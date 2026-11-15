Colombia

Ejército de Colombia entregó balance tras entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos: “Van a salir desplegados para cualquier parte del país”

Las maniobras reunieron a 620 uniformados en Nilo, Cundinamarca, para coordinar respuestas ante narcotráfico, minería ilegal y otras amenazas, dentro de la agenda bilateral de cooperación militar prevista entre 2026 y 2028

Un grupo de personas con camisetas negras y pantalones de camuflaje sostiene fusiles alineados sobre sus cabezas en un campo de hierba
Los ejércitos de Colombia y Estados Unidos clausuraron en Tolemaida el ejercicio militar Vanguardia del Sur 2026. (Ejército GT)
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Los Ejércitos de Colombia y Estados Unidos clausuraron en Tolemaida el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, una serie de entrenamientos destinados a coordinar procedimientos frente al narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas operacionales en escenarios de combate simulados.

Las maniobras reunieron a 620 uniformados de ambos países en el Fuerte Militar de Tolemaida, situado en Nilo, Cundinamarca. El entrenamiento formó parte de la agenda de cooperación militar bilateral prevista para el período 2026-2028.

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El comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, encabezó la ceremonia de clausura y sostuvo que el ejercicio fortaleció la capacidad de ambas fuerzas para actuar bajo procedimientos compatibles.

Las tropas practicaron la ubicación y destrucción de laboratorios de procesamiento de drogas, además de operaciones relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. También emplearon sistemas de aeronaves no tripuladas para el reconocimiento de áreas y el apoyo a operaciones terrestres.

El entrenamiento bilateral reunió a 620 uniformados en el Fuerte Militar de Tolemaida para afianzar la cooperación prevista hasta 2028. (Kim Soo-hyeon/Reuters)
El entrenamiento bilateral reunió a 620 uniformados en el Fuerte Militar de Tolemaida para afianzar la cooperación prevista hasta 2028. (Kim Soo-hyeon/Reuters)

La interoperabilidad fue uno de los ejes de Vanguardia del Sur: las unidades militares evaluaron la coordinación entre mandos, el intercambio de información y la toma de decisiones durante las maniobras. El objetivo fue comprobar cómo pueden planear y actuar juntas bajo estándares operacionales comunes.

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Por Colombia participó el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, junto con la División Aerotransportada y la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Estados Unidos desplegó integrantes de la Tercera Brigada, la Décima División de Montaña, el Segundo Batallón y el Cuarto Regimiento de Infantería.

El personal estadounidense comenzó a llegar al país el 27 de octubre. Desde entonces, las unidades intercambiaron conocimientos sobre tácticas, técnicas y procedimientos utilizados contra organizaciones criminales.

Soto definió el resultado de las maniobras en estos términos: “El ejercicio bilateral de entrenamiento Vanguardia del Sur permitió fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos, mediante la integración de capacidades, procedimientos y estándares operacionales comunes”.

Por su parte, el coronel Valerio Pérez Yepes, director de los ejercicios Vanguardia del Sur, señaló en una entrevista con La FM que el entrenamiento apuntó a reforzar las habilidades de los participantes frente a amenazas transnacionales, entre ellas el narcotráfico y el terrorismo. Según explicó, el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 será desplegado en las regiones del país afectadas por esas actividades ilícitas.

El Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida inició una nueva etapa con la llegada del brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez al mando del Cenae - crédito Ejército Nacional
Las tropas practicaron la ubicación y destrucción de laboratorios de procesamiento de drogas y yacimientos de minería ilegal. (Ejército Nacional)

Nuestros hombres de Colombia siguen cumpliéndole la misión a este bello y hermoso país que es proteger la vida, obra y bienes de los colombianos. Van a salir desplegados para cualquier parte del país para enfrentar ese flagelo del narcotráfico. Es el Batallón de Operaciones contra el Narcotráfico número uno. Es un batallón con altas capacidades, habilidades y destrezas que le van a ir a servir a cualquiera de las regiones que hoy son afectadas por este flagelo”, comentó.

Pérez Yepes añadió que el intercambio con el Ejército de Estados Unidos incluyó el fortalecimiento de la inteligencia y el uso de tecnología, con énfasis en drones. Las unidades colombianas incorporaron procedimientos para enfrentar ataques con aeronaves no tripuladas y para emplear esos sistemas en operaciones contra grupos armados y estructuras criminales.

Sobre una eventual participación de tropas estadounidenses en operaciones dentro de Colombia, el coronel indicó que esa definición corresponde a las instancias políticas competentes. Afirmó, no obstante, que las unidades participantes quedaron entrenadas para actuar bajo estándares comunes.

Evacuación aeromédica y maniobras de asalto aéreo

La atención de heridos en zonas de combate fue otro componente de los entrenamientos. El 30 de octubre, los equipos de sanidad de ambos países realizaron un ejercicio de evacuación aeromédica entre el Fuerte Militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá.

El curso Omaga es fundamental para el despliegue operativo, soporte al Plan Democracia 2026 y la estrategia de seguridad nacional en Colombia - crédito Aviación Ejército / Sitio web
El intercambio militar incorporó tácticas para contrarrestar ataques con drones y reforzar el reconocimiento en operaciones terrestres. (Aviación Ejército / Sitio web)

El simulacro recreó el caso de una persona herida en un área minada. Los militares aplicaron procedimientos de primeros auxilios y estabilización, trasladaron al paciente simulado hasta el helipuerto de la instalación y luego lo remitieron a un centro médico mediante aeronaves y equipos de salud.

Las unidades también ejecutaron maniobras de descenso por soga rápida, una técnica de inserción táctica empleada para desplegar tropas de asalto aéreo. Los ejercicios permitieron medir la respuesta de enfermeros de combate ante situaciones complejas y la capacidad de las fuerzas para coordinar operaciones en terreno.

El general Joseph Hopkins, comandante general adjunto del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de Estados Unidos, destacó el trabajo conjunto entre soldados, suboficiales y oficiales.

El resultado más valioso del tiempo, el esfuerzo y la energía invertidos es nuestra gente. Nuestros soldados entrenando hombro a hombro, nuestros suboficiales y oficiales liderando juntos y aprendiendo unos de otros”, manifestó.

La fase final del ejercicio recogió las lecciones sobre coordinación, aplicación de estándares comunes y preparación de los equipos que participaron en las operaciones combinadas.

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