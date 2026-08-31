Piedras, arena y madera quemada: el sistema que convierte aguas contaminadas en riego para alimentos en Sudáfrica

La instalación en el Cabo Occidental, depura caudales con filtros de piedra, arena y biochar, y reserva parte del volumen para huertas (Captura de video)

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Un sistema de filtración construido con piedras, arena y madera carbonizada convierte el agua contaminada del río Stiebeuel, en el Cabo Occidental de Sudáfrica, en un recurso apto para el riego de cultivos que alimentan a residentes de un asentamiento informal en rápida expansión. El proyecto, conocido como Water Hub, opera en Langrug, cerca del municipio Stellenbosch, y funciona sin electricidad de red ni productos químicos, según informó el diario británico The Guardian.

La iniciativa, impulsada desde 2018 por investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT), logró recién este año reducir bacterias y patógenos a niveles que permiten usar el agua para irrigación, aunque no para consumo directo.

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El sistema trata 36.000 litros diarios contaminados con residuos cloacales, farmacéuticos y trazas de medicamentos, y elimina aproximadamente el 99% de las toxinas antes de devolver la mayor parte al río, donde el agua limpia sostiene los ecosistemas del entorno.

Cómo funciona el sistema de filtración natural

El proyecto Water Hub en Langrug, Sudáfrica, utiliza energía solar y filtros naturales para depurar 36.000 litros diarios de agua destinados al riego de huertas comunitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso opera en un antiguo sitio de tratamiento de aguas residuales reconvertido en una red de celdas de filtración. El sistema funciona completamente fuera de la red eléctrica: usa energía solar para bombear el agua desde el río hacia las celdas, donde recorre distintas capas durante cinco días.

Primero, piedras grandes atrapan partículas y químicos. Luego, una capa de biochar —madera quemada a 800°C— elimina fármacos, residuos farmacéuticos y amoníaco. Las capas finales de piedras menores y arena absorben los contaminantes restantes, sin insumos químicos en ninguna etapa del proceso.

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Kevin Winter, investigador a cargo del proyecto, describió el resultado en declaraciones recogidas por The Guardian: “Sería muy difícil notar la diferencia entre esta agua y la municipal tratada, que pasó por una planta y fue clorada.” De los 36.000 litros tratados cada día, unos 3.000 quedan para regar los jardines del Water Hub; el resto vuelve al río.

Una respuesta al crecimiento sin planificación de Langrug

Los investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo lograron este año un riego seguro con filtración natural (Captura de video)

Winter trabaja en la zona desde 2006 y fue testigo del crecimiento de Langrug: de unos 3.000 habitantes a más de 26.000, impulsado por la demanda laboral estacional en granjas y en la cercana localidad de Franschhoek. Ese crecimiento no planificado dejó a los residentes sin agua potable ni instalaciones sanitarias, y desbordó la capacidad de las plantas locales.

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Ante ese escenario, el equipo de la UCT tomó el sitio de secado de aguas residuales abandonado y lo transformó en la infraestructura actual. Los antiguos lechos de secado se reconvirtieron en celdas de filtración interconectadas, alimentadas por energía solar, lo que hace al sistema autónomo e independiente de la red eléctrica.

“Lo que estamos haciendo es tomar esa agua, tratarla cada día, y parte de ella se usa para cultivar verduras, para alimentar a niños y personas que viven en el asentamiento”, afirmó Winter en declaraciones al medio británico.

Un modelo frente al cambio climático y la inseguridad alimentaria

El sistema trata 36.000 litros diarios y elimina cerca del 99% de las toxinas antes de devolver el agua al río (Captura de video)

Los científicos detrás del proyecto ven en él una referencia para garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de calentamiento global acelerado. El modelo, de bajo costo y replicable, apunta a comunidades rurales con acceso limitado a infraestructura convencional, donde la escasez hídrica y la pérdida de trabajo agrícola se combinan con frecuencia.

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El Cabo Occidental ya vivió una crisis hídrica cercana al colapso en 2018, cuando las represas estuvieron a punto de secarse tras una sequía prolongada. Durante meses, los hogares debieron racionar el agua y unos 31.000 trabajadores agrícolas perdieron sus empleos, detalló The Guardian.

Winter advirtió que el clima regional cambiará de forma profunda en las próximas tres décadas, con incendios, inundaciones y sequías extendidas que afectarán el acceso al agua y a los alimentos. “Lograr que el agua esté disponible para producir alimentos, como estrategia frente al cambio climático, es absolutamente fundamental en todo el mundo”, señaló el investigador. El Water Hub no pretende reemplazar plantas industriales de tratamiento, sino ofrecer una alternativa viable para comunidades rurales con recursos limitados.

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