"El de repente ver a mi esposo herido y luego no saber qué pasó con él… cuando me sacaron del desierto estaba casi muerta, pero yo lo vi vivo, muy mal herido, pero vivo y preguntaba y me decían que estaba en otro hospital y no entendía por qué si todos estábamos en un mismo hospital él no, me dijeron que había fallecido en el desierto, pero ¡yo lo vi vivo!", aseguró.