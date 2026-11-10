Cómo identificar posibles entradas de roedores a tu hogar: los ratones buscan refugio en invierno y pueden colarse por agujeros de hasta 6 milímetros

Un ratón se aproxima a una grieta en la base de una pared blanca de ladrillo sobre una banqueta en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No muchas personas lo saben pero ratones buscan refugio durante el invierno porque baja la temperatura y disminuye la disponibilidad de alimento y agua en el exterior. Su cuerpo pierde calor con rapidez, por lo que buscan lugares cerrados, secos y cálidos para sobrevivir y reproducirse.

Es por ello que durante la temporada de invierno suele aumentar el riesgo de que estos animales entren en tu hogar y esto puede ocurrir sin que te percates de ello.

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Y es que las casas ofrecen condiciones ideales: calor constante, acceso a comida —migajas, granos, comida de mascotas o basura— y espacios para ocultarse, como bodegas, cocinas, entretechos, muros y detrás de electrodomésticos.

El riesgo de que entren al hogar aumenta en esta temporada porque pueden colarse por aberturas muy pequeñas pues expertos en plagas aseguran que un ratón cabe por un hueco de alrededor de 6 milímetros lo que equivale tan solo a aproximadamente el grosor de un lápiz.

Es por esta razón que grietas, puertas, ventanas, tuberías, coladeras o cimientos pueden convertirse en entradas ideales para ellos.

Para reducir el riesgo, te contamos cuáles son sus sus entradas favoritas y como taparlas para prevenir una infestación.

Un ratón trepa por la pared exterior de ladrillo y madera de una casa para acceder por un pequeño orificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo detectar y bloquear entradas de roedores

Como mencionamos antes, expertos en plagas señalan que no es difícil para los ratones entrar en tu hogar sin que te des cuenta, ya que pueden hacerlo incluso por aberturas de apenas 6 milímetros, aproximadamente el grosor de un lápiz.

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Por esta razón conviene inspeccionar la vivienda desde el exterior y el interior, con especial atención en grietas, uniones y zonas donde pasan instalaciones, tal como señala información de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) quienes explican como prevenir una infestación durante la temporada invernal.

Dónde buscar posibles accesos

Revisa las juntas entre los cimientos y el suelo, grietas en muros, espacios bajo puertas y ventanas, así como huecos alrededor de cables, tuberías de agua, gas, drenaje, aire acondicionado y conexiones de internet.

También verifica ventilas del ático, sótanos, coladeras, chimeneas, aleros y el área detrás de electrodomésticos o gabinetes.

Dentro de la casa, las señales de alerta incluyen excremento cerca de alimentos, debajo del fregadero o dentro de cajones; empaques mordidos; papel, tela o vegetación seca acumulada para formar nidos; marcas de dientes en paredes o pisos, y olores persistentes en sitios cerrados.

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Cómo bloquear los huecos

Los orificios pequeños pueden rellenarse con fibra de acero o malla de cobre y sellarse con silicón o sellador. Para aberturas mayores se recomienda usar malla metálica resistente, lámina, cemento o tela metálica, especialmente alrededor de tuberías y conductos.

Los materiales suaves por sí solos pueden ser insuficientes, ya que los roedores pueden roer espuma expansiva, madera y algunos plásticos.

Coloca guardapolvos o barridos metálicos en las puertas que no cierran al ras del piso. Si se observa luz debajo o alrededor de una puerta, existe un espacio que debe corregirse. También es útil instalar o reparar mosquiteros y rejillas en ventilas, coladeras y chimeneas.

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Medidas para evitar que vuelvan

No basta con sellar las entradas. Guarda alimentos, croquetas y semillas en recipientes de vidrio, metal o plástico grueso con tapa; limpia migajas y derrames; no dejes recipientes de comida o agua de mascotas durante la noche, y mantén la basura en botes cerrados.

En el exterior, retira hojas, maleza, cajas, madera acumulada y objetos que puedan servir como escondite. Mantén despejado el perímetro de la vivienda y revisa de nuevo después de lluvias, reparaciones o cambios de temperatura, cuando pueden abrirse nuevas grietas.

Un ratón de pequeño tamaño es captado en primer plano mientras recorre un área con hojas secas y restos naturales. La imagen resalta los detalles de su pelaje y bigotes, destacando la importancia de estos roedores en el equilibrio ecológico y su relación con los entornos urbanos y rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si ya identificaste un ratón o rata en casa

No lo manipules directamente. Mantén alejados a niños y mascotas de la zona donde viste al roedor, sus heces, orina o materiales de nido. Elimina fuentes de alimento y agua. Guarda comida, croquetas, semillas y basura en recipientes cerrados. Limpia migajas, derrames y no dejes platos de mascotas durante la noche. La EPA recomienda retirar alimento, agua y objetos que puedan servir de refugio. Coloca trampas mecánicas. Instálalas pegadas a las paredes, detrás de muebles, en la cocina, despensa, cochera o donde encuentres señales de actividad. Revisa las trampas todos los días y mantenlas fuera del alcance de menores y animales de compañía. No barras ni aspires excremento, orina o nidos. Estas acciones pueden levantar partículas contaminadas. Usa guantes de hule o plástico, rocía el material con desinfectante o una solución de cloro, espera al menos cinco minutos y retíralo con toallas de papel. Después desinfecta la superficie y lávate las manos. Desecha el roedor de forma segura. Si cae en una trampa, utiliza guantes. El CDC recomienda embolsarlo dos veces antes de tirarlo a la basura; también aconseja desinfectar la trampa antes de reutilizarla. Sella las entradas después de controlar la actividad. Revisa huecos alrededor de tuberías, cables, puertas, ventanas, ventilas y cimientos. Los ratones pueden entrar por aberturas cercanas a los 6 milímetros. Usa materiales resistentes al roído, como malla metálica, lámina, cemento o sellador combinado con fibra de acero.

Un ratón doméstico permanece sobre el piso junto a varios excrementos cerca del zócalo de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene llamar a control de plagas si hay roedores en varias habitaciones, actividad dentro de muros o techos, excremento recurrente, daños en cables o una infestación visible. Evita usar venenos sin seguir con precisión la etiqueta, pues pueden representar riesgos para menores, mascotas y fauna silvestre.

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