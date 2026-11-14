Medio Ambiente

Desarrollan un revestimiento vegetal para vasos descartables que no contamina ni dificulta el reciclaje

La fórmula, basada en celulosa, repele el agua, los aceites y los solventes, y no desprende microplásticos al contacto con líquidos calientes

Vaso de tono marrón con líquido humeante en su interior sobre una mesa de madera frente a una ventana
Investigadores de la Universidad de Waterloo desarrollaron un recubrimiento vegetal a base de celulosa para vasos descartables (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Investigadores de la Universidad de Waterloo desarrollaron un recubrimiento de celulosa para vasos descartables que podría sustituir las capas de plástico usadas en envases de alimentos y bebidas. La alternativa, descripta en la revista ACS Sustainable Chemistry & Engineering, busca facilitar el reciclaje y limitar la liberación de microplásticos provocada por los revestimientos convencionales, informó el portal científico ScienceAlert.

Los vasos de papel suelen incorporar una película de polietileno para resistir el agua y el calor, pero esa combinación dificulta su recuperación. Además, esos plásticos pueden persistir durante siglos en el ambiente y fragmentarse en partículas cada vez más pequeñas.

PUBLICIDAD

El problema también alcanza al uso cotidiano de los recipientes: al beber café u otras bebidas calientes, los revestimientos pueden desprender fragmentos plásticos. El fenómeno se intensifica a temperaturas cercanas a 60 °C, explicó Shirley Tang, química de materiales y directora del Laboratorio de Nanotecnología Tang de Waterloo.

Las pruebas de abrasión realizadas por el equipo mostraron que el nuevo material de base biológica se mantuvo en gran medida intacto en las mismas condiciones.

Un vaso marrón sobre una mesa de madera junto a una ampliación circular que expone una capa verde y fibras internas
La nueva fórmula combina acetato y nanocristales de celulosa mediante enlaces de hidrógeno sin adhesivos químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celulosa y nanocristales para sellar el papel

El recubrimiento está compuesto principalmente por acetato de celulosa, que aporta la mayor parte de la estructura, y nanocristales de celulosa, responsables de la resistencia necesaria frente a líquidos calientes. Ambos componentes forman enlaces de hidrógeno con el papel, por lo que no requieren adhesivos químicos.

PUBLICIDAD

Esa unión genera una red compacta que bloquea los poros del papel y reduce la penetración de agua y otras sustancias. El resultado es una barrera capaz de resistir humedad, grasa y gases, características necesarias para recipientes de bebidas y alimentos.

“Lo que más me alentó fue que el recubrimiento de celulosa pura que desarrollamos resistió el agua hirviendo, los aceites alimentarios y una variedad de solventes, por lo que vemos posibilidades mucho más allá de los vasos de café”, sostuvo Tang.

Durante una prueba de inmersión de cinco días, el material tuvo un buen desempeño frente a diclorometano, hidróxido de sodio cáustico y ácido clorhídrico.

Los ensayos de tracción indicaron que el papel recubierto alcanza su máxima resistencia cuando los nanocristales representan 3% del peso total de la capa. Esa proporción logra un equilibrio entre rigidez y flexibilidad, lo que permitiría que los recipientes resistan el estrés generado por una bebida caliente y el vapor.

El recubrimiento también redujo la transmisión de oxígeno en más de 10 veces respecto del papel sin tratar. Esa propiedad limita la oxidación y ayuda a preservar el contenido del envase.

Un vaso marrón con líquido caliente que emite vapor sobre una mesa blanca frente a instrumentos de laboratorio desenfocados
El material superó pruebas de inmersión de cinco días ante agua hirviendo, aceites, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papel más fino y menor uso de materias primas

Las pruebas se realizaron sobre toallas de papel marrón convencionales, un material delgado que absorbe agua con rapidez. Tras recibir la capa de celulosa, se transformaron en superficies resistentes al agua, lo que amplía el posible uso de la tecnología a papeles menos robustos que los empleados habitualmente en vasos y recipientes.

