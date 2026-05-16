Colegios privados en Colombia empiezan a perder profesores por caída en matrículas, revela estudio

El sistema educativo colombiano registra una reducción de docentes en 2024, impactando especialmente a los colegios privados - crédito Colprensa

Mientras en Colombia se celebraba una nueva conmemoración del Día del Maestro, un análisis académico encendió una alerta silenciosa sobre lo que está ocurriendo dentro de las aulas del país. Aunque el sistema educativo mantiene una planta cercana al medio millón de docentes, detrás de esa cifra aparecen cambios que ya están impactando especialmente a los colegios privados.

Los datos fueron revelados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, que encontró una reducción en el número total de maestros de educación básica y media durante 2024. De acuerdo con el estudio, el país pasó de tener 494.374 docentes en 2023 a 493.602 en 2025, una caída que, aunque parece moderada en términos generales, expone transformaciones importantes en el comportamiento de la matrícula escolar.

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La disminución en la matrícula escolar influye en la contratación de maestros y el cierre de instituciones educativas privadas en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La mayor preocupación, según los investigadores, se concentra en el sector privado. Allí, la disminución de estudiantes matriculados comenzó a reflejarse directamente en la contratación de personal docente y, en algunos casos, en el cierre de instituciones educativas. El fenómeno, que empezó a hacerse visible desde 2023, tomó más fuerza entre 2024 y 2025.

Omar Garzón, investigador del LEE, explicó que el contraste entre ambos sectores es evidente. Mientras la educación pública incorporó cerca de 1.300 maestros, los colegios privados registraron la salida de aproximadamente 2.100 docentes. Para el experto, esta tendencia no responde a un solo factor, sino a una combinación entre caída demográfica, menor demanda educativa y ajustes financieros dentro de instituciones particulares. El estudio tomó como base la operación estadística C600 del Dane, un censo nacional que recopila información sobre matrícula, planta docente, infraestructura y funcionamiento de colegios oficiales y privados en todo el territorio colombiano.

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Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores apareció fuera de las grandes ciudades. En las zonas rurales, lejos de disminuir, el número de docentes mostró un crecimiento. Durante 2023 había cerca de 128.000 maestros vinculados a instituciones rurales y en 2024 la cifra subió a aproximadamente 130.000. Garzón explicó que ese comportamiento estaría relacionado con el fortalecimiento de la cobertura del sector oficial en regiones apartadas del país. Sin embargo, advirtió que aumentar la cantidad de maestros, por sí solo, no garantiza una mejora automática en la calidad educativa.

El 66% del cuerpo docente colombiano está compuesto por mujeres, con un 95,2% de participación femenina en preescolar - crédito Fernando Vergara/AP

“Un docente no puede atender a la población solamente. Necesita infraestructura adecuada, materiales, sedes comunicadas, transporte y atención integral, incluso en temas como salud mental”, señaló el investigador al analizar los retos estructurales que aún enfrentan miles de instituciones rurales.

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En ese diagnóstico también aparecen brechas tecnológicas. Según el estudio, muchas escuelas ubicadas en territorios dispersos siguen teniendo dificultades para implementar programas de bilingüismo, innovación pedagógica o herramientas relacionadas con inteligencia artificial, principalmente por la falta de conectividad y recursos básicos.

Otro dato que sobresale dentro del informe tiene que ver con la composición del cuerpo docente colombiano. Actualmente, las mujeres representan el 66% de los profesores con asignación académica en el país. En niveles como preescolar, esa participación incluso alcanza el 95,2%, consolidando una presencia femenina ampliamente dominante en las primeras etapas del sistema educativo. El informe también analizó el nivel de formación de los maestros y encontró diferencias marcadas entre el sector oficial y el privado. En los colegios públicos, más de la mitad de los docentes cuentan con estudios de posgrado, mientras que en las instituciones privadas predominan profesionales con formación universitaria en licenciatura.

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A diferencia del sector privado, la educación pública en Colombia incorporó cerca de 1.300 nuevos docentes en el último año - crédito Europa Press

De acuerdo con Garzón, esto responde en gran parte al sistema de escalafón docente del sector público, que premia económicamente la formación avanzada mediante especializaciones, maestrías y doctorados. Aun así, el investigador fue enfático en señalar que acumular títulos no necesariamente se traduce, de forma automática, en mejores resultados académicos para los estudiantes.

En ciudades como Bogotá, sin embargo, sí se ven avances importantes gracias a programas de becas y formación continua, que permiten aumentar el número de docentes con estudios de maestría y doctorado. Garzón también lanzó una advertencia sobre el futuro inmediato del sistema educativo: “La planta docente se encuentra congelada mientras la matrícula cae y no tenemos una reacción ni en calidad ni en atención”.

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