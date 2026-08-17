EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

Los rastros del CJNG en Costa Rica: de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

En menos de dos años, las autoridades costarricenses y europeas han documentado distintos episodios relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desde grafitis con referencias a su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, hasta decomisos de cientos de kilos de cocaína enviados desde el puerto de Moín hacia Europa. Los casos más recientes incluyen una operación en junio de 2026 en la que fue interceptado un semisumergible con 2.6 toneladas de cocaína atribuidas al grupo criminal y el decomiso de cerca de una tonelada en Alajuela el 16 de agosto.