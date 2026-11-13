Christian Nodal y Pepe Aguilar se quedan sin Latin Grammy 2026: Camila Fernández los vence

Pepe Aguilar y Christian Nodal competían en la misma categoría, pero ambos perdieron. (Facebook Pepe Aguilar / Christian Nodal)

Guardar

Christian Nodal y Pepe Aguilar perdieron la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin Grammy 2026, celebrados este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Camila Fernández se llevó el gramófono con su disco La Fernández, en una confrontación directa entre suegro y yerno que terminó sin premio para ninguno de los dos.

El resultado se conoció antes del inicio de la ceremonia televisada, una práctica habitual en la premiación dada la cantidad de categorías que se entregan durante la premiación. Ambos artistas mexicanos compitieron también contra el Mariachi Sol de México de José Hernández, con La voz de mi trompeta (50 años).

PUBLICIDAD

Camila Fernández gana con La Fernández entre lágrimas y cuatro meses de embarazo

Camila Fernandez poses with the Best Ranchero/Mariachi Album award for "La Fernandez" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, subió al escenario visiblemente conmovida y luciendo cuatro meses de embarazo. Fue su primer Latin Grammy.

“No lo puedo creer, estoy cumpliendo un sueño”, dijo la cantante al recibir el premio. “Gracias a la Academia, gracias a todos los que votaron por este trabajo tan honesto”, agregó, antes de dedicar el triunfo a su hija y al bebé que espera.

En entrevista con Los Angeles Times, Fernández había explicado un día antes que el disco se inspiró en figuras como Joan Sebastian e Intocable: “Me inspiré justamente en Joan Sebastian, en Intocable, en los sonidos similares que están ahí plasmados”. La producción, su segundo álbum con mariachi, busca modernizar los sonidos regionales sin abandonar la tradición.

PUBLICIDAD

Entre la emoción del momento, Camila no mencionó a sus contendientes en el discurso. Sí dedicó el premio a sus padres, a su familia, a Guadalajara y a México, con un “¡Que viva México!” antes de abandonar el escenario.

La reacción de Ángela Aguilar

La reacción de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal e hija de Pepe Aguilar, no contaba con nominación propia en esta edición, pero su presencia en la noche estaba ligada al doble interés familiar: el de su esposo y el de su padre, ambos compitiendo en la misma categoría.

Poco después de conocerse el resultado, Ángela Aguilar reaccionó con un “me gusta” en la cuenta oficial de Instagram de los Latin Grammy, gesto leído como una muestra de apoyo entre la familia Aguilar y la familia Fernández, pese a que ambas dinastías han sido vistas como rivales por años.

PUBLICIDAD

La categoría se definió sin la presencia de la pareja en la ceremonia. Nodal y Aguilar no llegaron a la alfombra roja de este jueves 12 de noviembre, pese a que se esperaba su llegada como una de las apariciones de interés de la noche.

Por la noche Nodal compartió un clip en donde se les ve cantando juntos Dime cómo quieres, en el sexto aniversario de su lanzamiento: “Han sido 6 añitos de Dime cómo Quieres. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría la canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”, escribió Nodal. Ángela compartió el post y comentó “Gracias por tanto. Por todo”.

PUBLICIDAD

Ganadores Latin Grammy 2026: lista completa

Álbum del Año

LUX (Complete Works) – Rosalía

Grabación del Año

Nos encontramos – Milo J

Canción del Año

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia

Persona del AñoDaddy Yankee

Mejor Nuevo ArtistaARIA VEGA

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

La Fernández – Camila Fernández

Mejor Canción Regional Mexicana

No Capea – Xavi, Grupo Frontera

Mejor Álbum de Música Mexicana ContemporáneaDosis – Xavi

Mejor Álbum de Música Norteña

Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera

Mejor Álbum de Música Banda

Piedras A La Luna – Eden Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido

Mejor Álbum de Música Urbana

Tropicoqueta – Karol G

Mejor Interpretación Urbana

Gil – Milo J featuring Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

Verano Rosa – Karol G featuring Feid

Mejor Canción Urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

Mejor Canción Pop

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum Pop Tradicional

Yo Canto 2 – Laura Pausini

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Equilibrivm – Anitta

Mejor Álbum de Pop/Rock

Juanesteban – Juanes

Mejor Canción de Pop/Rock

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting

Mejor Álbum de RockShine – Fito Paez

Mejor Canción de RockEgo – The Warning

Mejor Álbum de Música Alternativa

LUX (Complete Works) – Rosalía

Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila – Jorge Drexler

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua PortuguesaCARRANCA – Urias

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Antisistema – J Noa & Trooko

Mejor Interpretación de Música Electrónica

Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..

Mejor Álbum de Salsa

El Alma En Clave – Luis Enrique

Mejor Álbum Merengue/BachataChula – Techy

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

Mejor Canción Tropical

Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto / Realidad-Es – Grupo Niche (empate)

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum Cantautor

Taracá – Jorge Drexler

Mejor Canción Cantautor

Las Palabras – Jorge Drexler

Mejor Álbum Folclórico

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción de Raíces

El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR – Yerai Cortés

Mejor Álbum de Música Clásica

Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

Mejor Obra/Composición Clásica

Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba

Mejor Álbum Instrumental

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor Álbum de Tango

Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez

Mejor Álbum Cristiano en Español

Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Betel (Ao Vivo) – Eli Soares

Compositor del AñoSara Schell

Productor del AñoEdgar Barrera

Mejor Arreglo

Dando Y Dando – Luis Enrique

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Lux (Complete Works) – Rosalía

Mejor Diseño de Empaque

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Música para Medios Visuales

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Video Musical Versión Corta

Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía

Categorías en portugués (Brasil)

Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

Mejor Álbum de Música Sertaneja: Raiz BH (Ao Vivo/Deluxe) – Lauana Prado

Mejor Álbum de Samba/Pagode: 50 Anos De Carreira – Leci Brandão

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso