Los integrantes de la agrupación Los Tigres del Norte tocan sus instrumentos en el video de su emblemática canción Jefe de Jefes. (Captura video Youtube).

Guardar

Miguel Ángel Félix Gallardo falleció el día de ayer 15 de noviembre en el estado de Guadalajara. Tras su muerte medios y redes sociales hablaban de la muerte del “jefe de jefes” apodo que lo acompaño a lo largo de su vida y que es también el nombre de uno de los corridos mas emblemáticos de los Tigres del Norte.

El “Jefe de Jefes”, interpretada por Los Tigres del Norte y escrita por el compositor Teodoro Bello, quedó asociada en la cultura popular con Miguel Ángel Félix Gallardo por compartir su conocido apodo y por la descripción que se realiza de un personaje poderoso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a pesar de la increíble coincidencia, en numerosas entrevistas Teodoro Bello aseguró que no la escribió pensando en Félix Gallardo ni en otro narcotraficante específico, sino como una figura aplicable a alguien que sobresale en cualquier oficio.

La versión más consistente, recuperada en entrevistas con el compositor y en el documental Los Tigres del Norte: Historias que Contar (2022), es que Jorge Hernández, líder del grupo, le pidió a Teodoro Bello una canción que pudiera superar el impacto de “Pacas de a kilo”, otro gran éxito suyo.

Fue así que Bello construyó entonces un personaje de autoridad absoluta: alguien que domina su oficio, inspira respeto y parece imposible de desplazar.

Fue compuesta para el proyecto discográfico publicado en 1997: el álbum doble Jefe de Jefes, de Fonovisa y salió a la venta el 17 de junio de 1997 cuando Feliz Gallardo ya llevaba 8 años en prisión.

PUBLICIDAD

Bello ha sido enfático en que no la concibió como un corrido para Miguel Ángel Félix Gallardo ni para otro narcotraficante. En El arte de la canción, dijo que el “jefe de jefes” podía ser “el mejor dibujante, el mejor doctor, el mejor bombero, el mejor presidente [o] el mejor taxista”: alguien sobresaliente en su campo.

Un retrato a carboncillo y grafito recrea la fotografía de detención del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus múltiples intentos por desligar la canción del famoso capo de la droga, la canción se encuentra inmersa en el imaginario colectivo como el “himno” por excelencia de este personaje. La asociación se reforzó aún mas por su uso como parte del soundtrack en la serie Narcos: México.

PUBLICIDAD

La importancia cultural de “Jefe de Jefes” reside en que se convirtió en mucho más que un corrido: es una pieza que ayudó a fijar la imagen popular del gran capo mexicano —poderoso, secreto, respetado y aparentemente intocable—, aun cuando su autor, Teodoro Bello, sostiene que no hace referencias a ningun narcotraficante.

Aunque no menciona drogas, cárteles ni un nombre propio, la canción presenta a un narrador que presume control, jerarquía, lealtades y capacidad de mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Esa figura encajó con la representación cultural del narcotraficante como un “bandido-héroe” o un hombre que desafía al Estado.

PUBLICIDAD

Los estudios sobre narcocultura señalan que los corridos pueden funcionar como relatos que dan sentido social a fenómenos como la corrupción, la impunidad, las desigualdades regionales, la migración y la búsqueda de estatus. No son simples documentos de la realidad ni necesariamente propaganda: son espacios donde una sociedad discute, mitifica y procesa el poder criminal.

Para muchos expertos, la ambigüedad es la razón de su permanencia. Su fuerza está en que admite lecturas distintas:

Para algunos, es un corrido de superación y excelencia profesional.

Para otros, es una glorificación del poder clandestino.

Para muchos oyentes, quedó ligado a Miguel Ángel Félix Gallardo por su apodo, aunque no exista confirmación autoral de que fuera dedicado a él.

Para nuevas generaciones, Narcos: México reforzó la asociación entre la canción y el personaje de Félix Gallardo.

Es decir, la obra terminó teniendo una vida pública independiente de las intenciones de su compositor.

Video en formato vertical que presenta la silueta de una persona con sombrero bajo iluminación roja. Sobre la imagen se muestran fragmentos de la letra de la canción «Jefe de Jefes» de la agrupación Los Tigres del Norte, acompañados por su traducción al inglés en subtítulos. (@traxlate)

Cuáles son los apodos que solía tener Miguel Ángel Félix Gallardo y por qué era conocido con esos apodos

Aunque sin duda Jefe de Jefes fue su apodo mas conocido, entre otros apodos documentados con los que fue conocido Miguel Ángel Félix Gallardo se encuentran los siguientes:

PUBLICIDAD

“El Padrino”Este alias se asociaba a su papel de protector, mediador y figura de mando dentro de las redes de tráfico. Fue usado especialmente en Baja California. Hay registros de la extinta Dirección Federal de Seguridad que, ya en 1976, lo mencionaban con una variante más extensa: “El Gran Padrino de la Mafia”.La DEA también nombró Operación Padrino a una investigación dirigida contra su organización, algo que ayudó a difundir ese nombre. “El Gran Padrino de la Mafia”Es la forma más antigua y explícita registrada en documentos de inteligencia mexicanos citados por la prensa. Más que un apodo popular separado, parece ser el antecedente de “El Padrino”. Remarcaba su presunta jerarquía en el crimen organizado y su capacidad de tejer redes de protección. “El Zar de la droga”Es un apelativo periodístico para describir su poder en el tráfico de drogas durante el auge del Cártel de Guadalajara. Se relaciona con su expansión de las operaciones de marihuana y amapola, así como con la entrada de la cocaína colombiana a las rutas mexicanas rumbo a Estados Unidos. No parece tener el mismo respaldo histórico específico que “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”; se usa más como una descripción de su influencia.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Letra de Jefe de Jefes de Los Tigres del Norte

“A mí me gustan los corridos

Porque son los hechos reales de nuestro pueblo

Sí, a mí también me gustan

Porque en ellos se canta la pura verdad

Pues ponlos, pues

¡Órale, ahí va!

Soy el jefe de jefes, señores

Me respetan a todos niveles

Ni mi nombre y mi fotografía

Nunca van a mirar en papeles

Porque a mí el periodista me quiere

Y si no, mi amistad se la pierde

Muchos pollos que apenas nacieron

Ya se quieren pelear con el gallo

Si pudieran estar a mi altura

Pues tendrían que pasar muchos años

Y no pienso dejarles el puesto

Donde yo me la paso ordenando

Mi trabajo y valor me ha costado

Manejarlos contactos que tengo

Muchos quieren escalar mi altura

Nomás miro que se van cayendo

Han querido arañar mi corona

Los que intentan, se han ido muriendo

Yo navego debajo del agua

Y también sé volar a la altura

Muchos creen que me busca el gobierno

Otros dicen que es pura mentira

Desde arriba nomás me divierto

Pues me gusta que así se confundan

En las cuentas se lleva una regla

Desde el uno llegar hasta el 100

El que quiera ser hombre derecho

Que se enseñe a mirar su nivel

Sin talento no busques grandeza

Porque nunca la vas a tener

Soy el jefe de jefes, señores

Y decirlo no es por presunción

Muchos grandes me piden favores

Porque saben que soy el mejor

Han buscado la sombra del árbol

Para que no les dé duro el sol".