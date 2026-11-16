Testigos y transeúntes acudieron al lugar del siniestro para forzar las partes destruidas de los vehículos e intentar auxiliar a los ocupantes atrapados (Cnc Ipiales - Noticias 24/7 / Facebook)

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Un taxi y una camioneta tuvieron un choque en el kilómetro 93 de la vía Pasto-Tumaco, en Nariño, y el siniestro dejó cuatro personas muertas. El hecho ocurrió en la mañana del domingo 15 de noviembre de 2026, en un tramo que conecta la capital del departamento con el puerto de Tumaco.

De acuerdo con videos que circulan sobre la tragedia, el impacto destruyó gran parte del vehículo de servicio público, en el que viajaban el conductor y dos pasajeros.

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Personas que transitaban por la carretera se detuvieron para ayudar a los ciudadanos que permanecían atrapados entre la estructura del taxi mientras llegaban los organismos de atención.

Tras la colisión, el conductor del taxi fue trasladado con heridas al Hospital San Andrés de Tumaco. Pese a la atención médica que recibió, falleció horas después, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

Cuatro personas murieron en el choque, pese a los esfuerzos de la comunidad por rescatarlos (Cnc Ipiales / Facebook - Imagen Ilustrativa Infobae)

Solidaridad de los ciudadanos

Aunque el hecho ocurrió el domingo, el lunes festivo 16 de noviembre fueron revelados los videos del momento en que otros conductores y varias personas ayudaron a sacar a los ocupantes del taxi. En las imágenes se observa a viajeros que utilizan palas, machetes y otros elementos para golpear las puertas y abrir espacio en la carrocería afectada por el choque.

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Las labores de rescate se extendieron durante cerca de una hora, según los registros difundidos tras el accidente. Finalmente, los tres ocupantes del taxi fueron extraídos del automotor, que quedó con daños severos en su parte frontal y lateral.

Las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión y determinar eventuales responsabilidades. La investigación tendrá que precisar factores como las condiciones de la calzada, la visibilidad, el estado mecánico de los vehículos, la velocidad a la que se desplazaban y las maniobras previas al impacto.

Los accidentes viales continúan cobrando vidas, por lo que es indispensable seguir las recomendaciones de las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó el diario El Tiempo el 16 de noviembre, tres de las víctimas fueron identificadas como el taxista Félix Marino López, oriundo de Mallama; el joven Sebastián, cuyo apellido no fue divulgado; y Bayardo Rodríguez Romo.

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El conductor había salido hacia Tumaco con los dos pasajeros desde Piedrancha, cabecera municipal de Mallama. La Alcaldía de Mallama expresó sus condolencias por la muerte del taxista y del joven. En un mensaje dirigido a sus familias, la administración municipal señaló que las pérdidas causaron dolor entre los allegados y expresó su solidaridad con las personas afectadas.

La cuarta víctima mortal sería el conductor de la camioneta involucrada en el choque. Aunque su identidad no había sido divulgada por las autoridades al momento de conocerse el reporte. Testigos indicaron a los medios locales que el vehículo estaría adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), un dato que aún tendrá que ser verificado dentro de la investigación.

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Autoridades piden reducir la velocidad en el corredor vial

Cuidar la velocidad y revisar el vehículo antes de un viaje lo cuida a usted y todos los actores viales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego del accidente, las autoridades recomendaron a los conductores que recorren la carretera entre Pasto y Tumaco moderar la velocidad y mantener una conducción preventiva. En vías de montaña o corredores con curvas, una distancia suficiente respecto del vehículo que va adelante puede dar más tiempo para reaccionar ante una frenada, un obstáculo o un cambio repentino en el tránsito.

También es recomendable revisar frenos, llantas, luces y limpiaparabrisas antes de iniciar el viaje. Los neumáticos con desgaste, una presión inadecuada o un sistema de frenos sin mantenimiento pueden incrementar el riesgo de perder el control, especialmente sobre pavimento húmedo.

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La seguridad vial exige evitar adelantamientos en zonas sin visibilidad, no conducir bajo efectos de alcohol o sustancias que reduzcan los reflejos y abstenerse de usar el teléfono celular mientras se maneja. El uso permanente del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes continúa siendo una medida clave para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de choque.

La investigación sobre el accidente continúa mientras las autoridades avanzan en la identificación formal de la cuarta víctima y en la recolección de elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la colisión.