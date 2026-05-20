Magistrado Álvaro Hernán Prada aclaró que no abrió una investigación contra Atlas Intel: “No adopta decisiones de fondo”

El magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada aseguró que no abrió una investigación formal contra Atlas Intel - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), salió al paso de la controversia alrededor de la firma Atlas Intel y aseguró que desde su despacho no existe una decisión de fondo contra la encuestadora.

A través de un comunicado, el togado negó que abrió una investigación formal y marcó distancia frente a las medidas cautelares que ordenaron suspender la publicación de encuestas presidenciales.

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La declaración apareció después de varios cuestionamientos sobre las actuaciones del CNE frente a Atlas Intel y en medio de una recusación presentada contra Prada. El magistrado sostuvo que el auto expedido por su despacho solo buscó garantizar el derecho de defensa de la firma ante observaciones metodológicas remitidas por la Comisión de Encuestas.

“Como magistrado ponente y en ejercicio de las competencias constitucionales asignadas al CNE, decreté traslado a Atlas Intel del informe remitido por la Comisión de Encuestas, con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción frente a los hallazgos metodológicos puestos en conocimiento de mi Despacho”, indicó Prada en su pronunciamiento.

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