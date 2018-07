"Ella era muy agradable, muy dulce, se sabía todos los corridos mexicanos habidos y por haber de la Revolución… Yo había visto ahí (en su departamento) a Beteta y Alemán cenar, pero no me consta que hayan tenido relaciones o no, guardaban todas las apariencias de unos invitados. Sí me decía muchas veces 'va a venir el coche de Beteta por mi'", comentó en el documental "La Red Nazi en México", Ida Rodríguez, una de sus amigas en Ciudad de México.