El cambio climático no solo aumenta la temperatura de los océanos: también debilita la conexión histórica entre el Pacífico y el Índico

Un estudio de Nature Communications concluyó que el calentamiento global degradó desde mediados del siglo XX la conexión climática entre el Pacífico tropical y el Océano Índico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en Nature Communications concluyó que la conexión histórica entre el Pacífico tropical y el Océano Índico se degradó desde mediados del siglo XX por el calentamiento global. El cambio puede afectar la capacidad de anticipar lluvias, sequías y otros eventos extremos en África, Asia y Australia.

La investigación analizó la relación entre la circulación de Walker del Pacífico y el Modo de Cuenca del Océano Índico, un patrón térmico que refleja el comportamiento de la temperatura en gran parte del Índico tropical. Los autores concluyeron que ese vínculo, estable durante siglos, se degradó de manera marcada en las últimas décadas.

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El resumen del artículo científico indica que el acoplamiento entre los modos del Indo-Pacífico operó de forma consistente en escalas interanuales y decenales, pero la relación entre el patrón del Índico y la circulación atmosférica del Pacífico cambió con fuerza desde mediados del siglo XX. De acuerdo con el trabajo, ese desacople moderno aparece asociado al forzamiento de los gases de efecto invernadero.

Cómo funcionaba la “conversación” climática entre ambos océanos

La investigación analizó la circulación de Walker del Pacífico y el Modo de Cuenca del Océano Índico, cuyo vínculo se mantuvo estable durante siglos y cambió en las últimas décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pieza central de ese mecanismo es la circulación de Walker, un sistema de movimientos de aire sobre el Pacífico tropical.

Las diferencias de temperatura del mar ayudan a organizar ese circuito: el aire asciende sobre aguas más cálidas, se desplaza en altura, desciende en otras áreas y favorece vientos cerca de la superficie.

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Cuando ese sistema se modifica, también puede cambiar la temperatura del Océano Índico. Durante fenómenos como El Niño, la circulación de Walker tiende a debilitarse y ese cambio repercute en el Índico a través de un puente atmosférico. Durante mucho tiempo, cuando el Pacífico alteraba su patrón, el Índico tendía a responder de una forma previsible.

Por qué el calentamiento global está alterando ese mecanismo

El trabajo asoció el desacople moderno del Indo-Pacífico con el forzamiento de los gases de efecto invernadero y no con una variación natural del sistema climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea que el factor de fondo es el calentamiento persistente del Índico tropical. Esa región del océano se calentó alrededor de 0,1 ℃ por década desde la década de 1950, en un contexto de aumento de la concentración de gases de efecto invernadero.

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Ese ascenso térmico cambia el equilibrio de fuerzas dentro del sistema climático. La climatóloga Caroline Ummenhofer, de la Institución Oceanográfica Woods Hole, un centro de investigación marina de Estados Unidos, (WHOI), afirmó: “El calentamiento global y las emisiones humanas están superando con creces la influencia natural del Pacífico sobre el Océano Índico”.

El cambio climático no solo eleva la temperatura del mar, también reordena la relación entre océanos.

Qué reveló la reconstrucción climática de los últimos cuatro siglos

Los datos citados por ScienceAlert indican que el Índico tropical se calentó cerca de 0,1 °C por década desde 1950, en un contexto de aumento de gases de efecto invernadero. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Los registros instrumentales del océano y de la atmósfera cubren apenas una parte breve de la historia climática. Para ampliar esa perspectiva, el equipo liderado por Shawn Wang, hoy en la Universidad de Colorado Boulder, combinó observaciones modernas y modelos con archivos naturales del clima.

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La reconstrucción utilizó 35 registros de coral, tres registros de anillos de árboles y una estalagmita, según el trabajo. Con ese material, los investigadores reconstruyeron los principales modos climáticos del Indo-Pacífico entre 1631 y 1990.

El resultado mostró que, durante la mayor parte de esos cuatro siglos, los sistemas del Pacífico y del Índico se movieron de forma acoplada.

La ruptura del siglo XIX y la diferencia con lo que ocurre ahora

El estudio detectó otro debilitamiento entre 1810 y 1850, pero lo vinculó a grandes erupciones volcánicas como la del Tambora y no al calentamiento global de origen humano. (Science)

El estudio identificó una excepción clara antes de la etapa moderna. Entre 1810 y 1850, la relación entre ambas cuencas también se debilitó. Ese período coincidió con varias grandes erupciones volcánicas tropicales, entre ellas la del monte Tambora, en Indonesia, en 1815.

