Los cuervos de ciudad redujeron al 53 por ciento su frecuencia de alimentación ante la presencia de un objeto desconocido como la base de una lámpara (Magnific)

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Los cuervos que habitan en ciudades toleran mejor la presencia humana que sus pares del campo, pero reaccionan con mayor cautela ante objetos desconocidos cerca de su comida, según un estudio realizado por biólogos de la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York.

La investigación publicada en la revista Behavioral Ecology fue llevada a cabo por Dave Colucci y Anne Clark, quienes diseñaron dos experimentos con familias de cuervos americanos (Corvus brachyrhynchos) durante los veranos de 2019 y 2020. El trabajo buscaba determinar cómo el entorno en el que vive un cuervo moldea sus miedos y comportamientos.

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Los científicos trabajaron con 20 familias de estas aves: 10 ubicadas en estacionamientos, parques y calles sin salida de Ítaca, y otras 10 en zonas agrícolas y naturales del municipio cercano de Dryden. Los americanos, cabe aclarar, viven en grupos familiares que comparten y defienden un territorio.

Los cuervos urbanos temen más a lo desconocido que los rurales

Las aves del campo evitaron las cajas de comida para llevar y los ejemplares urbanos mostraron mayor cautela ante las mazorcas de maíz (Magnific)

Para el primer experimento, Colucci distribuyó regularmente dos tazas de maníes sin sal en cada territorio hasta que las familias se acostumbraron a alimentarse en ese punto. Luego colocó objetos en el centro de los maníes durante cuatro mañanas distintas: una piedra, un choclo, una caja de comida para llevar y la base de una lámpara.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Earth.com, la neofobia (término científico que designa el miedo a las cosas nuevas) fue el eje central del análisis. Cuando no había ningún objeto, casi todos los cuervos que se acercaban a menos de 3 metros tomaban un maní: la probabilidad estimada era del 99% para los urbanos y del 97% para los rurales.

Con la base de la lámpara presente, esa cifra cayó al 53% en los ejemplares de ciudad y al 76% en los del campo. Esto quiere decir que los urbanos mostraron mayor resistencia a acercarse a un elemento que nunca habían visto, a pesar de estar expuestos permanentemente a una gran variedad de objetos humanos.

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El entorno define qué resulta familiar y qué no

El estudio contabilizó 341 objetos fabricados por el ser humano y comprobó una mayor rotación de estos artículos en los entornos urbanos (Magnific)

El experimento con el choclo y la caja de comida para llevar arrojó un patrón claro: más cuervos rurales se mostraron reacios ante la caja de cartón, mientras que los urbanos reaccionaron con más precaución ante el maíz. Cada grupo se inquietó ante lo que le resultaba ajeno a su hábitat cotidiano.

Para medir el dinamismo del entorno urbano frente al rural, el equipo también recorrió un tramo de 1,6 kilómetros en cada zona una vez por semana durante tres semanas, registrando todos los objetos fabricados por el hombre. Se contabilizaron 341 en total: 169 en la zona urbana y 172 en la rural. Sin embargo, los elementos rotaban más rápido en el entorno urbano.

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Ese dato fue relevante: a pesar de esa constante renovación de artículos en la ciudad, los cuervos urbanos no se habían vuelto más tolerantes a lo desconocido. Los autores sugirieron que, posiblemente, los animales de ciudad están tan acostumbrados a ver objetos nuevos todo el tiempo que ya no los analizan uno por uno. En cambio, los agrupan mentalmente en una sola categoría —“cosas humanas”— y los ignoran en bloque.

Las ciudades entrenan a los cuervos para leer la mirada humana

Los cuervos urbanos toleraron un acercamiento 25 metros mayor cuando el investigador no dirigió la vista hacia ellos (Magnific)

El segundo experimento consistió en que Colucci se acercara caminando a los ejemplares 145 veces a lo largo de tres veranos, en distintos puntos del norte del estado de Nueva York y de Quebec. En algunas aproximaciones miraba fijo al animal; en otras, mantenía la cara inclinada hacia el suelo. Una cámara en su pecho le permitía mantener la dirección sin necesidad de alzar la vista.

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El promedio de distancia a la que los cuervos emprendían el vuelo era de unos 45 metros. Solo en ocho ocasiones Colucci logró acercarse a 10 metros o menos. Los individuos rurales huían desde lejos sin importar hacia dónde mirara el investigador, mientras que los urbanos le permitían aproximarse unos 25 metros más cuando él no los miraba directamente.

Clark describió la respuesta de los rurales como una defensa contundente contra los depredadores. “No hay que arriesgarse, no hay que detenerse a evaluar la situación; mejor prevenir que lamentar”, afirmó la profesora emérita de ciencias biológicas. Según aclaró, esa estrategia no funcionaría en la ciudad, donde las personas pasan con demasiada frecuencia como para salir volando cada vez.

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La caza legal en zonas rurales podría explicar el comportamiento

La prohibición legal de la caza en las ciudades aparece como un factor determinante en la mayor tolerancia de las aves hacia las personas (Magnific)

Una posible explicación para la mayor huida de las aves rurales es legal: dentro de los límites de las ciudades de Nueva York, está prohibido cazar. En las zonas rurales, en cambio, la caza es legal entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo.

Los investigadores probaron distintos tamaños de área alrededor de cada cuervo para ver cuál se relacionaba mejor con su comportamiento. El que mejor funcionó fue un círculo de 800 metros de radio: cuantas más personas vivían en esa zona, más tolerante era el cuervo con los humanos.

Lo llamativo es que ese radio es más grande que el territorio que una familia de cuervos normalmente ocupa. Eso sugiere que los organismos no aprenden solo de lo que ven dentro de su propio espacio, sino que también se exponen a personas fuera de él, y con toda esa experiencia acumulada “calculan” qué tan peligrosos son los humanos en general.

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El estudio dejó varias preguntas, entre ellas si la mayor cautela ante objetos desconocidos perjudica a los individuos urbanos cuando deben resolver problemas nuevos, y si las ciudades albergan amenazas impredecibles incluso para quienes las habitan hace tiempo. Para futuras investigaciones, los autores recomendaron identificar primero qué materiales están presentes en cada entorno antes de comparar el comportamiento de los animales.