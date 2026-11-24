'Rentas' también señaló a Isabel Zuleta (@CamaraColombia/X-@r3ntas/X-Lina Gasca/Colprensa)

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La senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, salió a desmentir cualquier tipo de relación con la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, suspendida por la Procuraduría General de la Nación de manera temporal mientras se adelanta la investigación en su contra por la presunta falsificación de su título universitario y tarjeta profesional que la acreditaban como ingeniera de minas y metalurgia, además de su diploma de bachiller.

Corcho se refirió la mañana del martes 24 de noviembre de 2026 vía X, y en concreto, a los señalamientos por parte del activista y economista Juan Felipe Pedraza, más conocido como ‘Rentas’.

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Y es que en entrevista con Semana, Pedraza señaló a Corcho luego de una pregunta de la periodista Vicky Dávila, quiénes más deberían responder por este caso que salpicó a la oposición.

“La primera es Carolina Corcho. La primera, y lo digo así abiertamente, la primera es Carolina Corcho. Carolina Corcho es de las personas, literalmente, casi que la madrina de la señora Verónica Estrada”, declaró “Rentas” en su respuesta.

Corcho publicó su réplica vía X la mañana del martes 24 de noviembre de 2026 (@carolinacorcho/X)

Por este motivo, la congresista y una de las caras más visibles de la izquierda durante el actual periodo legislativo, salió a desmentir a Pedraza.

“Rechazo las calumnias que se levantan desde algunos medios de comunicación, que buscan escalar una espiral desinformativa para enlodar mi nombre, expresando que “soy la madrina política de Verónica Estrada”, dijo la senadora del Pacto Histórico en la publicación que compartió desde redes sociales.

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“Al respecto debo expresar, que en el momento de la consulta y en la actualidad, no hago parte de los órganos de dirección del Partido Pacto Histórico, no hicimos parte de los comité de ética que establecieron los filtros para la consulta, conocí a la Señora Verónica, después de que se surtió todo el proceso de selección y elección de la lista cerrada”, aclaró más adelante en el mismo mensaje la congresista.

Al final, Corcho dijo su relación con Estrada se dio “en función de la campaña que me correspondió adelantar con todos y todas las integrantes de las listas regionales como la nacional, en mi condición de cabeza de lista del Senado”.

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Al final, la senadora rechazó todo tipo de señalamiento por cuenta de las palabras de Pedraza que, afirmó, tiene más investigaciones en proceso.

A quién más señaló Rentas por el caso de Luz Verónica Estrada

“La señora Isabel Zuleta también es otra madrina de la señora Verónica Estrada. Entonces, que empiecen a responder los padrinos”, explicó el joven economista, al referirse a que su motivación es poder apuntar contra las grandes figuras del partido político que podrían tener relación.

“Yo le estoy apuntando a ese tipo de figuras, pero el tema es que empiecen a responder, porque es que todos están relacionados (...) Todos vimos las fotos de Verónica Estrada con el señor Gustavo Petro, mientras Gustavo Petro lo que hacía era negarla tres veces. Entonces, ya es momento de que el Pacto Histórico se responsabilice como la colectividad política que es”, añadió en la misma entrevista “Rentas”.

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