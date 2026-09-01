Valerie Lafaurie García asume como directora encargada de la Agencia de Renovación del Territorio

Valerie Lafaurie García fue encargada de la Dirección General de la Agencia de Renovación del Territorio mediante el Decreto 1344 de 2026. - crédito @RegionesCP/X

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El Gobierno nacional encargó a Valerie Lafaurie García como directora general de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1344 del 31 de agosto de 2026.

La funcionaria asumirá el empleo de director general, código E3, grado 5, de la Dirección General de la ART. El encargo no implica su salida de la Consejería Presidencial para las Regiones, cargo que ocupa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

El documento establece que Lafaurie García ejercerá las responsabilidades de la Agencia de Renovación del Territorio “sin desprenderse de las funciones de su cargo” como consejera presidencial para las Regiones.

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La medida entró en vigencia desde la expedición del decreto, fechado el 31 de agosto de 2026. El texto también derogó el artículo segundo del Decreto 1007 del 5 de agosto de 2026.

El Decreto 1344 ordenó el encargo de Valerie Lafaurie García

El Decreto 1344 de 2026 fue expedido en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales previstas para el presidente de la República. En particular, la norma cita el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.43 y 2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015.

En su artículo primero, el decreto dispone: “Encargar a partir de la fecha del empleo de Director General, Código E3, Grado 5 de la Dirección General de la Agencia de Renovación del Territorio a la señora Valerie Lafaurie García”.

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El mismo artículo identifica a la funcionaria como consejera presidencial para las Regiones, código 1175, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La designación corresponde a un encargo. El decreto no menciona un término específico para el ejercicio de la función ni incluye información sobre una eventual designación definitiva en la Dirección General de la ART.

El decreto 1344 de 2026 establece el encargo de Valerie Lafaurie García en la Dirección General de la ART. - Presidencia

La funcionaria mantendrá sus tareas como consejera presidencial para las Regiones

Con la decisión administrativa, Valerie Lafaurie García conservará el cargo que ocupa en la Presidencia mientras ejerce como directora encargada de la Agencia de Renovación del Territorio.

El texto normativo señala de manera expresa que la abogada desempeñará la dirección de la ART sin separarse de sus funciones en la Consejería Presidencial para las Regiones.

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La norma no detalla cambios en las responsabilidades asignadas a la Consejería Presidencial para las Regiones ni establece ajustes adicionales en la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio.

El alcance del Decreto 1344 se concentra en el encargo de la Dirección General de la ART y en las comunicaciones que deben realizarse tras la expedición de la decisión.

Diana Carolina Barbosa Pardo deberá ser notificada sobre el encargo dispuesto por el Gobierno nacional. - crédito captura de video

Diana Carolina Barbosa Pardo deberá ser notificada por la ART

El artículo segundo del Decreto 1344 ordena que el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) comunique el contenido de la norma a Diana Carolina Barbosa Pardo y a Valerie Lafaurie García.

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Según el documento, Diana Carolina Barbosa Pardo desempeñaba el empleo en encargo antes de la designación de Lafaurie García.

La comunicación constituye uno de los pasos expresamente previstos en el decreto. La disposición no incluye detalles adicionales sobre la transición administrativa ni señala una fecha distinta para la aplicación de la medida.

El artículo tercero establece que el decreto rige a partir de su expedición. La norma fue emitida el 31 de agosto de 2026.

Además, el texto derogó el artículo segundo del Decreto 1007 del 5 de agosto de 2026. El documento aportado no desarrolla el contenido de la disposición que quedó sin vigencia.

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El encargo en la ART se realizará sin que Valerie Lafaurie García deje las funciones que desempeña como consejera presidencial para las Regiones. - crédito @RegionesCP/X

El perfil profesional de Valerie Lafaurie García

Valerie Lafaurie García es abogada barranquillera y egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, según la información entregada sobre su perfil profesional.

También cuenta con una maestría en Comunicación Política Empresarial y una especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia.

Antes de su designación en el Gobierno nacional, Lafaurie García desarrolló parte de su trayectoria en el sector privado. Allí ocupó la jefatura de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nitrofert.

Su experiencia profesional ha estado relacionada con asuntos corporativos, sostenibilidad, relacionamiento institucional y gestión de estrategias dirigidas a la interacción con distintos actores.