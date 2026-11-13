Christian Nodal y Pepe Aguilar se quedan sin Latin Grammy 2026: Camila Fernández los vence

Christian Nodal y Pepe Aguilar perdieron la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin Grammy 2026, celebrados este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Camila Fernández se llevó el gramófono con su disco La Fernández, en una confrontación directa entre suegro y yerno que terminó sin premio para ninguno de los dos.
El resultado se conoció antes del inicio de la ceremonia televisada, una práctica habitual en la premiación dada la cantidad de categorías que se entregan durante la premiación. Ambos artistas mexicanos compitieron también contra el Mariachi Sol de México de José Hernández, con La voz de mi trompeta (50 años).
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Camila Fernández gana con La Fernández entre lágrimas y cuatro meses de embarazo
Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, subió al escenario visiblemente conmovida y luciendo cuatro meses de embarazo. Fue su primer Latin Grammy.
“No lo puedo creer, estoy cumpliendo un sueño”, dijo la cantante al recibir el premio. “Gracias a la Academia, gracias a todos los que votaron por este trabajo tan honesto”, agregó, antes de dedicar el triunfo a su hija y al bebé que espera.
En entrevista con Los Angeles Times, Fernández había explicado un día antes que el disco se inspiró en figuras como Joan Sebastian e Intocable: “Me inspiré justamente en Joan Sebastian, en Intocable, en los sonidos similares que están ahí plasmados”. La producción, su segundo álbum con mariachi, busca modernizar los sonidos regionales sin abandonar la tradición.
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Entre la emoción del momento, Camila no mencionó a sus contendientes en el discurso. Sí dedicó el premio a sus padres, a su familia, a Guadalajara y a México, con un “¡Que viva México!” antes de abandonar el escenario.
La reacción de Ángela Aguilar
Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal e hija de Pepe Aguilar, no contaba con nominación propia en esta edición, pero su presencia en la noche estaba ligada al doble interés familiar: el de su esposo y el de su padre, ambos compitiendo en la misma categoría.
Poco después de conocerse el resultado, Ángela Aguilar reaccionó con un “me gusta” en la cuenta oficial de Instagram de los Latin Grammy, gesto leído como una muestra de apoyo entre la familia Aguilar y la familia Fernández, pese a que ambas dinastías han sido vistas como rivales por años.
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La categoría se definió sin la presencia de la pareja en la ceremonia. Nodal y Aguilar no llegaron a la alfombra roja de este jueves 12 de noviembre, pese a que se esperaba su llegada como una de las apariciones de interés de la noche.
Por la noche Nodal compartió un clip en donde se les ve cantando juntos Dime cómo quieres, en el sexto aniversario de su lanzamiento: “Han sido 6 añitos de Dime cómo Quieres. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría la canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”, escribió Nodal. Ángela compartió el post y comentó “Gracias por tanto. Por todo”.
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Ganadores Latin Grammy 2026: lista completa
Álbum del Año
LUX (Complete Works) – Rosalía
Grabación del Año
Nos encontramos – Milo J
Canción del Año
La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
Persona del AñoDaddy Yankee
Mejor Nuevo ArtistaARIA VEGA
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
La Fernández – Camila Fernández
Mejor Canción Regional Mexicana
No Capea – Xavi, Grupo Frontera
Mejor Álbum de Música Mexicana ContemporáneaDosis – Xavi
Mejor Álbum de Música Norteña
Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
Mejor Álbum de Música Banda
Piedras A La Luna – Eden Muñoz
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido
Mejor Álbum de Música Urbana
Tropicoqueta – Karol G
Mejor Interpretación Urbana
Gil – Milo J featuring Trueno
Mejor Interpretación Reggaeton
Verano Rosa – Karol G featuring Feid
Mejor Canción Urbana
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
Mejor Canción Pop
La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
Mejor Álbum Pop Tradicional
Yo Canto 2 – Laura Pausini
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
Equilibrivm – Anitta
Mejor Álbum de Pop/Rock
Juanesteban – Juanes
Mejor Canción de Pop/Rock
Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting
Mejor Álbum de RockShine – Fito Paez
Mejor Canción de RockEgo – The Warning
Mejor Álbum de Música Alternativa
LUX (Complete Works) – Rosalía
Mejor Canción Alternativa
Ante la duda, baila – Jorge Drexler
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua PortuguesaCARRANCA – Urias
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Antisistema – J Noa & Trooko
Mejor Interpretación de Música Electrónica
Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..
Mejor Álbum de Salsa
El Alma En Clave – Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/BachataChula – Techy
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
Mejor Canción Tropical
Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto / Realidad-Es – Grupo Niche (empate)
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum Cantautor
Taracá – Jorge Drexler
Mejor Canción Cantautor
Las Palabras – Jorge Drexler
Mejor Álbum Folclórico
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción de Raíces
El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe
Mejor Álbum de Música Flamenca
POPULAR – Yerai Cortés
Mejor Álbum de Música Clásica
Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
Mejor Obra/Composición Clásica
Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
Mejor Álbum Instrumental
A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor Álbum de Tango
Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla
Mejor Álbum de Música Infantil
Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez
Mejor Álbum Cristiano en Español
Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
Betel (Ao Vivo) – Eli Soares
Compositor del AñoSara Schell
Productor del AñoEdgar Barrera
Mejor Arreglo
Dando Y Dando – Luis Enrique
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
Lux (Complete Works) – Rosalía
Mejor Diseño de Empaque
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Música para Medios Visuales
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
Mejor Video Musical Versión Larga
FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Video Musical Versión Corta
Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía
Categorías en portugués (Brasil)
Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
Mejor Álbum de Música Sertaneja: Raiz BH (Ao Vivo/Deluxe) – Lauana Prado
Mejor Álbum de Samba/Pagode: 50 Anos De Carreira – Leci Brandão
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso
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