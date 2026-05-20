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El mayor laboratorio de drogas en Sudáfrica es del Cártel de Sinaloa, revela EEUU

Dagvin RM Anderson, general estadounidense a cargo del Comando África en Estados Unidos, señaló que el CJNG y el Cártel de Sinaloa están involucrados en la producción de drogas en ese continente

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Ilustración de manos con logos de CJNG y Cártel de Sinaloa colocando matraces de metanfetamina sobre un mapa de África, con policías arrestando figuras.
Una ilustración conceptual muestra los cárteles de Sinaloa y CJNG estableciendo laboratorios de metanfetamina en varias regiones de África, mientras la policía africana realiza arrestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dagvin RM Anderson, general estadounidense a cargo del Comando África en Estados Unidos, dio a conocer que los cárteles mexicanos de la droga están relacionados en la producción y tráfico de sustancias en ese continente.

Hace unos días, en su informe presentado ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el general destacó la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como del Cártel de Sinaloa en la instalación de laboratorios clandestinos para la producción de drogas en África.

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“La convergencia del terrorismo y el narcotráfico agrava aún más estas amenazas. Los grupos terroristas con base en África reciben cada vez más financiación de los cárteles de la droga, lo que amplía su alcance y letalidad", señaló en su informe, el pasado jueves 14 de mayo.

Añadió que en los últimos dos años se han desmantelado 12 laboratorios de drogas y destacó que en 11 de estos había miembros de esos cárteles.

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También dijo que en el laboratorio más grande que se ha desmantelado en Sudáfrica había integrantes del Cártel de Sinaloa.

Dagvin Anderson dijo que en el laboratorio más grande que se ha desmantelado en Sudáfrica había integrantes del Cártel de Sinaloa. REUTERS/Kevin Lamarque
Dagvin Anderson dijo que en el laboratorio más grande que se ha desmantelado en Sudáfrica había integrantes del Cártel de Sinaloa. REUTERS/Kevin Lamarque

“Tanto el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas. Miembros de cárteles mexicanos fueron arrestados durante redadas en varios países africanos en algunos de los laboratorios más grandes jamás descubiertos", expuso.

Ante esta situación, Dagvin RM Anderson señaló que en África se vive un panorama frágil de seguridad y lo comparó con una “olla de presión”, por lo que pidió coordinación institucional para evitar un estallamiento.

Detienen a cuatro mexicanos en narcolaboratorio de Sudáfrica

El pasado miércoles 13 de mayo se dio a conocer que cuatro mexicanos fueron detenidos tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Sudáfrica, con valor millonario.

La Policía de ese país dio a conocer el hallazgo y desmantelamiento del laboratorio clandestino, mismo que fue ubicado a 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, en una granja de Swarttruggens.

El teniente general Puleng Dimpane, Comisionado Nacional Interino del Servicio de Policía de Sudáfrica, dio a conocer la detención de 11 personas tras el hallazgo del laboratorio clandestino, de los cuales, cuatro eran de origen mexicano.

Cuatro mexicanos detenidos en Sudáfrica por hallazgo de narcolaboratorio
El pasado miércoles 13 de mayo se dio a conocer que cuatro mexicanos fueron detenidos tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Sudáfrica. Foto: Policía de Sudáfrica

La operación se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia, en la que participaron elementos de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Investigaciones contra el Crimen Organizado y un equipo nacional de la DPCI.

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