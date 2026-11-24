Tres caminos y una mesa con libretas simbolizan los encuentros periodísticos mantenidos con Ismael Zambada García en la sierra mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, Ismael “El Mayo” Zambada García mantuvo un perfil discreto y evitó aparecer públicamente ante los medios de comunicación. Sin embargo, el histórico fundador del Cártel de Sinaloa aceptó conversar en tres ocasiones con periodistas, encuentros que permitieron conocer algunos aspectos de su vida, su visión del narcotráfico y su relación con el poder político.

Los tres comunicadores que consiguieron entrevistarlo fueron Julio Scherer García, Diego Enrique Osorno y María Scherer Ibarra. El último encuentro ocurrió en junio de 2024, aproximadamente 15 días antes de que Zambada fuera detenido en Estados Unidos, el 25 de julio de ese año.

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Las conversaciones tuvieron una característica en común: fue el propio narcotraficante quien buscó a los periodistas y organizó los encuentros en lugares apartados de la sierra mexicana. Ninguna ocurrió en una oficina, un restaurante o un espacio público convencional.

La primera entrevista se publicó en abril de 2010 en la revista Proceso, mientras que la segunda permaneció inédita hasta noviembre de 2024, cuando Diego Enrique Osorno compartió detalles de su encuentro en el libro En la montaña. La tercera fue revelada en enero de 2025 por María Scherer, hija del periodista que realizó la primera conversación.

Aunque las tres entrevistas ocurrieron en circunstancias distintas, juntas ofrecen un registro poco común de las declaraciones de uno de los narcotraficantes que permaneció prófugo durante más de cuatro décadas.

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El Mayo Zambada ofreció tres entrevistas antes de ser capturado.

Julio Scherer: el primer encuentro en la guarida de “El Mayo”

La primera conversación ocurrió en febrero de 2010, cuando Julio Scherer García, fundador de Proceso, recibió un mensaje en el que Zambada manifestaba su interés por conocerlo. El periodista aceptó la invitación y emprendió un recorrido de varios días hacia un punto desconocido de la sierra, acompañado por personas que lo guiaron hasta el escondite del narcotraficante.

El encuentro fue publicado el 4 de abril de ese año bajo el título En la guarida del Mayo Zambada. La fotografía de ambos en la portada de la revista se convirtió en una de las imágenes más conocidas del periodismo mexicano relacionado con el narcotráfico.

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Durante la conversación, Zambada habló sobre su familia, su trayectoria criminal, sus relaciones con otros integrantes del Cártel de Sinaloa y el riesgo de ser detenido. También reconoció que el Ejército había estado cerca de capturarlo en cuatro ocasiones, aunque consiguió escapar gracias a su conocimiento del terreno.

Uno de los pasajes más recordados ocurrió cuando Scherer le preguntó qué haría si las autoridades finalmente lo detenían.

“Quiero pensar que sí”, respondió cuando el periodista le preguntó si tendría el valor de suicidarse antes de caer preso.

Las tres entrevistas de "El Mayo" Zambada Los únicos periodistas que conversaron con el capo en más de cuatro décadas Línea de tiempo Los tres periodistas Frases clave Febrero de 2010 Julio Scherer García recibe la invitación de Zambada y viaja varios días hacia la sierra para encontrarlo. 4 de abril de 2010 Proceso publica "En la guarida del Mayo Zambada", la primera entrevista conocida del capo. Primavera de 2021 Diego Enrique Osorno se reúne con Zambada en la sierra del norte del país. La conversación dura tres horas a caballo, más una comida posterior. Noviembre de 2024 El País publica un adelanto de "En la montaña", el libro de Osorno donde revela la entrevista, inédita hasta entonces. Diciembre de 2023 Zambada envía un libro de Julio Scherer a Proceso para pedir una dedicatoria. Es el primer contacto con María Scherer. Junio de 2024 María Scherer se reúne con Zambada durante ocho a diez horas, la conversación más extensa de las tres. 25 de julio de 2024 Zambada es trasladado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, apenas 15 días después del encuentro con María Scherer. 15 de enero de 2025 Proceso publica "El Mayo Zambada a días de su captura", el reportaje de María Scherer sobre la tercera entrevista. Toca cada tarjeta para ver el detalle del encuentro 📰 Julio Scherer García 2010 · Proceso 🐎 Diego Enrique Osorno 2021 · "En la montaña" 📓 María Scherer Ibarra Junio 2024 · Proceso Toca cada frase para ver su contexto "Si me atrapan o me matan… nada cambia" — A Julio Scherer, 2010 "Quiero pensar que sí" — A Julio Scherer, sobre suicidarse antes de ser detenido "Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos" — A Diego Enrique Osorno, 2021 "El narcotráfico no se acaba, la violencia no es nuestro negocio" — A Diego Enrique Osorno, 2021 "Aquí no van a encontrar una sola tiendita que sea mía. El fentanilo es muy peligroso" — A María Scherer, junio de 2024 "Tiene razón el presidente. Los balazos son peligrosos" — A María Scherer, sobre la política de seguridad de López Obrador

El capo también expuso su visión sobre la continuidad del narcotráfico, al considerar que la detención o muerte de los principales líderes no terminaría con el negocio.

