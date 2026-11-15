Pensión Bienestar 2026: ¿habrá depósito para adultos mayores este lunes 16 de noviembre?

La Pensión para el Bienestar de los adultos mayores no tendrá depósito este lunes 16 de noviembre de 2026 (Gobierno de México)

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La Pensión para el Bienestar de los adultos mayores no tendrá depósito este lunes 16 de noviembre de 2026. La dispersión del bimestre noviembre-diciembre se detiene por el fin de semana largo de la Revolución Mexicana y se reanudará el martes 17, de acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría de Bienestar.

El pago pendiente no se cancela ni cambia de monto. Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6,400 pesos por el último bimestre del año.

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Las personas adultas mayores con apellidos que inician con las letras D, E y F reciben mañana lunes 9 de noviembre el depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar (Gobierno de México)

Los pagos se reanudan el martes 17 de noviembre

El lunes 16 de noviembre no habrá depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar. La interrupción comenzó el sábado 14 y concluirá el martes 17 de noviembre, cuando se reanuda la dispersión para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M.

Quienes tengan apellido con la letra M reciben el recurso el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. Las personas con apellidos que comienzan con N, Ñ u O tienen programado su depósito para el jueves 19.

El calendario marca el viernes 20 de noviembre para las letras P y Q. Las personas con apellido que inicia con R reciben el apoyo el lunes 23 y martes 24, mientras que la letra S corresponde al miércoles 25 de noviembre.

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Los depósitos para las letras T, U y V se prevén el jueves 26 de noviembre. El cierre de la dispersión queda programado para el viernes 27, cuando cobran las personas cuyos apellidos comienzan con W, X, Y o Z.

El calendario cubre cinco programas de Bienestar

La pausa de este lunes no afecta solo a los adultos mayores. La Secretaría de Bienestar incluye en esta dispersión a Mujeres Bienestar, la pensión para personas con discapacidad, el programa de apoyo para niñas y niños hijos de madres trabajadoras y Sembrando Vida.

Las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3,100 pesos cada dos meses. Las personas inscritas en la pensión para discapacidad obtienen 3,300 pesos bimestrales y el apoyo para madres trabajadoras es de 1,650 pesos.

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El último periodo de pagos de la Pensión del Bienestar se llevó a cabo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las personas beneficiarias no necesitan acudir a una sucursal el día asignado para conservar el recurso, pues el saldo permanece disponible una vez que se efectúa la transferencia.

El saldo se puede consultar en la aplicación del Banco del Bienestar, por teléfono al 800 900 2000 o en los cajeros automáticos de las sucursales. La Línea del Bienestar, en el 800 639 42 64, también ofrece orientación sobre los programas sociales.

Adultos mayores con letra M deben esperar un día más

La suspensión de pagos ocurre después de los depósitos asignados a las letras previas a la M. Por ello, las personas adultas mayores que esperaban recibir su apoyo este lunes deberán esperar hasta el martes 17 o miércoles 18 de noviembre, según la inicial de su primer apellido.

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Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre

El ajuste responde al día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana. El recurso de quienes quedan pendientes está asegurado y se deposita conforme se reanude el calendario oficial.