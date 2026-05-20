México

Asesinan a balazos a dos pilotos en aeropista de Chihuahua: eran originarios de Culiacán

La agresión ocurrió en la pista “El Frisco” cuando los hombres aterrizaron

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Asesinato de dos pilotos en aeródromo de Chihuahua
La avioneta fue asegurada por las autoridades. Foto: Fiscalía de Chihuahua

Dos pilotos fueron asesinados a balazos cuando aterrizaron en la aeropista “El Frisco”, ubicada a la altura del municipio de San Francisco del Oro del estado de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 19 de mayo, cuando los dos hombres arribaron al aeródromo, ubicado a un costado de la carretera Parral-Puerto Justo, a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206, una de color blanco con gris y otra de color blanco con negro.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las primeras indagatorias refieren que, tras aterrizar los pilotos, al sitio arribaron sujetos desconocidos que los interceptaron y les dispararon. Los agresores lograron huir con rumbo desconocido tras asesinarlos.

Los pilotos fueron identificados como Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R., originarios de Culiacán, Sinaloa.

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Tras los hechos, personal de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y del Ministerio Público acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, donde aseguraron diversos casquillos calibre 7.62x39.

Aeronaves no llevaban cargamento

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

Fuentes de seguridad detallaron a Infobae México que las aeronaves no llevan ningún tipo de cargamento, por lo que permanecen resguardadas en el sitio por parte de las autoridades.

En tanto, los cuerpos de los pilotos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

Por su parte, la Fiscalía de Distrito Zona Sur inició los trabajos de investigación para esclarecer el homicidio de los dos hombres.

Segundo hecho violento con aeronaves en poco más de un mes en la entidad

Cabe señalar que este no es el primer ataque armado que se registra en el año y que implica aeronaves, ya que el pasado 8 de abril una avioneta fue obligada a aterrizar en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua con Sinaloa, tras ser atacada a balazos.

De acuerdo con los reportes, en la avioneta se trasladaban cuatro extranjeros y un mexicano que fueron atacados a balazos desde tierra cuando presuntamente realizaba un sobrevuelo de inspección de proyectos mineros en la región.

Tras la agresión, el piloto logró aterrizar en la pista de Santa Rosalía de Carrizales, en una terracería ubicado a más de 600 kilómetros de la capital del estado.

Las personas agredidas no resultaron lesionadas pese a la emergencia, por lo que pudieron regresar a su lugar de trabajo en Sinaloa una vez que rindieron su declaración ante la Fiscalía del Estado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que fueron desplegados 50 elementos que se sumaron a las tareas de seguridad en la región, además de que se descartaron alguna emergencia de sobrevolar la región en la que ocurrió el ataque.

El operativo también incluyó la participación de personal especializado en el manejo de drones, quienes realizaban labores de vigilancia para ampliar el perímetro.

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