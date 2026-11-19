La exposición al sonido artificial eleva las hormonas y genera estrés celular en los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos investigadores de la Universidad Queen’s de Belfast demostraron que la contaminación acústica altera la biología o el comportamiento en el 80% de las especies animales analizadas, con consecuencias que se extienden a las cadenas alimentarias y los ecosistemas.

El trabajo publicado en la revista Science y divulgado en Phys.org, fue elaborado por Hansjoerg P. Kunc y Rouven Schmidt, quienes compilaron datos de 214 estudios experimentales que abarcan 177 especies.

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La investigación marca un punto de inflexión en la comprensión del problema: mientras los estudios previos se concentraban en los efectos del ruido sobre animales individuales, ya sea estrés o alteraciones en la comunicación, este análisis es el primero en examinar cómo esos impactos se traducen en poblaciones enteras y en las relaciones entre especies.

Las alteraciones auditivas provocan ganadores y perdedores que transforman las cadenas alimentarias de los ecosistemas (Magnific)

La contaminación acústica ya era reconocida como un riesgo para la salud humana, vinculada a ataques cardíacos y diabetes tipo 2, entre otras afecciones. Este nuevo trabajo extiende esa preocupación al reino animal con una escala y una sistematicidad sin precedentes.

El ruido afecta funciones corporales, desarrollo y supervivencia animal

Para construir su análisis, reunieron información sobre cómo el ruido impacta las funciones corporales, el desarrollo físico, el comportamiento, la supervivencia, la reproducción, la abundancia de las poblaciones y las interacciones entre depredadores y presas. Solo tomaron en cuenta estudios que comparaban animales expuestos a ruido artificial con grupos de control, es decir, grupos similares que no recibieron esa exposición y que sirven como punto de referencia para medir los efectos.

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Además, los investigadores tuvieron en cuenta las relaciones evolutivas entre las especies analizadas. Este paso era indispensable: los animales con un ancestro común tienden a reaccionar de manera similar ante ciertos estímulos, simplemente por compartir rasgos heredados. Sin ese ajuste, los resultados podrían haber sobrestimado la influencia real del ruido.

Los refugios naturales pueden amplificar el sonido y obligar a las presas a exponerse ante los depredadores (Magnific)

Los hallazgos indican que, en 8 de cada 10 especies estudiadas, el ruido afectó al menos un aspecto de la biología o el comportamiento. Entre los efectos documentados figuran el aumento del estrés celular, la elevación de hormonas del estrés y alteraciones en el desarrollo físico de los animales.

Los ecosistemas generan ganadores y perdedores ante el ruido

Los efectos del ruido no son uniformes entre las especies, y eso tiene consecuencias directas sobre la dinámica de los ecosistemas. Según los autores, “estas respuestas pueden generar ganadores y perdedores entre las especies, transformando la dinámica de los ecosistemas”.

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Un ejemplo concreto ilustra esta lógica: Un depredador puede verse perjudicado si el ruido interfiere con su capacidad de cazar, al alterar sus sentidos o los de sus presas. Pero otro depredador puede beneficiarse si ese mismo ruido obliga a las presas a abandonar sus refugios y quedar expuestas al aire libre, donde resultan más vulnerables.

Los autores plantean la creación de zonas de bajo ruido para mitigar el impacto de actividades humanas como el tráfico y la industria (Magnific)

Este fenómeno tiene incluso una trampa adicional, ya que el ruido lleva a las presas a buscar refugio, pero los refugios pueden amplificar el sonido, lo que termina empujándolas nuevamente hacia el exterior, donde los depredadores las aguardan.

Los investigadores proponen zonas de bajo ruido como medida de mitigación

Por lo tanto, el ruido puede convertirse en un factor que reorganiza las cadenas alimentarias sin que ninguna especie pueda anticiparlo ni evitarlo. A pesar de algunos efectos puntuales positivos registrados en el análisis, el balance general para el reino animal es negativo, según las conclusiones del trabajo.

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Frente a este panorama, los expertos señalan una vía concreta para reducir los daños: “La gestión acústica específica, como la creación de zonas de bajo ruido que generen refugios acústicos, ofrece vías prácticas para mitigar estos impactos”. Estas zonas funcionarían como áreas protegidas del sonido, espacios donde las especies puedan desarrollar sus funciones vitales sin la presión constante del ruido generado por actividades humanas como el tráfico, la navegación y la industria.