El misterio del océano Sur: por qué las ballenas jorobadas de Australia crecen más rápido

Los cetáceos evaluados en el estudio llegan al noventa por ciento de su longitud corporal a los 6,6 años en promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) de la costa este de Australia alcanzan su tamaño adulto en la mitad del tiempo que les toma a sus semejantes del Atlántico Norte. La investigación, liderada por Stephanie Stack, candidata doctoral de la Universidad Griffith, midió 865 ejemplares vivos con drones entre 2021 y 2024 en la bahía de Hervey y Eden, en Nueva Gales del Sur.

Los datos que fueron publicados en la revista Marine Mammal Science y divulgados por Earth.com, muestran que estos cetáceos alcanzan el 90% de su longitud adulta a los 6,6 años en promedio, con un rango estimado de entre 5,5 y 7,9 años.

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Este hallazgo actualiza registros de crecimiento que durante décadas dependieron de animales cazados en el siglo pasado, y abre nuevas preguntas sobre cómo el océano influye en el desarrollo de la especie. “Este crecimiento es más rápido que el de otras poblaciones de ballenas jorobadas que se han medido”, afirmó Stack.

Las crías australianas superan en talla a las del Pacífico Norte y el Atlántico Nordeste

El equipo de investigación empleó drones con sensores láser para medir las dimensiones de 865 ejemplares vivos en aguas de Nueva Gales del Sur. (Gentileza, estudio: Curvas de crecimiento contemporáneas para ballenas jorobadas individuales en el este de Australia mediante fotogrametría aérea, publicado en Marine Mammal Science)

Las crías medidas en el estudio registraron una longitud promedio de 6,2 metros. El modelo de crecimiento estimó que un ejemplar típico de cinco años ya mide cerca de 10,9 metros, mientras que la longitud adulta promedio se sitúa en torno a los 12,8 metros.

Al comparar estas cifras con otras poblaciones, las diferencias resultan notorias: Las ballenas del Pacífico Norte alcanzan el 90% de su longitud adulta a los 8,7 años, con individuos de cinco años que miden aproximadamente 10,6 metros. Las del Atlántico Nordeste, en cambio, tardan cerca de 20 años en llegar al mismo punto, con individuos de esa misma edad que apenas superan los 9,6 metros.

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Pese al ritmo de desarrollo más acelerado en Australia, la longitud final que alcanzan estos animales coincide con la registrada históricamente para la especie. Esto indica que llegan a un tamaño similar, pero en menos tiempo.

Drones y un catálogo de 40 años permitieron reconstruir las edades

La población marina creció a un ritmo del 10,9% anual tras el fin de la caza y recuperó gran parte de su capacidad histórica para 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología del estudio combinó tecnología de precisión con décadas de registros fotográficos. El equipo de Stack voló drones sobre las ballenas durante su migración hacia el sur a lo largo de la costa este australiana. Un láser incorporado al dispositivo registraba la altura exacta sobre el agua, lo que permitía calcular la longitud real del animal a partir de su tamaño en la imagen.

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Cada animal fue medido desde la punta del hocico hasta la muesca de la cola. De los 892 animales fotografiados, 865 produjeron mediciones utilizables, con una variación de apenas 1,4% en los 19 individuos a quienes se midió dos veces con hasta 20 días de diferencia.

Estimar las edades resultó más complejo: Los investigadores recurrieron al catálogo fotográfico de la Pacific Whale Foundation, que recopila imágenes de los patrones únicos en la parte inferior de las colas desde 1984 y contiene registros de más de 8.000 ejemplares.

Con ese archivo, determinaron la edad mínima de cada ballena a partir de su avistamiento más antiguo. En total, 294 individuos contaban con al menos dos registros, y el rango de edades abarcó desde crías de menos de un año hasta un individuo de al menos 42.

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La población casi desaparece en el siglo XX

La caza ilegal soviética capturó más de 38.000 individuos entre 1947 y 1973 en las zonas de alimentación antárticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasfondo histórico de esta población agrega peso a los hallazgos, ya que las ballenas jorobadas de la costa este australiana estuvieron al borde de la extinción durante el siglo pasado. Los estudios estiman que en su momento más crítico apenas sobrevivieron unos 100 individuos.

Entre 1947 y 1973, cazadores soviéticos eliminaron ilegalmente al menos 38.146 ejemplares en las aguas antárticas donde esta población se alimenta. Tras el fin de la caza comercial y la implementación de medidas de protección, la recuperación fue notable.

El grupo creció a un ritmo promedio de 10,9% anual durante tres décadas, una tasa cercana al máximo biológicamente posible para la especie. Para 2015, se calculaba que había recuperado cerca del 94% de la capacidad que su hábitat puede sostener históricamente.

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El ritmo de crecimiento temprano podría influir en la reproducción de la especie

Los especialistas plantean que la velocidad de desarrollo corporal puede modificar el calendario reproductivo de la especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores plantean que la velocidad de desarrollo tiene implicaciones más amplias para la biología de las ballenas. “El crecimiento influye en muchos aspectos de la vida de una ballena, incluyendo su salud, sus necesidades energéticas y, potencialmente, el momento de la reproducción”, señaló la experta.

Alcanzar el tamaño adulto antes podría, en teoría, adelantar el inicio de la etapa reproductiva y acortar el intervalo entre generaciones. Sin embargo, el estudio no midió la madurez sexual de los animales, por lo que esa conexión no puede confirmarse con los datos actuales.

El trabajo también reconoce sus limitaciones: todas las edades representan mínimos, ya que un animal fotografiado por primera vez como adulto podría ser mayor de lo registrado. Además, los 86 machos identificados tenían edades estimadas de 11 años o menos, lo que impidió elaborar una curva de crecimiento separada para ese grupo.

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La investigación propone que mediciones repetidas de individuos reconocibles a lo largo del tiempo permitirán, en el futuro, rastrear el desarrollo de cada ejemplar con mayor precisión.