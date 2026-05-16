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Kenia López Rabadán se lanza en contra de Morena por manifestación en contra de Maru Campos y recuerda caso Rocha Moya

La dirigencia del partido oficialista arribó a Chihuahua en medio de muestras de apoyo al gobierno de Chihuahua

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Tras la convocatoria de una marcha en Chihuahua en contra de la gobernadora y encabezada por funcionarios morenistas, la Presidenta de la Cámara de Diputados subió un mensaje al respecto. (@kenialopezr)

Previo a la manifestación que realizará Morena en el estado de Chihuahua, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, mostró su respaldo a la gobernadora Maru Campos y acusó al partido gobernante de movilizar personas desde otros estados para atacar a quien, en sus palabras, “desmantela narcolaboratorios”. La legisladora del PAN trazó una línea directa entre la marcha morenista y los casos de funcionarios sinaloenses acusados en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Morena organiza marcha y busca juicio político contra Campos Galván

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció el pasado 12 de mayo una movilización para este sábado 16 de mayo en la Glorieta de Pancho Villa, en la capital chihuahuense, con una marcha hacia el centro bajo la consigna “Seguridad y Defensa De La Soberanía”. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la convocatoria y adelantó que la estrategia combina la vía legislativa con la movilización social.

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El partido también impulsa un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván en respuesta al operativo del 19 de abril en la Sierra Tarahumara, en el que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos. Morena argumenta que el operativo violó la Ley de Seguridad Nacional y los tratados internacionales, que exigen la notificación y supervisión de la Cancillería para cualquier actividad de agencias extranjeras en territorio mexicano.

Los señalamientos del partido contra Campos Galván incluyen los siguientes puntos:

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  • El operativo con agentes estadounidenses no fue presentado en la Mesa de Construcción de Paz.
  • La gobernadora figura entre los mandatarios que menos acuden a esa mesa de coordinación.
  • El Congreso local solicitó un informe sobre el caso, pero la información no llegó al Poder Legislativo estatal.
  • Campos declinó una invitación al Senado de la República para abordar el tema.
  • El día en que el Congreso local debatió el asunto, la gobernadora viajó a Aguascalientes para recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
@PartidoMorenaMx
@PartidoMorenaMx

López Rabadán acusa a Morena de acarrear gente de otros estados

La presidenta de la Mesa Directiva señaló en un video difundido en sus redes sociales que, durante el transcurso del día, se enteró de “decenas de camiones que transportan gente de Guerrero, Aguascalientes y Coahuila, por poner algunos ejemplos, para supuestamente manifestarse en Chihuahua”.

Para López Rabadán, esa práctica constituye una traición: políticos que, a su juicio, “por un lado apoyan a los delincuentes y, por otro lado, atacan a quien desmantela narcolaboratorios”.

La legisladora panista calificó la acción de Morena como un uso de “la necesidad de las personas” con fines políticos. Su mensaje cerró con un respaldo explícito: “Mi apoyo total a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien con valentía e inteligencia ha emprendido esta lucha contra el narco”.

Un grupo de individuos se congrega en una terminal de aeropuerto, mostrando carteles de protesta. Los letreros, de colores naranja, verde, rosa y amarillo, contienen mensajes escritos en español. Entre los mensajes legibles se encuentran 'Fuera Morena', 'No Morena No al Narco' y 'Aquí no los queremos Narco Morena'.

La tensión en Chihuahua se materializó horas antes de la marcha, cuando Ariadna Montiel y Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, llegaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, ya que fueron recibidos por un grupo de manifestantes que portaban pancartas y coreaban consignas a favor de Maru Campos.

Los inconformes bloquearon el acceso al vehículo de la comitiva y propinaron golpes a la carrocería, mientras exigían a gritos la salida inmediata de los dirigentes morenistas del estado.

El caso Rocha Moya, el argumento de fondo del PAN

López Rabadán conectó la marcha morenista con los casos de funcionarios del gobierno de Sinaloa acusados por Estados Unidos. “Quienes se están entregando en Estados Unidos son la prueba clara de que lo que hemos dicho y denunciado durante mucho tiempo era una realidad”, afirmó la legisladora.

El gobierno que encabezó Rubén Rocha Moya en Sinaloa -quien solicitó licencia el 2 de mayo, aprobada por el Congreso local por más de 30 días- enfrenta acusaciones de Estados Unidos contra 10 personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El viernes 15 de mayo se confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en Arizona. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, habría entregado a las autoridades estadounidenses en Nueva York.

El ex secretario de Seguridad de Rocha Moya habría advertido a Los Chapitos de operativos contra narcolaboratorios

Los 10 acusados enfrentan cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Las sanciones podrían alcanzar cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.

Para López Rabadán, los hechos en Sinaloa prueban la denuncia que el PAN ha sostenido. “Las autoridades mexicanas deben actuar de inmediato, detenerlos, ponerlos a disposición de la justicia y romper de una vez por todas el pacto de impunidad”, demandó.

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