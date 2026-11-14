La capacidad eléctrica mundial crecerá más del doble en la próxima década, según un director del sector

El mundo incorporará alrededor de 12.000 gigavatios de capacidad eléctrica en la próxima década, según la Agencia Internacional de la Energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expansión de la capacidad eléctrica mundial podría acelerarse considerablemente durante los próximos diez años. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, proyectó que el mundo incorporará alrededor de 12.000 gigavatios (GW), frente a los 5.000 GW añadidos durante la década anterior. En una entrevista con The Guardian, el especialista relacionó este crecimiento con la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y los sistemas de aire acondicionado.

El pronóstico refleja una transformación de la infraestructura energética global, aunque no supone que el consumo de electricidad se duplique en la misma proporción. Los gigavatios miden la capacidad de generación disponible, mientras que los teravatios hora expresan la energía producida o consumida durante un período.

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La demanda mundial de electricidad crecería cerca del 4 % anual hasta 2027

Según la AIE, la demanda global de electricidad aumentaría un 3,6% en 2026 y un 3,8% en 2027, después del incremento de 3% registrado en 2025. De cumplirse esas previsiones, el consumo llegaría a 30.700 teravatios hora en 2027, frente a los 28.600 teravatios hora de 2025.

La expansión de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial explica parte de ese avance. Estas instalaciones necesitan un suministro continuo para operar servidores, procesar información y refrigerar los equipos, por lo que elevan la exigencia sobre las redes eléctricas en las zonas donde se concentran.

El transporte es otro de los factores señalados por Birol. De acuerdo con datos de la AIE citados por The Guardian, las ventas de vehículos eléctricos fuera de China crecieron un 60% en los últimos nueve meses. El aumento de la flota eléctrica implica una mayor demanda de estaciones de recarga y de capacidad en las redes de distribución.

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Los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial incrementan la exigencia sobre las redes por sus requerimientos de refrigeración y potencia continua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El responsable de la AIE también mencionó a los equipos de aire acondicionado entre los grandes impulsores del consumo eléctrico. El incremento de las temperaturas y el mayor poder adquisitivo en distintos países favorecen su adopción, especialmente durante los meses de mayor calor.

Las energías renovables sumarían casi 4.800 GW de potencia hasta 2031

La expansión de la capacidad proyectada estará vinculada al avance de las fuentes renovables. Según las estimaciones de la AIE, la potencia renovable mundial crecerá casi 4.800 GW entre 2026 y 2031, un 57% más que en los seis años anteriores.

El organismo prevé que las renovables alcancen el 37% de la generación eléctrica mundial en 2027, por encima del 33% registrado en 2025. La energía solar se mantiene entre las tecnologías que más aportarán a esa ampliación, de acuerdo con la actualización eléctrica de la agencia.

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Durante la COP31, realizada en Antalya, Turquía, los gobiernos debatieron una iniciativa para elevar del 23% al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético final mundial hacia 2035. Según informó The Guardian, la propuesta busca profundizar la electrificación de sectores que todavía dependen ampliamente del petróleo y el gas.

Más de 2.500 GW de proyectos esperan conexión a las redes

Más de 2.500 gigavatios en proyectos energéticos permanecen a la espera de conexión a las redes eléctricas en todo el planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación de la generación enfrenta, sin embargo, un desafío de infraestructura. El informe Electricity 2026 de la AIE advierte que más de 2.500 GW en proyectos de generación, almacenamiento y grandes consumidores permanecen a la espera de conexiones a las redes eléctricas.

Para responder a la demanda estimada hasta 2030, la AIE calcula que la inversión anual en redes deberá aumentar cerca de un 50% frente a los actuales USD 400.000 millones. La modernización de las instalaciones, la construcción de nuevas líneas y la incorporación de almacenamiento serán necesarias para integrar la capacidad adicional.

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En la entrevista con The Guardian, Birol advirtió que el desafío también será garantizar precios accesibles para los consumidores. “El único problema es hacer que la electricidad sea asequible para la gente”, afirmó.

El especialista sostuvo que la demanda eléctrica mundial crece tres veces más rápido que la demanda total de energía, una tendencia que, según su análisis, continuará durante los próximos años.

La previsión planteada por Birol supone, por lo tanto, un reto que excede la construcción de centrales eléctricas. La disponibilidad de redes y conexiones determinará si la nueva generación puede llegar a hogares, industrias, vehículos y centros de datos.

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