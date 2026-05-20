Ocho intervenciones en el pleno, un reality show y una renuncia: el paso de Sergio Mayer por Morena (Foto: Instagram)

El paso de Sergio Mayer por Morena concluyó el pasado 15 de mayo del 2026 con una renuncia irrevocable, hecha publica en la madrugada de este miércoles 20, luego de registrar apenas ocho intervenciones en el pleno de la Cámara de Diputados y cinco iniciativas de ley.

El actor y legislador enfrenta críticas internas por su baja actividad parlamentaria y por priorizar su participación en un reality show sobre su encargo público.

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Durante su gestión, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sancionan al diputado y suspenden sus derechos partidarios, argumentando que antepuso intereses personales a los principios institucionales.

Ocho intervenciones en el pleno y cinco iniciativas durante la legislatura

A lo largo de su periodo como diputado federal, Mayer concentra su trabajo legislativo en solo ocho intervenciones frente al pleno. Presenta cinco iniciativas de ley, de las cuales una es desechada, una retirada y dos quedan pendientes de dictaminarse.

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La baja participación parlamentaria se convierte en un tema de debate dentro del grupo legislativo, donde otros legisladores cuestionan la dedicación del actor. En la LXVI Legislatura, Mayer acumula una ausencia del 12.5% en las votaciones, al ausentarse en 14 de los 112 asuntos tratados en el pleno.

Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

La Casa de los Famosos: el reality show que fractura la relación con Morena

El quiebre definitivo entre Mayer y Morena ocurre en febrero de 2026, cuando el legislador solicita licencia indefinida para ingresar a “La Casa de los Famosos” en su versión para Estados Unidos. La decisión provoca el descontento público de sus compañeros de bancada y motiva la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

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El órgano interno determina la suspensión provisional de sus derechos partidarios, al considerar que el diputado “antepuso sus intereses personales al encargo público”.

Durante su estancia en el reality, Mayer se ausenta de las sesiones del Congreso y deja en suspenso su rol legislativo. La suspensión le impide participar en actividades, asambleas y procesos internos de selección de candidatos, de acuerdo con el expediente CNHJ-CM-068/2026.

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Sanción interna y reacción de la bancada

La sanción formalizada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia implica que Mayer no puede reincorporarse al grupo parlamentario hasta que se resuelva su caso. La notificación se publica en los estrados del partido tras varios intentos fallidos de localizar al diputado en su domicilio. Se le convoca a una audiencia presencial el 17 de marzo en la sede nacional, en la Ciudad de México, para definir su eventual expulsión, pero el legislador no asiste a la cita.

Algunos miembros de la dirigencia nacional de Morena afirman que el diputado “violó los estatutos internos” al priorizar su carrera mediática. Otros, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, reconocen el derecho del legislador a reincorporarse, pero subrayan que la organización interna tiene facultad para determinar la permanencia de sus miembros.

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La Casa de los Famosos: el reality show que fractura la relación con Morena (Foto: X/@SergioMayerb)

Renuncia irrevocable tras regresar al Congreso

Finalizada su participación en el reality show, Mayer regresa a la Cámara de Diputados y presenta una carta fechada el 15 de mayo donde anuncia su renuncia “irrevocable” a la militancia de Morena.

El documento, dirigido al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, argumenta motivos personales y solicita la baja inmediata del padrón institucional. El escrito establece que la declaración surte efectos inmediatos y designa a un representante legal para recibir notificaciones.

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En el texto, Mayer manifiesta su intención inicial de permanecer como legislador dentro de la bancada, aunque la sanción interna le impide reincorporarse por completo a las actividades del grupo parlamentario.