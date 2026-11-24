Valka confirmó su compromiso y enseñó la joya que le entregó su pareja (@soyvalka @dalexmusic/ Instagram)

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La cantante colombiana Valka confirmó que recibió una propuesta de matrimonio y mostró el anillo que le entregaron durante un atardecer en la playa. La artista dio a conocer la noticia durante un evento en República Dominicana, donde habló por primera vez sobre este paso en su vida personal, aunque optó por no revelar públicamente la identidad de su futuro esposo.

La intérprete había mantenido el compromiso bajo reserva hasta que, durante una entrevista, le pidieron que mostrara la joya. Valka aceptó enseñar el anillo frente a las cámaras y contó parte de la conversación que tuvo con su pareja antes de aceptar la propuesta.

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“Me dijo que era el amor de su vida, que nos casáramos y yo, bueno, obvio”, expresó la cantante. Según relató, la petición ocurrió en un ambiente íntimo, durante un atardecer frente al mar.

Valka contó que su pareja le pidió casarse tras decirle que era el amor de su vida (captura de pantalla @mellanyyyy5/ TikTok)

El anuncio generó preguntas sobre la identidad del hombre con el que decidió formalizar su relación. La pareja más reciente que se le conoce a la artista es el cantante puertorriqueño Dalex, con quien compartió contenidos en redes sociales y mantuvo una relación pública.

Aunque no han anunciado una ruptura, Valka evitó confirmar de manera directa que Dalex haya sido quien le propuso matrimonio. La cantante prefirió mantener en privado los detalles de su vínculo actual, incluso después de que le preguntaran si el intérprete era el dueño del anillo que mostró. “No voy a decir, es privada; de pronto sí, de pronto no”, dijo la cantante al referirse a la identidad de su prometido.

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Dalex es la pareja pública más reciente de Valka

La relación entre Valka y Dalex despertó interés entre sus seguidores desde que ambos comenzaron a aparecer juntos en publicaciones y contenidos compartidos. La artista paisa no profundizó sobre el presente de ese vínculo durante su aparición en República Dominicana, pero tampoco anunció una separación del cantante.

Por ese motivo, gran parte de los comentarios en redes asociaron el compromiso con Dalex. La confirmación de que Valka planea casarse alimentó las versiones sobre la relación, ya que él es la última pareja que la cantante presentó públicamente ante sus seguidores.

Dalex es la pareja pública más reciente que se le conoce a Valka (@dalexmusic/ Instagram)

Hasta ahora, ninguno de los dos ha difundido una publicación conjunta para anunciar el compromiso. Tampoco se conocen imágenes del momento en que ocurrió la propuesta ni una declaración de Dalex sobre el tema.

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La reserva de Valka dejó abiertas varias dudas entre el público. La artista compartió detalles sobre el lugar y las palabras de la propuesta, pero decidió no entregar información sobre la identidad de su futuro esposo, la fecha del compromiso ni los planes que ambos tendrían para formalizar la relación.

Valka aseguró que no planea hacer una boda tradicional y contó cómo le pidieron la mano

Valka detalló que le pidieron la mano de una manera sencilla, pero especial: “Fue algo muy sencillo, muy especial, ustedes saben que yo soy así (...) Fue en un atardecer en la playa, que es mi plan favorito”, dijo la cantante.

Durante la conversación, la cantante también sorprendió al explicar que no contempla hacer una boda. Para ella, la propuesta y el compromiso que asumió con su pareja ya representan una decisión suficiente dentro de la relación. “No voy a hacer boda, mi boda ya fue con esto, ya eso fue todo”, explicó.

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Valka no precisó si, pese a no realizar una celebración, planea casarse por lo civil o llevar adelante otro tipo de ceremonia privada. Sus declaraciones se limitaron a señalar que no considera necesaria una fiesta para validar el acuerdo que alcanzó con su pareja.

Valka describió la propuesta como un momento sencillo y especial frente al mar (@soyvalka/ Instagram)

La artista también fue consultada sobre una eventual repartición de bienes. Ante esa pregunta, afirmó que no le interesan las cuestiones materiales ni está enfocada en pedir algo dentro de la relación.

Sus declaraciones provocaron reacciones divididas. Varios seguidores celebraron la noticia y destacaron que eligiera mantener una parte de su vida sentimental fuera del foco público. Otros pidieron más información sobre Dalex, ante las versiones que lo ubican como el hombre con quien la cantante se comprometió.

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