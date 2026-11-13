Niña de 3 años sufrió presunta agresión sexual en Chimalhuacán: vinculan a proceso a su madre y dos personas más

Detenidos abuso sexual Chimalhuacán Edomex (foto: FGJEM)

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Tres personas, identificadas como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N”, fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violación y lesiones en agravio de una niña de tres años de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, después de presentar ante una autoridad judicial los datos de prueba recabados durante las investigaciones, un juez determinó iniciar un proceso penal contra los dos hombres y la mujer señalados por su posible participación en las agresiones contra la menor.

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Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva a los tres imputados, quienes permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así ocurrieron las agresiones contra la niña en Chimalhuacán

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Buenavista, en Chimalhuacán.

En el inmueble estaban Guadalupe “N”, madre de la niña; Fidel “N”, padrastro de la menor, y Gavriela “N”, madre del presunto agresor.

Las primeras indagatorias establecieron que, en algún momento, Fidel “N” habría golpeado a la pequeña, presuntamente con la complacencia de Guadalupe “N”. Posteriormente, el hombre habría cometido una agresión sexual contra la niña.

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La violencia habría terminado cuando una persona ingresó al domicilio y consiguió que el presunto agresor detuviera los ataques.

Tras lo ocurrido, la menor fue trasladada al Hospital General de Chimalhuacán para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba y a la gravedad de su estado de salud.

Intentaron justificar las lesiones con una supuesta caída

El DIF Chimalhuacán denunció la agresión sexual de la menor de 3 años ante la FGJEM (especial)

La FGJEM señaló que, cuando la niña ingresó al hospital, Gavriela “N”, madre de Fidel “N”, manifestó que las lesiones de la pequeña habían sido ocasionadas por una caída desde una litera.

Sin embargo, la valoración médica permitió identificar indicios de violencia que no correspondían con esa explicación.

Debido a la gravedad de las lesiones, el médico legista determinó que la menor presentaba signos de violencia sexual y síndrome del niño maltratado, por lo que se estableció la necesidad de investigar lo sucedido.

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Ante la condición de vulnerabilidad de la víctima y la gravedad de los hechos, el 30 de octubre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Chimalhuacán, en representación de la pequeña, presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Detienen a los tres presuntos responsables

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

A partir de la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones y realizó diligencias de gabinete y campo para esclarecer las circunstancias de las agresiones e identificar a las personas que posiblemente participaron.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía mexiquense identificó a Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N” como probables responsables de los delitos de violación y lesiones.

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Posteriormente, solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas por elementos de la institución.

Una vez detenidos, los tres fueron ingresados al penal de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

Después de analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez resolvió vincularlos a proceso e imponerles prisión preventiva como medida cautelar.

¿Cuántos años de prisión podrían alcanzar?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que, en caso de que se acrediten los delitos que se les imputan y sean declarados culpables, los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 109 años de prisión por el delito de violación y hasta 21 años por lesiones.

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Mientras tanto, los tres permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo del proceso penal, en tanto se desahogan las investigaciones complementarias.