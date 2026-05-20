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El espectacular regalo de Karol G que hizo llorar a Anahí en su cumpleaños 43

La intérprete mexicana fue sorprendida por la inesperada muestra de cariño de una de las cantantes más reconocidas del mundo

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Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)
Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)

Luego de celebrar sus 43 años con su familia y de disfrutar unos días en la playa, el cumpleaños de Anahí sigue generando conversación entre fanáticos y figuras del espectáculo gracias a los mensajes y muestras de cariño que ha recibido. Uno de los gestos que más llamó la atención fue el elegante ramo de flores que la cantante colombiana Karol G le envió, acompañado por una emotiva dedicatoria.

Anahí, reconocida exintegrante de RBD, recibió felicitaciones especiales de artistas quienes expresaron su afecto mediante obsequios y mensajes personalizados, no solo de famosos, sino también de sus fanáticos.

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La actriz y cantante celebró su cumpleaños en compañía de toda su familia. (Anahí)
La actriz y cantante celebró su cumpleaños en compañía de toda su familia. (Anahí)

El mensaje de la ‘Bichota’

Karol G, intérprete de “Provenza”, sorprendió a Anahí con un ramo de flores y una tarjeta donde escribió: “Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”. Anahí, visiblemente conmovida, compartió la imagen del arreglo floral en sus redes sociales y le respondió con un breve “I love you”.

La colombiana mostró su admiración por la cantante mexicana.
La colombiana mostró su admiración por la cantante mexicana. (IG Anahí)

Otras celebridades, como Ana Brenda, también participaron en los festejos enviando flores y felicitaciones personales. La dedicatoria de Ana Brenda decía: “Te adoro con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños!!”, a lo que Anahí contestó emocionada: “Te amo”.

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Estas respuestas públicas refuerzan la amistad entre las artistas y muestran cómo los vínculos personales se evidencian en celebraciones íntimas.

Una admiración que se convirtió en amistad

La relación entre Anahí y Karol G se ha consolidado desde hace varios años. Karol G ha declarado en diferentes ocasiones que siguió de cerca la carrera de Anahí durante el auge de RBD. E

n 2022, Karol G invitó a Anahí a la Arena Ciudad de México para interpretar juntas el tema “Sálvame” en el Bichota Tour, hecho que marcó el regreso de la mexicana a los escenarios tras un periodo alejada de la música en vivo.

En noviembre de 2023, durante un concierto del Soy Rebelde Tour, Anahí sorprendió al público con una camiseta estampada con la frase “Te amo Bichota”, lo que generó múltiples muestras de apoyo y reacciones en redes sociales.

De las interacciones y colaboraciones recientes, destaca que para el álbum Tropicoqueta, Karol G incluyó a Anahí en un video promocional inspirado en las telenovelas, donde recrearon escenas al estilo melodrama y la mexicana retomó guiños a su icónico papel de Mia Colucci.

Anahí y Karol G protagonizan un momento dramático inspirado en los clásicos melodramas de Televisa, disputándose el amor de Ricky Martin (IG)
Anahí y Karol G protagonizan un momento dramático inspirado en los clásicos melodramas de Televisa, disputándose el amor de Ricky Martin (IG)

¿Se avecina una colaboración?

Las recientes muestras de afecto y colaboración entre Anahí y Karol G abren la puerta a futuras interacciones tanto personales como profesionales. La notoriedad del obsequio y las respuestas públicas mantienen alta la expectativa entre sus seguidores sobre posibles proyectos en conjunto o sorpresas en próximas presentaciones.

El constante intercambio de mensajes entre figuras del entretenimiento muestra el apoyo mutuo y la admiración que se han construido con el tiempo, consolidando lazos que nacieron de la admiración artística y ahora se manifiestan en celebraciones personales como el cumpleaños de Anahí.

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