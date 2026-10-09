Medio Ambiente

Hay 183.000 tortugas gigantes en una reserva de Seychelles y ya superan a la población humana: qué reveló un nuevo estudio

Un censo publicado en la revista Ecology and Evolution confirmó la recuperación histórica de la especie, tras haber estado al borde de la extinción en el siglo XIX. El relevamiento corrigió los cálculos de finales de los 90 mediante un modelo estadístico que contempló los ejemplares ocultos en la vegetación

La reintroducción de solo 10 tortugas gigantes de Aldabra en la isla de Aride (Seychelles) ha permitido restablecer en seis meses procesos ecológicos que habían desaparecido hace más de 180 años
La caza y la explotación desmedida durante el siglo XIX redujeron la presencia de la especie a menos de 1.000 individuos. (Sergio García Peña)
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En las islas de Aldabra, en Seychelles, hay unas 183.000 tortugas gigantes de Aldabra. La cifra supera a las 121.355 personas que viven en todo el país, según un estudio de la Fundación de las Islas Seychelles (SIF) y la Universidad de Exeter. Es la mayor cantidad registrada para esta especie.

El trabajo, publicado en Ecology and Evolution, calculó que la población de este animal se mantuvo sin grandes cambios entre 2018 y 2022. También corrigió una estimación de 100.000 tortugas que se repetía desde finales de la década de 1990. Ese número anterior no incluía a muchos ejemplares que permanecían bajo la sombra o escondidos entre la vegetación.

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Durante cinco años, equipos de la SIF contaron tortugas en las distintas islas de Aldabra. El lugar es uno de los dos únicos del mundo donde las tortugas gigantes siguen viviendo en libertad. El otro son las islas Galápagos, donde hay muchas menos.

Una tortuga gigante sobre rocas volcánicas negras y arbustos secos bajo la luz del sol.
La base de datos obtenida servirá a los científicos como referencia para monitorear la evolución de la especie ante el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caza redujo la población a menos de 1.000 tortugas

La abundancia actual contrasta con lo que ocurrió en el siglo XIX. La explotación de las tortugas dejó la población de Aldabra por debajo de los mil ejemplares. Con el paso de las décadas, las medidas de protección permitieron su recuperación.

Aldabra fue declarada reserva natural estricta en 1981. Un año después, la Unesco la incorporó a la lista de Patrimonio de la Humanidad. La directora ejecutiva de la SIF, la doctora Frauke Fleischer-Dogley, relacionó el aumento de la población con el trabajo sostenido de los equipos que viven y trabajan allí.

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Fleischer-Dogley señaló que tener más de 180.000 tortugas gigantes en libertad refleja años de protección. Para ella, el resultado es una buena noticia para Seychelles, para quienes trabajan en Aldabra y para la conservación en el océano Índico. El estudio ubica la recuperación de esta especie entre los mayores logros de conservación de esa región.

El conteo anterior dejaba afuera a tortugas que no podían verse

El nuevo cálculo no quiere decir que la cantidad de tortugas se haya duplicado desde 1999. Los relevamientos anteriores no podían registrar a los animales que permanecían ocultos bajo los árboles o en sectores con vegetación cerrada. Aun así, ya mostraban que la población crecía.

Una tortuga gigante y tres tortugas pequeñas se encuentran junto a una masa de agua rodeada de tierra, plantas y rocas volcánicas.
La intensificación de las sequías y la subida del nivel del mar representan riesgos para la disponibilidad de sombra y alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Nancy Bunbury, una de las autoras, explicó que el seguimiento de las tortugas de Aldabra es uno de los más antiguos de la región. Sin embargo, en algunas zonas es difícil verlas y contarlas. El nuevo análisis tuvo en cuenta tanto las tortugas observadas como las que podían haber quedado fuera de la vista.

Para hacerlo, los investigadores usaron una herramienta estadística. En términos simples, les permitió calcular cuántas tortugas podrían no haber sido vistas durante los conteos y considerar las diferencias entre un ambiente y otro. Así obtuvieron una cifra más cercana al total real.

Bunbury afirmó que el estudio ofrece la base de datos más fiable disponible sobre la especie en Seychelles. También deja una referencia para comparar la población en las próximas décadas y detectar cambios con mayor precisión.

La mayoría de las tortugas se concentra en los pastizales

Los conteos mostraron que las tortugas se ven con mayor frecuencia en los pastizales de Aldabra, llamados “césped de tortugas”. También aparecen en terrenos abiertos, zonas expuestas y matorrales poco densos.

Las vacaciones de Nico Paz y su pareja Emma Ramirez en Seychelles
Recientemente, el futbolista de la selección argentina Nico Paz estuvo en Seychelles y acarició a una tortuga gigante

En cambio, resulta más difícil encontrarlas en matorrales cerrados, manglares y áreas con Pemphis, una planta propia del lugar. El método usado en el estudio corrige esa diferencia: evita que esos sectores, donde las tortugas se esconden con facilidad, queden fuera del cálculo.

El doctor Dave Hudson, investigador de la Universidad de Exeter en Cornualles, colaboró en la revisión de los registros reunidos durante años y en el cálculo de la población. Dijo que los resultados son una buena noticia para las tortugas y reflejan el trabajo hecho en las islas.

La sequía, el avance del mar y los animales invasores siguen siendo amenazas

La recuperación no elimina los riesgos. Los autores sostienen que el seguimiento debe continuar porque el clima de Aldabra está cambiando. Sequías más largas y frecuentes podrían reducir la sombra y el alimento que necesitan las tortugas. Además, la subida del nivel del mar amenaza las partes bajas de las islas.

También siguen presentes algunos animales invasores. Las cabras salvajes, que habían destruido vegetación antes de ser eliminadas en 2012, ya no están. Pero todavía hay gatos salvajes y ratas negras, que comen huevos y crías de tortuga.

Los investigadores creen que eliminar a esos animales podría quitar los últimos obstáculos para que la población siga creciendo y enfrente mejor los efectos del cambio climático. Hudson aclaró que las 183 mil tortugas son un punto de partida para medir el futuro, no una cifra definitiva.

El estudio da a los equipos de conservación información para detectar cambios y actuar ante la sequía, las especies invasoras y otras presiones relacionadas con el cambio climático.

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