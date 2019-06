"He estado en reuniones en las que luego de enjuiciar a alguien y sentenciarlo a la pena de muerte, antes de ejecutarlo le ordena que se bañe a conciencia, incluso que se rasure todo el cuerpo, y lo deja que se desestrese por unas dos o tres horas; hasta les daba una botella de whisky para que se relajen mejor. Después ordena su muerte en forma rápida, para que no haya segregación de adrenalina y la carne no se ponga amarga ni dura" dijo Sánchez Limón al periodista mexicano J. Jesús Lemus Barajas en declaraciones publicadas en su libro Los malditos. Crónica Negra desde Puente Grande, que recupera el diario El Debate.