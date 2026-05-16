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Morena exhibe bloqueos en carreteras a Chihuahua para evitar la marcha contra Maru Campos

El presidente municipal de Ciudad Juárez denuncia intentos del gobierno estatal para frenar manifestaciones

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Ariadna Montiel cuestiona a Maru Campos tras asegurar que desconocía la presencia de agentes de la CIA: “Que le explique al pueblo”
Ariadna Montiel cuestiona a Maru Campos tras asegurar que desconocía la presencia de agentes de la CIA: “Que le explique al pueblo”

Morena exhibió en redes sociales los bloqueos carreteros en los accesos a la ciudad de Chihuahua. Integrantes del partido político señalaron que el objetivo de los bloqueos fue dificultar la participación ciudadana en la marcha convocada este sábado 16 de mayo, destinada a protestar contra la administración de la gobernadora de oposición Maru Campos.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal morenista de Ciudad Juárez, denunció que estos bloqueos dificultaron la llegada de ciudadanos provenientes de diferentes regiones del estado y de otras entidades del país.

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En paralelo, asociaciones agrícolas emitieron comunicados en los que rechazaron cualquier participación en los bloqueos y subrayaron su compromiso con la legalidad y el trabajo honesto. Estos comunicados fueron retomados por las redes sociales de Morena.

El video aéreo documenta la situación en carreteras de Chihuahua, México.

Cruz Pérez Cuéllar señaló: “Así luce Chihuahua hoy. Bloqueos y retenes improvisados previo a una marcha ciudadana que busca defender nuestra soberanía y expresarse en paz. Manifestarse libremente no debería generar miedo ni obstáculos. Chihuahua merece respeto, libre tránsito y un gobierno que esté a la altura de la gente”.

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Pérez Cuéllar insistió: “No bastó con los bloqueos en carretera, ahora también aparecen cierres y supuestas fugas para complicarle el paso al pueblo de Chihuahua. Su desesperación no tiene límites. Pero ni así van a quitarle la esperanza a miles de chihuahuenses que quieren un México soberano y en paz. Pase lo que pase, la soberanía se defiende”.

La marcha de Morena contra Maru Campos

Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La marcha convocada para este sábado 16 de mayo a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa se originó tras el operativo realizado el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA y dos ciudadanos mexicanos.

Para Morena, este operativo violó la Ley de Seguridad Nacional y tratados internacionales, por lo que el partido exige un juicio político contra la gobernadora.

La movilización, centrada en la defensa de la soberanía nacional, busca reunir a simpatizantes e inconformes con la gestión estatal.

Ariadna Montiel y Andy López Beltrán fueron confrontados a su llegada a Chihuahua

Los morenistas arribaron a Chihuahua para encabezar marcha contra Maru Campos

La llegada este 16 de mayo de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Andy López Beltrán, al Aeropuerto Internacional de Chihuahua ocurrió en medio de empujones, gritos y protestas de manifestantes que respaldaron públicamente a la gobernadora Maru Campos y exigieron la salida inmediata de los visitantes.

El enfrentamiento forzó a ambas figuras morenistas a acelerar su trayecto, escoltados por personal de seguridad y en medio del bloqueo del acceso vehicular a su salida del aeropuerto.

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