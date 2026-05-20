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Mateo Chávez ve a “Hormiga” González listo para dar el salto al futbol europeo

Además, Chávez habló sobre el crecimiento personal y futbolístico que vivió tras emigrar al futbol europeo

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(REUTERS/Henry Romero)
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Armando “Hormiga” González continúa ganando protagonismo alrededor de la Selección Mexicana y ahora recibió el respaldo de Mateo Chávez, quien aseguró que el delantero atraviesa un momento ideal para emigrar al futbol europeo e incluso llegar directamente a una liga importante del continente.

Durante la concentración del Tri en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rumbo al Mundial de 2026, el lateral mexicano habló sobre el crecimiento futbolístico que ha tenido González y consideró que su proceso es distinto al que él vivió antes de salir al extranjero.

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Mateo Chávez asegura que “Hormiga” puede llegar a una liga importante de Europa

(REUTERS/Henry Romero)
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El defensa explicó que, en su caso, decidió emigrar para buscar oportunidades y abrirse camino en el futbol europeo desde un proyecto formativo, mientras que Armando González atraviesa un escenario diferente por el nivel que ha mostrado recientemente.

“Yo me fui a Europa para buscar un lugar aquí, para que vieran mi trabajo y me ganara un lugar. Me voy a un club formativo, esa es la verdad. Armando está en un momento en el que se puede saltar ese paso, está para dar el siguiente paso”, comentó Chávez.

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El seleccionado nacional también afirmó que el atacante mexicano tiene las condiciones necesarias para competir en un club importante del futbol europeo.

“Sí, yo creo que la Hormiga puede ir a un gran equipo, una gran liga y le va a ir muy bien”, señaló.

Actualmente, González se mantiene concentrado con el Tri mientras busca convencer al cuerpo técnico nacional de cara a la Copa del Mundo, en medio del interés que existiría desde clubes de España y Países Bajos.

Mateo Chávez habla sobre su experiencia en Europa y la Selección Mexicana

(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Además de referirse al presente de la “Hormiga”, Chávez compartió parte de su experiencia tras emigrar al futbol europeo y dejó claro que jugar en el extranjero no garantiza automáticamente un lugar en la Selección Mexicana.

El defensa explicó que salir de México representó un reto importante tanto dentro como fuera de la cancha, especialmente por el proceso de adaptación y crecimiento personal.

“Es la parte de crecer, creo que en mi caso tenía que tomar ese tipo de riesgo. También es un riesgo tomar la oportunidad, tenía que crecer en otras formas, fuera de lo deportivo, me ha hecho crecer y madurar”, declaró.

Chávez también destacó que las convocatorias al Tri dependen del rendimiento y no únicamente del lugar donde juegue cada futbolista.

“La Selección es una recompensa del trabajo. No va de la mano de que estoy en Europa y voy a la Selección, te lo tienes que ganar”, agregó.

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