en Chetumal, que contará con cuatro patios de operaciones en ciudades intermedias. La Defensa Nacional continuará participando en la obtención de derechos de vía, estudios técnicos y coordinación con organismos públicos, privados y concesionarios ferroviarios, consolidando un sector más incluyente y moderno.