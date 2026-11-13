México

Pati Chapoy critica a los startalents y genera dudas sobre nueva colaboración con Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”

El creador digital, cuya voz fue eliminada de la película Wildwood, ha participado durante cuatro años consecutivos en la cobertura de los Premios Oscar de TV Azteca

Pati Chapoy sentada con saco rojo y pañuelo, junto a un recuadro circular de Javier Ibarreche sosteniendo un micrófono de televisión
La presentadora Pati Chapoy habla en un estudio televisivo junto a una inserción del comunicador Javier Ibarreche con un micrófono de TV Azteca. (Instagram)
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En 2023, cuando el tiktoker Javier Ibarreche participó en la cobertura de TV Azteca de los Premios Oscar, el consenso en X —antes Twitter— fue que la comunidad “había hecho famosa a la persona correcta”.

A cuatro años de distancia, la percepción pública dio un giro de 180 grados. La polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje llegó hasta Ventaneando.

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Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos, lanzó una crítica directa contra la participación de influencers en proyectos de cine, teatro y televisión.

Sus declaraciones, además de reavivar el debate sobre la contratación de creadores digitales en espacios tradicionalmente ocupados por actores y profesionales del entretenimiento, pusieron en duda una posible quinta colaboración de Javier Ibarreche con TV Azteca.

Pati Chapoy rechaza contratar influencers para la televisión

Durante la emisión del 11 de noviembre de Ventaneando, Linet Puente explicó que la distribuidora de Wildwood decidió sustituir el doblaje inicial, en el que participaron Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García, luego de las críticas que recibió la película en redes sociales.

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Al escuchar los nombres de los involucrados, Chapoy cuestionó la decisión de contratar a creadores de contenido para realizar un trabajo especializado y lanzó una de sus declaraciones más contundentes:

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“Quienes hayan tomado la decisión de haber contratado a influencers cometieron un error porque no dejan de ser influencers”.

La periodista fue todavía más directa al expresar su postura sobre la presencia de estas figuras en otras industrias:

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“Yo no voy a contratar a un influencer ni para conducir, ni para teatro, ni para cine, ni para que haga ningún doblaje. Ellos están bien en su nicho, no en otro lado”.

Chapoy también señaló que la incorporación de personalidades digitales puede provocar problemas cuando se les asignan actividades para las que, desde su perspectiva, no tienen preparación actoral.

Pedro Sola coincidió en cuestionar que los seguidores en redes sociales se conviertan en un criterio para elegir intérpretes. “No es los seguidores lo que los hace actores”, apuntó.

Por su parte, Mónica Castañeda defendió la importancia de reconocer la trayectoria de quienes se dedican profesionalmente al doblaje. Aunque consideró válido que Ibarreche explore otras facetas, respaldó la necesidad de prepararse. Chapoy remató con una frase dirigida al creador de contenido: “Pero que se prepare”.

Dos tomas del estudio de un programa de televisión con conductores sentados en sillones de colores y una pantalla en la pared
En 2023, Javier Ibarreche converó con los conductores de Ventaneando sobre la ceremonia de los premios Oscar. (YouTube: Ventaneando)

¿Pati Chapoy cuestionó el regreso de Javier Ibarreche a los Oscar?

Las declaraciones abrieron interrogantes sobre una eventual nueva participación de Ibarreche en la cobertura de los Premios Oscar de TV Azteca.

Desde 2023, el tiktoker ha formado parte de las transmisiones de la ceremonia y consiguió una respuesta favorable por su conocimiento cinematográfico, su sentido del humor y las entrevistas que realizó durante la alfombra roja.

Su presencia se convirtió en una apuesta de la televisora para conectar con audiencias jóvenes, una estrategia que también ha incluido a otras figuras de internet.

Sin embargo, la crítica de Chapoy a los star talents llega en un momento complicado para Ibarreche, luego de que su trabajo en Wildwood: El bosque salvaje fuera uno de los más señalados por los espectadores.

Las palabras de la conductora resonaron en X. El periodista Omar Ramos cuestionó si sus expresiones eran un ejercicio de autocrítica o la confirmación de que proyectos bajo su gestión no contarán con la colaboración de creadores digitales.

“¿Esto querrá decir que este año no va y que al fin se harán las cosas como deben ser? ¡Wow, qué fuerte! Que Linet haga todo, siempre ha sido excelente", escribió.

Captura de pantalla de la red social X con mensajes de texto de dos cuentas y un fotograma televisivo de la conductora Pati Chapoy
El periodista Omar Ramos comentó una emisión de Ventaneando sobre Javier Ibarreche y la contratación de influenciadores en televisión. (X)

Wildwood cambia su doblaje tras las críticas del público

La cinta del estudio LAIKA llegó a los cines mexicanos a finales de octubre con las voces de Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García. La reacción negativa provocó una campaña en Change.org que superó las 14 mil firmas para solicitar una nueva versión en español latino.

Ante la presión, Imagem Films México anunció un redoblaje que comenzó a exhibirse el 12 de noviembre, ahora con profesionales como Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selin, además de Emilio Treviño, quien permaneció en el reparto.

Ibarreche reconoció que el resultado de su trabajo no estuvo a la altura de la película y expresó su pesar. En un mensaje publicado en redes sociales, aclaró que aceptó el proyecto con la intención de convertirse en actor de doblaje, no de quitarle oportunidades a quienes se dedican a esa profesión.

Nuevo elenco de doblaje de la película Wildwood: quiénes son Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim (Foto: Instagram/@soydannaalcala/@erickselim)
Nuevo elenco de doblaje de la película Wildwood: quiénes son Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim (Foto: Instagram/@soydannaalcala/@erickselim)

No es la primera vez que Pati Chapoy critica a influencers en TV Azteca

La conductora ya había manifestado su inconformidad con la incorporación de creadores digitales a la cobertura de los Oscar. En 2026, cuestionó la invitación de Sujin Kim, conocida como Chinguamiga, para generar contenido durante la alfombra roja.

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“Yo quiero saber quién invitó a esa coreana que apenas habla español para ir a los Oscar”, expresó entonces en Ventaneando. Incluso puso en duda su dominio del idioma: “No liga una frase (en español)”.
La imagen muestra un collage de Chinguamiga con expresión de asombro y Pati Chapoy con un gesto serio, ambas mirando en direcciones diferentes
Pati Chapoy cuestionó públicamente la elección de la influencer Chinguamiga como presentadora de un programa digital sobre los Oscar en TV Azteca. (Chinguamiga, Pati Chapoy / Instagram)

La diferencia entre ambos casos está en la recepción que tuvieron sus participaciones: mientras Ibarreche destacó inicialmente por su conocimiento del cine, Chinguamiga fue invitada como creadora de contenido para acercar la transmisión a otro público.

Ahora, con la controversia de Wildwood, Chapoy volvió a marcar distancia frente a la apuesta por los influencers.

Aunque no confirmó que Javier Ibarreche esté fuera de futuras transmisiones, fue contundente al señalar que, para ella, la popularidad digital no sustituye la preparación profesional.

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