Los anfibios mostraron una mayor propensión a elevar su temperatura corporal que los reptiles frente a las infecciones, a pesar del riesgo de deshidratación por su piel permeable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio que analizó 47 investigaciones previas reveló que los anfibios y reptiles infectados experimentan fiebres conductuales (un aumento voluntario de la temperatura corporal al desplazarse hacia ambientes más cálidos) más intensas cuando provienen de hábitats con mayores cambios de niveles térmicos entre el día y la noche.

El análisis, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences fue realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo (USP) y la Universidad Estatal de São Paulo (Unesp), y aporta nuevas claves sobre cómo el clima moldea la respuesta inmune de estos animales.

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La investigación fue liderada por Danilo Giacometti, quien explicó el origen del proyecto en declaraciones recogidas por Phys.org: “Cuando terminé mi doctorado en Canadá, supe que quería regresar a Brasil. Me puse en contacto con el profesor Carlos Navas y le propuse un proyecto postdoctoral para comprender cómo los desafíos inmunológicos influyen en la biología térmica de anfibios y reptiles”.

Los anfibios exhiben más fiebre conductual que los reptiles, contra todo pronóstico

Las infecciones causadas por bacterias provocaron una respuesta de fiebre conductual más marcada que las originadas por virus u hongos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo recopiló datos de 49 especies distintas de estos vertebrados documentadas en los 47 estudios analizados. Para los animales capturados en entornos naturales, los científicos cruzaron esa información con registros climáticos de los sitios de recolección, con el fin de determinar si las fluctuaciones de niveles térmicos entre el día y la noche se correlacionaban con cambios en el calor corporal tras la infección.

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Los anfibios mostraron mayor tendencia a la fiebre conductual que los reptiles, pese a que los investigadores esperaban el resultado opuesto. “Planteamos la hipótesis de que los anfibios evitarían elevar su temperatura corporal al infectarse, principalmente para evitar la deshidratación”, explicó el especialista. Estos animales tienen una piel muy fina, permeable al agua, lo que los hace vulnerables a perder líquido cuando buscan ambientes más cálidos.

Sin embargo, los datos mostraron lo contrario. “Nuestros hallazgos plantearon la cuestión de si esto tiene una implicación biológica real, o si este resultado surgió como un artefacto metodológico asociado a las diferencias en la forma en que se realizan los estudios de biología térmica con anfibios en comparación con los reptiles”, señaló.

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El tipo de infección también determina la intensidad de la fiebre

Algunas especies de reptiles eligen desplazarse hacia entornos fríos para reducir su calor corporal al enfermar, un proceso denominado hipotermia conductual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la diferencia entre grupos, el análisis identificó otro factor determinante: el agente infeccioso. Las infecciones bacterianas se asociaron con una mayor tendencia a la fiebre conductual que las infecciones fúngicas o virales, según los estudios revisados.

El investigador contextualizó este resultado con antecedentes históricos del campo: “Desde la década de 1970, existen datos que sugieren que las vías fisiológicas que subyacen a la fiebre se conservan relativamente bien en una variedad de animales diferentes, ya sean invertebrados o vertebrados”. Esto quiere decir que el mecanismo biológico que activa la fiebre es prácticamente el mismo en la mayoría de las especies.

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El investigador también recordó que trabajos pioneros con lagartos ya habían sugerido que buscar temperaturas más cálidas al estar enfermo “tenía un valor adaptativo que no solo podía ayudar a los individuos a combatir las infecciones, sino que incluso podía ayudarlos a volverse inmunes a ellas”.

Algunos reptiles optan por el frío en lugar del calor cuando enferman

Los mecanismos biológicos que activan la fiebre como defensa adaptativa se mantienen conservados tanto en vertebrados como en invertebrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también abordó una paradoja documentada en la ciencia: algunos reptiles, en lugar de desplazarse a entornos más cálidos cuando están enfermos, buscan ambientes más fríos para reducir su temperatura corporal. Este fenómeno se denomina hipotermia conductual y, aunque la evidencia sobre él sigue siendo limitada, fue uno de los puntos de partida de la investigación.

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“Estas respuestas contrastantes nos hicieron preguntarnos si existían razones biológicas (anfibios frente a reptiles), climáticas o relacionadas con el agente infeccioso”, dijo. Esa pregunta motivó la elección del marco meta-analítico, que permite identificar patrones generales al tiempo que estima posibles sesgos en los datos disponibles.

La diversidad térmica del hábitat incide en la capacidad inmune de los animales

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis fue que los animales provenientes de climas con mayores oscilaciones térmicas diarias mostraron aumentos más pronunciados de temperatura corporal al ser infectados. Es decir, vivir en un entorno con más variación térmica prepara a estos individuos para usar el calor como herramienta de defensa.

La conservación de hábitats con oscilaciones térmicas favorece la capacidad defensiva de los animales para regular su temperatura frente a patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Descubrimos que los animales de climas más variables tenían una mayor capacidad para elevar su temperatura corporal”, afirmó el autor. “Este resultado subraya la importancia de preservar la heterogeneidad térmica, ya que los animales que pueden explorar diferentes recursos térmicos podrían estar mejor preparados para afrontar desafíos inmunológicos que aquellos que viven en hábitats térmicamente estables”.

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La literatura científica sugiere que las especies que evolucionaron en climas variables desarrollaron una mayor capacidad de termorregulación conductual: el comportamiento por el cual un animal regula su temperatura corporal moviéndose entre distintos microambientes, en lugar de hacerlo mediante procesos metabólicos internos como ocurre en los mamíferos.

Nuevos experimentos buscan profundizar en los factores detrás de la fiebre conductual

Un estudio de universidades brasileñas reveló que los reptiles y anfibios desarrollan fiebres conductuales más intensas en hábitats con alta variación térmica entre el día y la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giacometti actualmente supervisa a estudiantes que continúan el trabajo con experimentos propios. Uno de ellos analiza cómo difieren las respuestas termorreguladoras ante bacterias en especies de lagartos estrechamente relacionadas que provienen de hábitats distintos dentro de Brasil: climas cálidos y secos frente a climas fríos y húmedos.

El investigador también manifestó su intención de sumar estudiantes de posgrado para explorar en qué medida la humedad ambiental condiciona las respuestas termorreguladoras ante infecciones en ranas. El estudio no analizó si la fiebre conductual mejora las probabilidades de supervivencia de los animales infectados, lo que abre una nueva línea de preguntas para futuras investigaciones.

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