El científico de materiales Sayan Ganguly, primer autor del trabajo e integrante del Laboratorio de Nanotecnología Tang, afirmó: “El recubrimiento nos permitió utilizar papel mucho más fino y, aun así, lograr la durabilidad necesaria para los recipientes de bebidas”. Y agregó: “Eso podría reducir la cantidad de material necesaria para fabricar vasos, manteniendo el rendimiento y reduciendo los costos. En última instancia, esos ahorros podrían trasladarse al consumidor”.

La celulosa puede obtenerse de distintas fuentes de biomasa, por lo que Tang consideró que la tecnología puede contribuir a una economía basada en recursos renovables. Sin embargo, todavía deben completarse pruebas de seguridad alimentaria y evaluaciones regulatorias antes de que el recubrimiento pueda aprobarse para su uso comercial.

“Este resultado aún está en fase de investigación”, advirtió Tang, quien señaló que el plazo para su comercialización aún es incierto.

Temas Relacionados

BiopolímerosReciclajeMicroplásticosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hallazgo que explica cómo hacen los peces para no congelarse en el océano Antártico

Un estudio identificó cambios en el metabolismo y el ADN que permitieron a estas especies sobrevivir durante millones de años en aguas heladas, con una concentración de oxígeno que somete a las células a estrés constante

El hallazgo que explica cómo hacen los peces para no congelarse en el océano Antártico

Descubren en un monte submarino de Tasmania una de las mayores concentraciones de peces jamás registradas

Un equipo del organismo australiano CSIRO documentó hasta 2,8 millones de anguilas-cesta reunidas en ese relieve oceánico, un fenómeno que se repite cada año y cuyas causas recién empiezan a comprenderse

Descubren en un monte submarino de Tasmania una de las mayores concentraciones de peces jamás registradas

Un puma en las alturas: el registro nocturno que sorprendió a científicos en una selva de Sudamérica

Cámaras trampa instaladas en la copa de un árbol de Guayana Francesa filmaron al felino tras el paso de una hembra de kinkajú y su cría, a 33 metros del suelo

Un puma en las alturas: el registro nocturno que sorprendió a científicos en una selva de Sudamérica

El Centro Nacional de Sismología elevó a 5.3 la magnitud del sismo sentido en República Dominicana este viernes

El reporte técnico situó el foco a 6.9 kilómetros al sur de El Seibo, a 128.2 kilómetros de profundidad, tras una estimación preliminar de 4.7 difundida por EFE durante la jornada del viernes

El Centro Nacional de Sismología elevó a 5.3 la magnitud del sismo sentido en República Dominicana este viernes

El hábitat influye más que el clima en la distribución de animales de Finlandia, según científicos

Un estudio, basado en más de 3 millones de observaciones, destaca que las decisiones sobre el uso del suelo pueden definir la supervivencia de especies a escala local

El hábitat influye más que el clima en la distribución de animales de Finlandia, según científicos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos acróbatas cordobeses que iban a un funeral a despedir a un amigo fueron detenidos por el ICE en Arizona

Dos acróbatas cordobeses que iban a un funeral a despedir a un amigo fueron detenidos por el ICE en Arizona

Abelardo de la Espriella reaccionó al fallo del Consejo de Estado sobre sus manifestaciones religiosas: “Mi fe es parte de mis convicciones personales”

Cayó en Perú uno de los sospechosos buscados por el triple crimen narco de Florencio Varela

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Colombianos esclavizados en Camboya cayeron en las redes del “señor Gin”, señalado líder de la mafia china: “Los hacían trabajar 12 horas diarias”

DEPORTES

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Un futbolista de San Martín de Burzaco recibió un balazo en la pierna y está internado: habría intentado separar una pelea de amigos

Daniel Passarella afrontará el juicio oral más importante por reventa de entradas y defraudaciones: cuándo comenzará

La madre de Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1, reveló cómo le manejan el dinero al piloto: “Tiene que arreglárselas”

El cambio que hizo Portugal en su camiseta para homenajear a Cristiano Ronaldo: quién será el primer dueño de la “7” tras su retiro

ENTRETENIMIENTO

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca