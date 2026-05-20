Chelito Delgado pide que Cruz Azul mantenga a Joel Huiqui gane o pierda la final ante Pumas

El exjugador de La Máquina reconoció el trabajo de los estrategas nacionales en la Liga MX.

Cruz Azul vive una nueva etapa llena de expectativa bajo el mando de Joel Huiqui, técnico que tomó protagonismo tras la salida de Martín Anselmi, que tenía a la Máquina Celeste en una racha negativa.

En medio del ambiente previo a la final del Clausura 2026 contra Pumas, César “Chelito” Delgado salió públicamente a respaldar el trabajo de Huiqui y aseguró que la directiva cementera debería mantenerlo en el cargo sin importar el resultado de la serie por el campeonato.

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Durante una entrevista concedida a Fox Sports, el exfutbolista argentino destacó el crecimiento del entrenador mexicano y la conexión que logró construir con la afición celeste en poco tiempo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Necaxa - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 26, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui REUTERS/Eloisa Sanchez

“A Huiqui lo renuevo pase lo que pase. Se ha ganado el respeto con resultados y es un entrenador que está preparado para Cruz Azul.Por lo que veo y leo, la afición adoptó a Huiqui, tiene cariño, tiene carisma, la muertinha y hoy está en la final”, declaró Delgado, quien compartió vestidor con el ahora estratega cementero.

El exjugador también reconoció la complejidad que representa dirigir a una institución con la presión mediática e histórica de Cruz Azul, especialmente después de trabajar en categorías inferiores.

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Huiqui junto a Cata Domínguez y Chelito Delgado entrenando en La Noria

“No es fácil estar en la sub 21 y al otro día estar con el plantel de primera, en una institución grande como Cruz Azul, en donde te está mirando todo el mundo y se te exige ganar siempre. Huiqui ha manejado todo muy bien, tiene la experiencia, hace mucho que está en el club. Sería bueno que siguieran con su trabajo, más allá del resultado de la final. Quiero que salga campeón y que siga él”, agregó.

Carlos Rodríguez, del Cruz Azul, festeja tars anotar ante Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Además de hablar sobre el presente celeste, Chelito Delgado celebró que la final del futbol mexicano esté protagonizada por dos entrenadores nacionales, situación que considera positiva para el crecimiento de los técnicos mexicanos dentro de la Liga MX.

“Qué bueno que hay dos entrenadores mexicanos porque mucho se les dice que no le da la oportunidad. Me pone contento esto y son dos jóvenes, creo que veremos una final muy apasionante”, señaló.

Finalmente, el argentino anticipó una serie muy pareja entre Cruz Azul y Pumas, destacando las fortalezas de ambos equipos.

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“No hay que regalar nada porque se define por detalles como la pelota parada. Cruz Azul tiene grandes jugadores y Pumas es un equipo que le pone mucha garra, que corren todos porque así son los equipos de Efraín”, concluyó.