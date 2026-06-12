Del discurso a la tinta: seguidores de Abelardo de la Espriella se hicieron la raya del ‘Tigre’ en la piel gratis

Una iniciativa de tatuajes gratuitos relacionados con la candidatura de Abelardo de la Espriella generó conversación en redes sociales - crédito @BCN_Plus/X

La campaña presidencial entró en una fase donde las manifestaciones de respaldo ya no solo aparecen en redes sociales, camisetas o eventos públicos. A pocos días de la segunda vuelta, seguidores de Abelardo de la Espriella comenzaron a protagonizar una nueva expresión de apoyo que llamó la atención en distintos sectores: tatuajes alusivos al candidato conocido como “el Tigre”.

Las imágenes difundidas por usuarios en plataformas digitales mostraron filas de personas interesadas en acceder a tatuajes gratuitos relacionados con la candidatura presidencial. La situación abrió una conversación sobre los límites de las campañas políticas y sobre las formas en que algunos simpatizantes deciden expresar públicamente su afinidad con un aspirante.

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El episodio tomó relevancia porque ocurre en medio de una contienda electoral altamente dividida. Durante las últimas semanas, la campaña de De la Espriella promovió distintas iniciativas para fortalecer el sentido de pertenencia entre sus seguidores, desde el uso de camisetas de la selección Colombia hasta la difusión de símbolos y elementos asociados a su proyecto político.

Ahora, esa identificación alcanzó un nuevo nivel con ciudadanos que optaron por plasmar referencias al candidato en su piel.

Videos compartidos por usuarios mostraron filas de personas interesadas en acceder a tatuajes alusivos al candidato conocido como “el Tigre” - crédito @BCN_Plus/X - @eriithed/Instagram

Los registros compartidos en redes sociales señalaron la presencia de un camión tarima, en Bogotá, en el que se ofrecían tatuajes sin costo para quienes acudían al lugar. En los videos publicados se observó a varias personas mientras esperaban turno para acceder al servicio.

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La acción de los simpatizantes de De la Espriella provocó el rechazo por parte de una tatuadora y creadora de contenido

La situación generó reacciones inmediatas, especialmente entre integrantes del sector del tatuaje. Una de las voces que se pronunció fue la creadora de contenido y tatuadora conocida como Eriithed —recordada por su relación con Nicolás Arrieta cuando era joven—, que difundió un video en el que cuestionó las condiciones bajo las cuales se desarrollaba la actividad.

“Gorda, si estás en Bogotá y pasas por la 85, te vas a dar cuenta de que hay como una chaza, donde están dando tatuajes gratis a cambio de votos por Abelardo. Eso es una compra de votos descarada de frente”, afirmó en su video que compartió en Instagram.

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Una creadora de contenido vinculada al mundo del tatuaje cuestionó públicamente las condiciones en las que se realizaban los procedimientos - crédito @eriithed/Instagram

A lo largo de su intervención, la creadora de contenido manifestó preocupación por aspectos relacionados con la salubridad y las condiciones técnicas del procedimiento. Según relató, observó a varias personas realizando tatuajes en un espacio reducido y expresó dudas sobre la existencia de controles sanitarios.

“Son tres personas en una chaza tatuando gente. No hay nadie del Ministerio de Salud. Son tres personas tatuando en un espacio así de chiquito. No se sabe si las agujas y las tintas y todo eso tienen Invima”, señaló.

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La tatuadora también cuestionó la infraestructura del lugar y afirmó que no observó elementos que, desde su perspectiva, deberían estar presentes para garantizar condiciones adecuadas durante este tipo de procedimientos: “No hay ni siquiera cubículos entre ellos para garantizar bioseguridad. A mí me parece tenaz, porque no había visto una compra de votos tan descarada en mi vida”.

Los seguidores de Abelardo de la Espriella llevan la campaña a la piel con los símbolos que representa 'el Tigre' - crédito @delaespriella_style/Instagram

Dentro de su video, Eriithed hizo referencia al impacto que una actividad de estas características podría generar sobre estudios de tatuajes establecidos en la zona.

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La creadora de contenido también abordó la situación desde la perspectiva laboral de quienes ejercen el oficio del tatuaje. En su opinión, muchos trabajadores del sector enfrentan condiciones de informalidad y deben cumplir requisitos para mantener sus espacios de trabajo en funcionamiento.

El valor del trabajo del tatuador: Eriithed lanzó fuertes críticas

“¿Sabes qué es lo más cagada? Que el tatuaje en Colombia es un trabajo informal, por si no te habías dado cuenta. O sea, un tatuador, a menos de que tenga un estudio con todas las reglas, con licencias y con contratos para empleados y con seguros de vida para sus trabajadores freelance, es un trabajador informal”, señaló.

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Otra parte de su intervención estuvo enfocada en los controles sanitarios que, según indicó, suelen exigirse a establecimientos dedicados a esta actividad: “Mira pues gorda, mira pues yo creo que esto no tiene ni registro de bioseguridad, esto no tiene ni las normas de salubridad, no sé si tengan permiso de Secretaría de Salud”.

Más adelante agregó: “Ni siquiera hay un lavamanos a la vista. Entonces, ¿cómo se están lavando las manos? ¿Dónde están poniendo las basuras de riesgo biológico?”.

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Los cuestionamientos sobre tatuajes callejeros se centraron en aspectos relacionados con bioseguridad, permisos sanitarios e infraestructura para la práctica del tatuaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las imágenes y declaraciones circularon ampliamente en redes sociales y ampliaron la discusión sobre las estrategias de campaña que han surgido durante la recta final de las elecciones presidenciales. Mientras algunos usuarios destacaron la iniciativa como una muestra de respaldo político, otros concentraron la atención en los cuestionamientos planteados sobre las condiciones del servicio.