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“Si me atrapan o me matan… nada cambia”, fue la idea central de una conversación en la que cuestionó la estrategia gubernamental contra las organizaciones criminales.

La publicación fue excepcional porque, hasta entonces, Zambada había evitado conceder entrevistas y aparecer ante las cámaras.

Diego Enrique Osorno: una conversación sobre el negocio del narcotráfico

Once años después del encuentro con Scherer, Zambada volvió a aceptar la invitación de un periodista. Esta vez fue Diego Enrique Osorno, reportero, documentalista y escritor mexicano, quien consiguió conversar con él en las montañas del norte del país.

La reunión ocurrió en la primavera de 2021, cuando Osorno se preparaba para participar en una travesía marítima organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El narcotraficante lo contactó y le propuso encontrarse, por lo que el periodista tuvo que modificar sus planes para acudir a la cita.

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Julio Scherer García consiguió entrevistar al fundador del Cártel de Sinaloa en 2010, en un encuentro realizado en una zona serrana.

El encuentro duró aproximadamente tres horas y ocurrió mientras ambos recorrían a caballo una zona serrana. Posteriormente conversaron en una casa donde Zambada compartió alimentos con el reportero.

La entrevista permaneció inédita hasta noviembre de 2024, cuando El País publicó un adelanto del libro En la Montaña, escrito por Osorno y editado por Anagrama.

En la conversación, el capo habló sobre el funcionamiento del narcotráfico, la relación comercial con Estados Unidos, la violencia y las traiciones dentro de las organizaciones criminales.

Una de sus declaraciones más llamativas fue: “Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos”.

También sostuvo que la actividad criminal implicaba dificultades para mantener tanto los negocios como a la familia. Sobre la posibilidad de terminar con el narcotráfico, respondió: “El narcotráfico no se acaba, la violencia no es nuestro negocio”.

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Diego Enrique Osorno conversó con Zambada en 2021; el encuentro fue revelado tres años después en el libro En la Montaña. (Anagrama | Especial)

Osorno también lo cuestionó sobre personajes políticos. Zambada negó haber entregado dinero a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, aunque mencionó que desconocía si su hermano Jesús, alias “El Rey”, había tenido algún trato con él.

Asimismo, expresó respeto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su organización no se dedicaba a comercializar fentanilo.

El encuentro tenía la intención de convertirse en una entrevista más extensa, pero nunca se concretó una segunda reunión.

María Scherer: la última conversación, 15 días antes de su captura

La tercera y última entrevista conocida ocurrió con María Scherer Ibarra, periodista e hija de Julio Scherer García. La conversación se realizó en junio de 2024, aproximadamente dos semanas antes de que Zambada fuera llevado a Estados Unidos el 25 de julio.

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El primer acercamiento ocurrió en diciembre de 2023, cuando el narcotraficante envió a las instalaciones de Proceso un ejemplar del libro El poder: historias de familia, escrito por Julio Scherer, para solicitar una dedicatoria. El gesto fue el punto de partida para establecer comunicación con María.

María Scherer entrevistó al narcotraficante en junio de 2024, aproximadamente 15 días antes de su captura en Estados Unidos. (Gobierno de EEUU/Captura de pantalla)

Meses después recibió una invitación formal para encontrarse con el capo. La periodista acudió acompañada por Jorge Carrasco Araizaga, director de Proceso, y por el mismo intermediario que había conducido a su padre al encuentro de 2010.

La reunión fue la más larga de las tres: duró entre ocho y diez horas, según relató María Scherer. Durante la conversación, Zambada habló de su familia, mostró pinturas realizadas por su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, y llevó a la periodista a conocer el cementerio familiar y el sitio donde había conversado con Julio Scherer.

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La periodista lo describió como un hombre que caminaba con dificultad debido a una lesión en una pierna. El propio narcotraficante le contó que se había fracturado el fémur en dos ocasiones y que había sido sometido a una operación.

A diferencia de las conversaciones anteriores, evitó profundizar en sus actividades criminales, aunque sí abordó algunos temas relacionados con la situación del país.

Sobre el fentanilo, negó que su organización estuviera detrás de su comercialización y aseguró: “Aquí no van a encontrar una sola tiendita que sea mía. El fentanilo es muy peligroso”.

También habló de la relación entre autoridades y narcotraficantes. Dijo conocer a policías municipales, estatales y federales involucrados en actividades criminales. Sobre la política de seguridad de López Obrador, comentó: “Tiene razón el presidente. Los balazos son peligrosos”.

El reportaje, titulado El Mayo Zambada a días de su captura, fue publicado por Proceso el 15 de enero de 2025, casi seis meses después de que el narcotraficante fuera detenido en Estados Unidos.

En esa fecha, María Scherer explicó que su encuentro ocurrió aproximadamente 15 días antes de la captura. El 25 de julio de 2024, Zambada fue llevado a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en circunstancias que posteriormente describió como un secuestro y una traición.

La publicación de la tercera entrevista completó el registro de los tres encuentros periodísticos conocidos que el capo aceptó durante su vida en libertad.