Exgimnasta mexicana denuncia imposición religiosa y presuntos abusos dentro de la Selección de gimnasia rítmica

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La exseleccionada nacional Andrea Melissa Garza Moctezuma encendió la conversación en redes sociales luego de compartir un testimonio donde denuncia presuntos abusos ocurridos durante su paso por la selección mexicana de gimnasia rítmica. Entre los señalamientos más delicados destaca la supuesta imposición de prácticas religiosas dentro de los entrenamientos, además de maltrato físico, psicológico y alimenticio.

La atleta originaria de Tamaulipas, quien formó parte del proceso rumbo a los Tokyo 2020 Olympic Games, publicó un video en Instagram donde relató distintas experiencias que vivió junto a otras compañeras mientras entrenaban bajo las órdenes de la entrenadora Blajaith Aguilar Rojas.

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Andrea Melissa Garza compartió un video donde relata castigos físicos, control alimenticio y presión psicológica en el alto rendimiento.

De acuerdo con Andrea Garza, las exigencias no se limitaban únicamente al aspecto deportivo. La exgimnasta aseguró que existían dinámicas relacionadas con la religión que eran impuestas dentro del grupo.

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Según explicó, las atletas debían leer textos relacionados con el comportamiento femenino y realizar actividades religiosas obligatorias. También afirmó que les solicitaban buscar versículos bíblicos y elaborar resúmenes de prédicas, bajo amenaza de castigos si no cumplían.

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La exdeportista también denunció prácticas extremas relacionadas con el control del peso corporal. Señaló que diariamente debían enviar fotografías mostrando la báscula con su peso registrado y que cualquier incremento derivaba en sanciones físicas.

“Todos los días debíamos mandar fotos en la báscula con el peso registrado. Si subías de peso nos hacía hacer castigo físico exagerado al día siguiente y perdían privilegios de tomar agua o ir al baño”, relató.

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Andrea Garza aseguró además que las humillaciones eran constantes y que existía presión permanente para mantener una apariencia física extremadamente delgada, situación que, según especialistas, puede derivar en trastornos alimenticios y afectaciones emocionales graves dentro del deporte de alto rendimiento.

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Otro de los episodios más delicados narrados por la exgimnasta fue una presunta agresión física durante una competencia nacional, donde asegura haber recibido golpes luego de no ejecutar correctamente una rutina.

También recordó que varias atletas menores de edad habrían sido obligadas a firmar documentos donde aceptaban entrenamientos severos y tratos hostiles.

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Las declaraciones de Andrea se suman a denuncias previas realizadas por otras integrantes de la selección nacional. Tras diversas acusaciones, la Federación Mexicana de Gimnasia separó de su cargo a Blajaith Aguilar Rojas como entrenadora de la selección mayor.

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El caso tomó mayor relevancia luego de que las gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar presentaran una denuncia formal ante autoridades correspondientes por presunta violencia psicológica y física.

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Pese a ello, Blajaith Aguilar rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que las críticas corresponden a malinterpretaciones relacionadas con la exigencia propia del alto rendimiento deportivo.

La Federación y el Comité Olímpico Mexicano apartaron a Aguilar en pleno ciclo rumbo a los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos. (Instagram/ @blajaith)

Finalmente, Andrea Garza explicó que decidió compartir su experiencia con el objetivo de evitar que otras deportistas atraviesen situaciones similares.

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“Así no debe ser el deporte. Hago este video con el corazón porque no quiero que ninguna atleta pase por lo que nosotros vivimos. El punto de mi video es presentarles nuestra realidad donde los deportistas también somos humanas. Puedo continuar con las cosas que nos hacía pasar. Hay cosas que podemos sacrificar por alcanzar un sueño, pero no por eso debemos permitir faltas de respeto, humillaciones o que se busque atentar contra la salud de una misma.”