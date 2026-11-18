Los vecinos de City Bell registraron en las últimas semanas diversos encuentros con zarigüeyas en zonas urbanas. (Environment Secretariat of the Mayor of Bogota/Handout via REUTERS)

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City Bell, localidad del partido bonaerense de La Plata, registró en las últimas semanas una serie de encuentros entre vecinos y zarigüeyas en patios, jardines y calles. Los testimonios de los residentes, que circularon en redes sociales, generaron preguntas sobre el origen de estos animales en la zona, los riesgos que pueden representar y qué hacer ante una aparición inesperada.

Los especialistas consultados por Infobae coinciden en que se trata de una especie nativa, adaptada a los entornos urbanos, que cumple funciones ecológicas concretas y cuya presencia no constituye un problema sanitario. Aunque algunos vecinos señalan que los avistamientos se volvieron más frecuentes, los expertos advierten que esa percepción no implica necesariamente un aumento de la población.

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Según el doctor en Ciencias Biológicas, David Flores, “el crecimiento urbano, las modificaciones de los ambientes naturales y una mayor frecuencia de encuentros pueden explicar esa percepción sin que haya aumentado efectivamente la abundancia de comadrejas”. Para establecer un incremento real serían necesarios relevamientos sistemáticos, señaló el director de Investigaciones de la Fundación Miguel Lillo (Tucumán) e investigador del CONICET.

Las zarigüeyas son mamíferos marsupiales nativos con alta capacidad de adaptación a entornos urbanos

La comadreja overa pertenece a la familia de los marsupiales y posee una cola prensil que facilita su desplazamiento en las ramas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie que habita en City Bell y sus alrededores es la Didelphis albiventris, denominada técnicamente comadreja overa o zarigüeya overa. Se trata de un mamífero marsupial —un animal cuyas crías nacen en un estado muy poco desarrollado y completan su crecimiento dentro de una bolsa abdominal llamada marsupio— y pertenece a un linaje diferente al de los mamíferos placentarios, como los perros y los gatos.

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Según Flores, se trata de “una especie generalista y oportunista, capaz de aprovechar una amplia variedad de recursos y refugios” en ambientes modificados por el ser humano.

Germán Hansen, especialista en Conservación de la Fundación Temaikèn, precisó a Infobae que puede alcanzar los 2,5 kilogramos de peso y medir hasta 70 centímetros de longitud contando la cola. Su pelaje es grisáceo y tiene el rostro claro, con manchas oscuras alrededor de los ojos. Su cola, larga, desnuda y prensil, le permite aferrarse a las ramas y mantener el equilibrio al trepar.

Son animales de hábitos nocturnos y solitarios, con una dieta omnívora —consumen tanto vegetales como animales— que incluye frutos, insectos, roedores, aves y pequeños reptiles. Flores destacó un rasgo particular: son inmunes al veneno de muchas serpientes, a las que incluyen en su dieta. Hansen subrayó además que actúan como controladoras naturales de roedores e insectos y como dispersoras de semillas, lo que les otorga un rol concreto en la biodiversidad urbana.

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Su comportamiento defensivo suele confundirse con agresividad, pero el riesgo real para las personas es bajo

La baja temperatura corporal de los marsupiales reduce la probabilidad de transmisión del virus de la rabia a las personas. (Pixabay)

Cuando una zarigüeya se siente amenazada, puede abrir la boca, mostrar los dientes y emitir sonidos defensivos. En algunos casos recurre a la tanatosis, una respuesta involuntaria que simula la muerte: permanece inmóvil, respira lentamente y, según la ONG de protección y bienestar animal Humane Rescue Alliance, puede liberar un líquido de olor desagradable que refuerza esa apariencia. Esta reacción es instintiva y puede durar minutos o incluso horas.

Flores aclaró que “en condiciones normales, las comadrejas no representan un peligro para las personas”, ya que su conducta habitual es evasiva: prefieren escapar o permanecer inmóviles antes de enfrentarse con un potencial depredador. Sin embargo, como cualquier mamífero silvestre, pueden morder si son acorraladas o manipuladas. También pueden portar ectoparásitos —organismos que viven sobre la piel del animal, como garrapatas o pulgas— y ciertos agentes infecciosos.

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Respecto de la rabia, Flores indicó que “es muy poco frecuente en las comadrejas”, aunque recomendó mantener precauciones sanitarias frente a cualquier mamífero silvestre. La Humane Rescue Alliance explica que, al ser marsupiales, tienen una temperatura corporal más baja que otros mamíferos, lo que las hace menos susceptibles al virus de la rabia.

La convivencia con perros, por ejemplo, es uno de los aspectos más sensibles. Según Flores, esos encuentros “constituyen una situación especialmente delicada, ya que estos pueden perseguirlas, atacarlas o provocarles lesiones graves”. Los gatos también pueden representar un riesgo para las crías. Hansen coincidió en que la tenencia responsable de los animales por parte de los tutores es clave para evitar enfrentamientos.

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Qué hacer si se encuentra a una zarigüeya

La Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires gestiona el rescate oficial de ejemplares heridos o atrapados. (Smithsonian's Zoo)

La principal indicación de los especialistas es no actuar de manera impulsiva. Flores precisó que “si una comadreja aparece en un jardín o patio, no es necesario intervenir mientras no se encuentre herida, atrapada o en una situación de peligro”. Hansen reforzó ese criterio: si el animal está sano, basta con dejar que siga su camino sin intervenir y evitar el contacto tanto de las personas como de las mascotas.

Ambos especialistas desaconsejaron perseguirla, intentar capturarla o alimentarla. Si el animal ingresó a una vivienda, Flores recomendó facilitarle una salida al exterior, con distancia prudente y sin acorralarlo. En el caso de crías, advirtió que no es conveniente recogerlas de inmediato, ya que pueden estar acompañadas por su madre.

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Para reducir la frecuencia de los encuentros, Flores sugirió no dejar alimento de mascotas al aire libre durante la noche, mantener los residuos en recipientes bien cerrados y evitar que los animales domésticos accedan a los refugios de fauna silvestre. La ONG Critter Care Wildlife Society también recomendó limpiar los frutos caídos en jardines y mantener cubiertos los composteros.

Cuando el animal está herido, atrapado o en peligro, Flores indicó que los vecinos pueden comunicarse con las autoridades municipales de Zoonosis o Defensa Civil, o con la Dirección de Flora y Fauna. Hansen precisó que, en la provincia de Buenos Aires, ese organismo es la autoridad de aplicación en materia de fauna. Por último, Flores subrayó que “la captura, el traslado o la reubicación de ejemplares silvestres debería quedar a cargo de personal autorizado, ya que una intervención inadecuada puede perjudicar al animal”.

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