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Esas erupciones expulsan gases con azufre a capas altas de la atmósfera. Allí se forman aerosoles que reducen la radiación solar que llega a la superficie y generan un enfriamiento temporal del planeta. Las simulaciones del estudio sugieren que esas perturbaciones alteraron temperaturas oceánicas y vientos, lo que interrumpió de manera transitoria la conexión habitual entre el Pacífico y el Índico. La diferencia con la etapa actual es el origen del fenómeno: en el siglo XIX el disparador fue volcánico; en la era moderna, el telón de fondo es un calentamiento sostenido de origen humano.

Por qué los autores consideran que el desacople moderno es excepcional

Los autores advirtieron que la pérdida de estabilidad entre el Pacífico y el Océano Índico puede reducir la capacidad de anticipar lluvias, sequías y riesgo climático en África, Asia y Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir si el cambio reciente podía explicarse por variabilidad natural, los autores compararon la relación moderna con períodos equivalentes de 80 años dentro de reconstrucciones y simulaciones del último milenio. El resultado fue uno de los puntos más fuertes del trabajo.

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Según el estudio, la relación observada entre 1945 y 2025 quedó fuera del rango del 95% representado en las reconstrucciones paleoclimáticas y en las simulaciones, incluso frente a períodos con fuerte actividad volcánica. Ese contraste sugiere que el desacople contemporáneo no encaja con facilidad dentro de las oscilaciones naturales conocidas del sistema climático tropical.

Qué impacto puede tener sobre las lluvias, los pronósticos y el riesgo climático

La reconstrucción climática con corales, anillos de árboles y una estalagmita mostró que Pacífico e Índico estuvieron acoplados entre 1631 y 1990 durante la mayor parte del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones estables entre cuencas oceánicas ofrecen una fuente de predictibilidad para la ciencia del clima. Si el comportamiento del Pacífico tropical permitía anticipar parte de la respuesta del Océano Índico, esa señal ayudaba a estimar lluvias, sequías y otras condiciones climáticas con meses e incluso años de anticipación.

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El estudio advierte que la pérdida de estabilidad en esa relación puede afectar pronósticos sobre regiones muy pobladas de África, Asia y Australia. Los autores señalaron en el resumen de Nature Communications que sus resultados tienen implicaciones para la gestión del riesgo climático. ScienceAlert agregó que también pueden influir en la administración regional de los recursos hídricos, un punto sensible para zonas expuestas a variaciones fuertes de precipitación.

Qué incertidumbres siguen abiertas para la ciencia

El trabajo no plantea una ruptura total entre ambos océanos. Los investigadores aclaran que no todas las conexiones entre el Pacífico y el Índico cambiaron del mismo modo. Otra relación, asociada a la circulación de Walker en el Índico, no mostró una alteración equivalente en la era moderna.

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A eso se suman interrogantes sobre la evolución futura de la circulación de Walker del Pacífico si el calentamiento global persiste. El estudio también señala límites en la capacidad de las simulaciones para reproducir todos los detalles del episodio volcánico del siglo XIX. Esa combinación deja abierta una agenda de investigación sobre la forma exacta en que se reorganizarán las teleconexiones tropicales durante las próximas décadas.

Por qué el Pacífico vuelve a aparecer en el centro de los grandes cambios del planeta

Los autores advirtieron que la pérdida de estabilidad entre el Pacífico y el Océano Índico puede reducir la capacidad de anticipar lluvias, sequías y riesgo climático en África, Asia y Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva investigación suma otra capa a una serie de hallazgos recientes sobre el Pacífico como escenario de transformaciones decisivas del sistema Tierra. En una nota previa, Infobae informó sobre un estudio publicado en Science Advances que documentó la fragmentación progresiva de la corteza oceánica en la zona de subducción de Cascadia, frente a las costas de Estados Unidos y Canadá.

Se trata de fenómenos distintos. Aquel trabajo abordó un proceso tectónico ligado al riesgo sísmico de largo plazo; el nuevo estudio se concentra en la atmósfera y en la dinámica entre océanos tropicales. La relación entre ambos hallazgos aparece en otro plano: el Pacífico vuelve a exhibir señales de cambio profundo, ya sea en su estructura geológica o en los mecanismos climáticos que influyen sobre otras regiones del planeta.

El estudio de Nature Communications plantea que el cambio climático puede alterar algo más que la temperatura media de los océanos. También puede modificar los vínculos que durante siglos conectaron distintos componentes del sistema climático y que sirvieron para interpretar parte del comportamiento futuro de lluvias, vientos y extremos.