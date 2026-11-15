El ácaro que amenaza a las abejas y pone en alerta a la agricultura

El parásito tropilaelaps invade las celdas de cría y provoca malformaciones en las alas o parálisis en las abejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detección de 28 ácaros Tropilaelaps mercedesae en un buque con destino a Nueva Jersey, en julio de 2025, reforzó la alerta de científicos y apicultores que buscan evitar la llegada de un parásito capaz de devastar colonias de abejas melíferas en América del Norte, mediante estudios sobre su propagación y tratamientos para las colmenas.

De acuerdo con el estudio publicado en Trends in Parasitology, los Tropilaelaps mercedesae ya dejaron daños en colonias de Asia, Oriente Medio y, más recientemente, Europa oriental . Según informó National Geographic, la preocupación aumenta por la experiencia con otro parásito, Varroa destructor, que se extendió por Estados Unidos tras su llegada en 1987.

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Un parásito que se reproduce dentro de las celdas de cría

Los ácaros Tropilaelaps mercedesae son parásitos diminutos que se introducen en las celdas de cera donde se desarrollan las abejas. Allí, una hembra puede quedar encerrada junto a una cría y alimentarse de ella mientras produce descendencia.

El ácaro mide tres cuartos de milímetro y completa su ciclo biológico en siete días o menos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta especie mide apenas tres cuartos de milímetro, lo que dificulta su detección. Además, ponen huevos cada 24 horas y completan su desarrollo en siete días o menos, mientras que la varroa tarda cerca de 10 días. “La cantidad de ácaros que se encuentran en una colonia es exponencialmente mayor que la de varroa”, explicó la entomóloga Maggie Gill.

Ramsey describió el impacto que observó al abrir una colmena infectada en Tailandia en 2017. “Atacan a los miembros más vulnerables de la colonia”, señaló el especialista, quien comparó el aspecto de sus mandíbulas con una escena de la película Alien.

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La infestación también altera el comportamiento de las abejas nodrizas, ya que al intentar encontrar a los intrusos, retiran la cera que cubre las celdas y exponen a las crías al ambiente exterior. El resultado puede incluir alas deformadas, parálisis, daños en las patas y el colapso de la población.

La amenaza se suma a las pérdidas ya provocadas por varroa

La varroa está presente en casi todas las colmenas de Estados Unidos y figura entre los principales factores de mortalidad de estos animales, junto con el cambio climático, la pérdida de hábitat y los plaguicidas. Según Geoff Williams, director del Centro de Abejas de la Universidad de Auburn, los apicultores pierden aproximadamente un tercio de sus colonias cada año desde hace entre 15 y 20 años.

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Las abejas melíferas polinizan cultivos agrícolas valorados en 15.000 millones de dólares al año en Estados Unidos (Magnific)

Estos animales polinizan cultivos valorados en USD 15.000 millones anuales, entre ellos almendras, manzanas y alfalfa destinada al ganado. El informe del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) indicó que la varroa estuvo vinculada a la mayoría de los colapsos de colonias y a pérdidas agrícolas de USD 600 millones en 2025.

La posible llegada de este invasor inquieta porque ambos ácaros pueden compartir una misma celda de cría. El equipo de Ramsey observó ejemplares de las dos especies reproduciéndose sobre un mismo individuo en desarrollo, un fenómeno que puede aumentar la presencia de virus y la mortalidad.

Las investigaciones buscan explicar cómo sobrevive y se desplaza

Para comprender el comportamiento del ácaro, Ramsey y sus colaboradores realizan pruebas en Jeju, una isla de Corea del Sur donde Tropilaelaps mercedesae se estableció fuera del sudeste asiático y debe enfrentar el invierno. El objetivo es determinar cómo resiste el frío y de qué manera pasa de una colonia a otra.

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La infección simultánea de varroa y tropilaelaps debilita el sistema inmunitario de las abejas y eleva la mortandad de la colonia (Magnific)

Los científicos recolectan muestras de suelo, colocan trampas para roedores y examinan abejas que salen de las colmenas. Una de las hipótesis es que los parásitos se refugian en el suelo, en espacios de la colmena o en animales alternativos durante los meses fríos.

La incertidumbre también existe en Rusia, Kazajistán y Georgia, donde se detectó al parásito pese a las bajas temperaturas. “Los ácaros desaparecen durante unos dos meses y luego reaparecen”, afirmó Anna Brandorf, investigadora del Centro Federal de Investigación Agrícola Rudnitsky, en Rusia.

En Georgia, los investigadores observaron que los parásitos pueden viajar adheridos a los ejemplares adultos que abandonan una colonia junto con una reina para fundar otra. Aunque suelen alimentarse de crías, el traslado sobre insectos adultos podría explicar parte de su dispersión.

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Los tratamientos en prueba intentan llegar a las celdas selladas

Los métodos empleados contra la varroa no siempre sirven contra Tropilaelaps mercedesae, ya que este último pasa la mayor parte de su vida bajo las tapas de cera de las celdas. Sustancias como el amitraz y varios ácidos orgánicos tienen dificultades para penetrar esa barrera.

Los científicos analizan en la isla surcoreana de Jeju la capacidad del ácaro para resistir las bajas temperaturas durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo del entomólogo ensaya tiras de madera impregnadas con ácido fórmico, un compuesto que también se encuentra en el veneno de las hormigas. Al ubicarse debajo de los cuadros de la colmena, sus vapores se distribuyen por el interior y pueden eliminar a los ácaros.

La concentración debe ser precisa para no afectar a los polinizadores. “Las sustancias que suelen dañar a los ácaros también pueden dañar a las abejas”, advirtió la entomóloga Victoria Soroker, de la Organización de Investigación Agrícola de Israel.

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También se prueban un producto no tóxico aplicado sobre los cuadros y una terapia térmica, que consiste en colocar los marcos infectados en una caja calentada. En otros países asiáticos, especialistas estudian extractos de tabaco, tomillo, hierba limón y jengibre.

Ramsey planea desarrollar una prueba con hisopo que permita detectar a los invasores sin sacrificar abejas. Para el investigador, impedir su entrada sigue siendo la prioridad: “No querrás tener al enemigo a las puertas antes de que empiece el pánico”.