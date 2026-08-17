Daniel Briceño aseguró que no es momento para “andar de paseo” tras polémica con el ministro de Vivienda y Carlos Carrillo respondió: “Tibiazo”

Los mensajes de Daniel Briceño fueron a través de sus cuentas oficiales de X - crédito @Danielbricen/X/Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quedó en el centro de la polémica luego de que el medio Desigual y varios congresistas difundieran fotografías y videos en los que supuestamente aparece en Santa Marta durante el puente festivo, en plena emergencia por el terremoto y mientras su cartera coordina la respuesta habitacional para miles de damnificados.

El hecho provocó reacciones en distintos sectores políticos. Una de ellas fue la del representante del Centro Democrático Daniel Briceño quien no mencionó al ministro Jaime Andrés Beltrán, pero sí aseguró que no es momento para “andar de paseo”.

En su cuenta oficial de X, el congresista resaltó el trabajo de los voluntarios en el país, así como la gestión del presidente Abelardo de la Espriella y de varios integrantes de su gabinete.

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Daniel Briceño resaltó el trabajo de los voluntarios en el país, así como la gestión del presidente Abelardo de la Espriella y de varios integrantes de su gabinete - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

“Miles de voluntarios en todo el país haciendo el trabajo de ayudar, de poner un grano de arena. El presidente Abelardo, el Vicepresidente José Manuel Restrepo, las primeras damas consiguiendo ayudas por todo lado, el sector empresarial metiéndose la mano al bolsillo, el ministro Lara y gran parte del gabinete al frente del cañón (sic)”, indicó Birceño.

Por este motivo, el represente del Centro Democrático aseguró que no es momento para que integrantes del Gobierno nacional estén “desconectados” de la tragedia que dejó el terremoto y que “prefieran andar de paseo”. Daniel Briceño pidió orden, responsabilidad y seriedad ante la situación que afronta el país.

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“No es momento para miembros del gabinete desconectados y que prefieran andar de paseo. Orden, responsabilidad y seriedad necesita el país (sic)”, aseveró el congresista del Centro Democrático.

Daniel Briceño pidió orden, responsabilidad y seriedad ante la situación que afronta el país - crédito @Danielbricen/X

La publicación de Daniel Briceño motivó una respuesta de Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá y exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Carrillo le pidió a Daniel Briceño a “arrobar” al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, calificándolo de “tibiazo”. El exdirector de la (Ungrd) le preguntó a Daniel Briceño dónde quedó ese “ímpetu”.

“¡Arróbelo, tibiazo! @soyjaimeandres Tan mansito con sus jefes, qué pasó con el ímpetu (sic)“, afirmó Carlos Carrillo.

Carlos Carrillo le pidió a Daniel Briceño a “arrobar” al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, calificándolo de “tibiazo” - crédito @CarlosCarrilloA/X

Críticas a Jaime Andrés Beltrán

Las críticas hacia Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se centraron en su ausencia pública y en la falta de información sobre las imágenes que lo muestran en supuestas actividades recreativas.

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Hasta el momento, no existe verificación independiente sobre la fecha de los registros ni claridad sobre si el funcionario estaba de vacaciones en Santa Marta. Beltrán tampoco ha dado detalles sobre su presencia en esa ciudad ni sobre el contexto en el que se tomaron las fotografías y videos difundidos el domingo 16 de agosto.

Entre las voces más severas se encuentra la representante a la Cámara Paola Andrea Quiñones D’Haro, quien solicitó la renuncia del ministro mediante una carta. “El ministro de Vivienda debe renunciar”, escribió. La congresista también cuestionó la preparación de Beltrán para asumir sus funciones, al mencionar que lleva pocos días en el cargo y que, si no comprendió la magnitud de su responsabilidad desde el inicio, no es apto para el puesto.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se encuentra en el centro de la polémica tras fotos difundidas sobre supuesto viaje a Santa Marta - crédito @Soyjaimeandres/X

La senadora Jennifer Pedraza se refirió al contraste entre la emergencia y la supuesta presencia del ministro en la costa. Difundió cifras sobre la cantidad de viviendas afectadas y pidió al presidente que considere la destitución de Beltrán si se confirma que priorizó el descanso personal durante la emergencia.

El senador Alex Flórez también criticó la posible visita del ministro a la playa, mientras miles de familias perdieron sus hogares tras el terremoto. Daniel Quintero, por su parte, expresó: “El ministro de Vivienda del nuevo Gobierno de vacaciones, en la playa y en hotel de 5 estrellas mientras 102 mil colombianos duermen esta noche en la calle. Solo 5 días después del terremoto”.

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Este episodio coincidió con la presentación oficial de la estrategia “Juntos reconstruimos la patria”, parte del Plan Milagro de Reconstrucción. El programa contempla una primera fase de diagnóstico y atención a viviendas afectadas, seguida por la reparación o reconstrucción según la gravedad del daño. El propio Beltrán había anunciado el despliegue de equipos técnicos para evaluar viviendas y definir los procesos de intervención necesarios.