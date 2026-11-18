La cumbre climática COP31 en Turquía debate la inclusión de medidas para proteger los océanos dentro del acuerdo final

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En la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 31), que se celebra en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, los países negocian un acuerdo global para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, frenar el calentamiento del planeta y financiar la adaptación de las naciones más vulnerables. En esa mesa, los océanos figuran de manera destacada en el borrador del documento final, según informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, la supervivencia de esas disposiciones oceánicas en la ronda final de negociaciones es incierta. Detrás de ese interrogante hay una brecha de financiación que condiciona todo: alrededor del 60% de los compromisos oceánicos de los planes climáticos nacionales depende de fondos externos o apoyo técnico que, hasta ahora, no llegó.

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Más del 95% de los países costeros incluyó el océano en sus planes climáticos

La UNESCO aplica la técnica del ADN ambiental en veinticinco reservas marinas del planeta para identificar especies a partir del agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo análisis presentado en la COP31 reveló que más del 95 % de las naciones costeras e insulares ya incluyen medidas relacionadas con los océanos en sus planes climáticos nacionales, según informó la ONU. El número parece alentador, pero la misma fuente advierte que el 60% de esos planes depende de financiación externa para concretarse.

Esa brecha tiene cara y nombre. En Fiyi, los residentes de la aldea de Naidiri financiaron con su propio dinero un área marina protegida, una zona del mar reservada legalmente para conservar la vida que contiene, con el objetivo de restaurar arrecifes de coral y poblaciones de peces, según relató la enviada climática juvenil del Pacífico, Brianna Fruean,. “No deberían estar sacando dinero de sus propios bolsillos para pagar estas medidas de adaptación”, afirmó Marine Lecerf, jefa de Política Internacional de la Plataforma Océano y Clima.

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Más de cincuenta organizaciones comunitarias e indígenas reclamaron en la cumbre financiación directa para conservar sus territorios (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Lecerf fue directa respecto a lo que espera de esta cumbre, no pide nuevos compromisos, sino que se cumplan los que ya existen: “No estamos pidiendo un nuevo mandato, estamos pidiendo apresurarse”. La Unión Europea se sumó durante la jornada al Desafío Blue NDC, una iniciativa liderada por Francia y Brasil para ayudar a los países a traducir sus compromisos oceánicos en acciones concretas.

El ADN ambiental permite identificar especies marinas con una muestra de agua

El océano absorbió alrededor del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento global. Ese rol de amortiguador climático tiene un costo: las aguas más cálidas amenazan los arrecifes de coral, las pesquerías y las comunidades que viven de ellos. El problema es que gran parte del océano permanece sin explorar.

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“Los satélites no pueden ver más allá de la superficie del océano. Solo hemos cartografiado alrededor del 28 % del fondo marino. Y hay especies por ahí que aún no hemos descubierto”, señaló Joanna Post, jefa de Observaciones Oceánicas de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO).

Para cerrar esa brecha de conocimiento, la UNESCO recurre al ADN ambiental, o “ADNe”: una técnica que permite identificar especies a partir de los rastros genéticos que dejan en el agua. En términos simples, con una muestra de agua de mar es posible saber qué animales viven en esa zona, sin verlos directamente. El programa Expediciones ADNe de la UNESCO aplica esta tecnología en 25 sitios marinos de todo el mundo, con comunidades locales y escolares que recolectan muestras cada tres meses.

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La UNESCO aplica la técnica del ADN ambiental en veinticinco reservas marinas del planeta para identificar especies a partir del agua (REUTERS/Kim Kyung-Hoon SEARCH "KIM CORMORANTS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES)

A medida que el calentamiento empuja a las especies hacia nuevos hábitats, los hallazgos ayudarían a los gobiernos a identificar qué áreas marinas necesitan protección urgente. Post reclamó una inversión sostenida en la vigilancia oceánica, en lugar de seguir dependiendo de proyectos de investigación de corto plazo. Canadá y la Unión Europea buscaron apoyo adicional en la COP31 para la Alianza Internacional OceanEye, una asociación con la UNESCO destinada a fortalecer el monitoreo global de los océanos.

Turquía también presentó su Plataforma de Acción contra la Basura Marina, que conecta iniciativas de prevención de la contaminación con financiación, incluidos esfuerzos para recuperar redes de pesca abandonadas que atrapan tortugas, aves y otros animales marinos.

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Dominica, Myanmar y Honduras, los países más golpeados por fenómenos extremos en 30 años

Mientras avanzaban los debates sobre los océanos, un nuevo informe publicado en la COP31 puso cifras al costo humano del cambio climático. Dominica, Myanmar y Honduras lideraron el Índice de Riesgo Climático 2027 de Germanwatch como los países más afectados por fenómenos meteorológicos extremos en las últimas tres décadas.

“Detrás de estas cifras hay familias que perdieron sus hogares, niños que no pudieron ir a la escuela, agricultores que perdieron sus cosechas y comunidades aisladas durante semanas”, dijo a los periodistas el viceministro de Hacienda de Honduras Roberto Chang López, en referencia a la devastación del huracán Mitch.

Las aguas marinas absorbieron casi todo el exceso térmico del planeta, un fenómeno que daña arrecifes de coral mientras los expertos recuerdan que más del setenta por ciento del suelo submarino sigue inexplorado ( REUTERS/Jose Cabezas)

El ranking analiza pérdidas económicas, muertes y personas afectadas (incluidas las heridas y desplazadas) en 178 países. Según Germanwatch, los fenómenos extremos se cobraron más de 916.000 vidas y afectaron a más de 5.500 millones de personas en todo el mundo entre 1996 y 2025. Las olas de calor representaron el 40% de las muertes, mientras que las inundaciones afectaron al mayor número de personas. Solo en 2025, Jamaica encabezó el ranking tras el huracán Melissa, por delante de Sri Lanka y España.

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En paralelo, más de 50 organizaciones indígenas y comunitarias pidieron a los gobiernos que honren los compromisos de proteger sus tierras y reclamaron financiación directa para la conservación. Para la defensora climática indígena Hindou Oumarou Ibrahim, de Chad, los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación (como la lectura de las estrellas, las nubes y los movimientos de los animales para anticipar sequías o lluvias) siguen siendo herramientas fundamentales frente a la crisis climática.

La COP31 cierra el 20 de noviembre, con los ministros aún sin saldar diferencias mayores sobre el texto final del acuerdo.