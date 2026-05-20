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Difunden imágenes de presunto vehículo táctico ligado a operadores de Los Cabrera: presumen camuflajes para evitar drones

Reportes en redes sociales señalan que la unidad habría sido utilizada por colaboradores de “El H12” en zonas de disputa criminal

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El uso de vehículos con blindaje artesanal —conocidos coloquialmente como “monstruos”— fue documentado durante los últimos años en zonas de disputa criminal del norte del país. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
El uso de vehículos con blindaje artesanal —conocidos coloquialmente como “monstruos”— fue documentado durante los últimos años en zonas de disputa criminal del norte del país. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Reportes difundidos en redes sociales y versiones atribuidas a fuentes periodísticas señalaron la presunta identificación de un vehículo con modificaciones de protección aparentemente vinculado con “El Matías”, identificado de manera extraoficial como operador de “El H12”, relacionado en distintos reportes con el grupo criminal conocido como Los Cabrera, una célula asociada al Cártel de Sinaloa con presencia principalmente en zonas de Durango, Chihuahua y la región de La Laguna.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal confirmó oficialmente la autenticidad de las imágenes ni la relación directa del vehículo con integrantes de alguna organización criminal.

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Las fotografías y publicaciones compartidas en plataformas digitales muestran una unidad con aparente blindaje artesanal y un diseño de camuflaje pixelado en tonos desérticos, el cual, según analistas de seguridad citados en reportes sobre el caso, podría tener como objetivo reducir la visibilidad del vehículo en zonas áridas y durante reconocimientos aéreos.

De acuerdo con versiones difundidas junto a las imágenes, la unidad presuntamente estaba diseñada para operar en regiones con condiciones desérticas y habría sido utilizada para trasladar a presuntos líderes criminales en áreas catalogadas como de alta disputa territorial. Sin embargo, esta información no fue corroborada por autoridades ministeriales o corporaciones de seguridad.

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Una fuente citada en los reportes aseguró que el vehículo formaría parte de estrategias de protección y movilidad utilizadas por operadores criminales ante el incremento de operativos federales y labores de vigilancia aérea en distintas regiones del país.

Especialistas en temas de seguridad señalaron en publicaciones relacionadas con el caso que el uso de camuflaje táctico en vehículos presuntamente empleados por grupos delictivos refleja cambios en las dinámicas operativas derivadas del uso de drones, sobrevuelos y sistemas de reconocimiento visual implementados por fuerzas de seguridad.

No obstante, hasta el cierre de esta nota no se informó dónde habría sido detectada la unidad, si existe algún aseguramiento oficial o si autoridades federales iniciaron una carpeta de investigación relacionada con las imágenes difundidas en redes sociales.

Vehículos ‘monstruo’

El uso de vehículos con blindaje artesanal —conocidos coloquialmente como “monstruos”— fue documentado durante los últimos años en zonas de disputa criminal del norte del país.

Autoridades de Chihuahua reportaron previamente que algunas de estas unidades incluso incorporaban armamento de alto calibre y eran detectadas mediante sobrevuelos con drones, mientras especialistas señalan que los grupos criminales comenzaron a adaptar estos camuflajes y estructuras para reducir su identificación aérea en regiones serranas y desérticas.

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